В уряді США попереджають про «значне» зростання конкуренції з Росією та Китаєм у космосі

Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.

Посадовці Агентства військової розвідки США (Defense Intelligence Agency - англ.) попереджають про «значне» збільшення темпів та масштабів заходів у космосі з боку конкурентів Америки - Китай і Росія з 2019 року на 70% збільшили кількість власних систем космічного базування на орбіті Землі.

«Росія та Китай, наші головні стратегічні конкуренти, вживають заходів, щоб ослабити позиції Сполучених Штатів та наших союзників у космічній сфері», – заявив напередодні журналістам у Пентагоні офіцер DIA Джон Хат, який спеціалізується на питаннях космосу та протикосмічної оборони. Заява прозвучала під час оприлюднення несекретного звіту агенції «Доповідь про проблеми безпеки в космосі — 2022».

Перший звіт про проблеми безпеки у космості було оприлюднено на початку 2019 року. З того часу, за словами Хата, кількість заходів з боку конкурентів у космості збільшилася майже в усіх основних категоріях, включно з комунікаціями, дистанційним стеженням, навігацією, сферою науки та технологій.

«Космос дедалі більше мілітаризується, — йдеться в останньому звіті, — у той же час контркосмічні розробки Китаю та Росії продовжують вдосконалюватись… а перевантаженість орбіти збільшується».

Китай і Росія розглядають присутність у космосі як «чинник для перемоги у сучасних війнах», додав Хат, при цьому обидві країни намагаються розробити засоби для використання у власних цілях того, що вважають залежністю США від космічних систем.

На запитання «Голосу Америки», хто саме, Китай чи Росія займають більш домінуючі позиції як конкуренти США, Хут зазначив, що не став би «відводити погляд від жодного з них».

Доповідь, опублікована у січні Інформаційним офісом Державної ради КНР називає космічну галузь «критичним елементом загальної національної стратегії». Доповдіь також вказує, що «Китай підтримує принцип дослідження та використання космічного простору в мирних цілях».

Місія космічної програми Китаю, як сказано у доповіді, полягає у «дослідженні космічного простору, щоб розширити уявлення людства про Землю та космос; сприяти глобальному консенсусу щодо нашої спільної відповідальності за використання космічного простору в мирних цілях і забезпечення його безпеки на благо всього людства».

Далі в документі зазначалося, що програма Китаю призначена «задовольняти потреби економічного, науково-технічного розвитку, національної безпеки та соціального прогресу; і підвищити науковий і культурний рівень китайського народу, захистити національні права та інтереси Китаю та нарощувати його загальну силу».

Старший аналітик DIA Кевін Райдер вказує, що завдяки своїм більшим економічним перевагам Китай збільшив свої космічні засоби, доклавши більше фінансових і військових зусиль для їх розвитку.

«Росія, з іншого боку, є більш модернізованою завдяки іншим сучасним зусиллям з модернізації військових для країни», - сказав Райдер.

Нова доповідь DIA з космічної безпеки звертає увагу на китайські та російські дослідження Місяця та Марса.

Китай запустив роботизований посадковий модуль і марсохід на протилежну сторону Місяця, а також орбітальний посадковий апарат і марсохід для місії на Марс.

Росія раніше обговорювала партнерство з Китаєм, ЄС і США для досягнення своїх цілей щодо досліджень Місяця. У березні минулого року Росія також підписала меморандум про взаєморозуміння щодо спільної роботи над Міжнародною станцією місячних досліджень, йдеться у звіті.

Райдер сказав, що зацікавленість Китаю та Росії у дослідженні Місяця та Марса слід розглядати як проблеми національної безпеки.

«Обидві країни прагнуть розширити свої спільні та незалежні ініціативи з дослідження космосу, планують дослідити Місяць і Марс протягом наступних 30 років. У разі успіху ці зусилля, ймовірно, призведуть до спроб Пекіна та Москви використовувати природні ресурси Місяця», - сказав Райдер у вівторок.

Окрім Китаю та Росії, звіті застерігає і щодо менших загроз з боку Ірану та Північної Кореї, які зосередяться на нарощуванні можливостей протидії космічним комунікаціям та навігації, таким як GPS.