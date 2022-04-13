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В уряді США попереджають про «значне» зростання конкуренції з Росією та Китаєм у космосі
Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.
Посадовці Агентства військової розвідки США (Defense Intelligence Agency - англ.) попереджають про «значне» збільшення темпів та масштабів заходів у космосі з боку конкурентів Америки - Китай і Росія з 2019 року на 70% збільшили кількість власних систем космічного базування на орбіті Землі.
«Росія та Китай, наші головні стратегічні конкуренти, вживають заходів, щоб ослабити позиції Сполучених Штатів та наших союзників у космічній сфері», – заявив напередодні журналістам у Пентагоні офіцер DIA Джон Хат, який спеціалізується на питаннях космосу та протикосмічної оборони. Заява прозвучала під час оприлюднення несекретного звіту агенції «Доповідь про проблеми безпеки в космосі — 2022».
Перший звіт про проблеми безпеки у космості було оприлюднено на початку 2019 року. З того часу, за словами Хата, кількість заходів з боку конкурентів у космості збільшилася майже в усіх основних категоріях, включно з комунікаціями, дистанційним стеженням, навігацією, сферою науки та технологій.
«Космос дедалі більше мілітаризується, — йдеться в останньому звіті, — у той же час контркосмічні розробки Китаю та Росії продовжують вдосконалюватись… а перевантаженість орбіти збільшується».
Китай і Росія розглядають присутність у космосі як «чинник для перемоги у сучасних війнах», додав Хат, при цьому обидві країни намагаються розробити засоби для використання у власних цілях того, що вважають залежністю США від космічних систем.
На запитання «Голосу Америки», хто саме, Китай чи Росія займають більш домінуючі позиції як конкуренти США, Хут зазначив, що не став би «відводити погляд від жодного з них».
Доповідь, опублікована у січні Інформаційним офісом Державної ради КНР називає космічну галузь «критичним елементом загальної національної стратегії». Доповдіь також вказує, що «Китай підтримує принцип дослідження та використання космічного простору в мирних цілях».
Місія космічної програми Китаю, як сказано у доповіді, полягає у «дослідженні космічного простору, щоб розширити уявлення людства про Землю та космос; сприяти глобальному консенсусу щодо нашої спільної відповідальності за використання космічного простору в мирних цілях і забезпечення його безпеки на благо всього людства».
Далі в документі зазначалося, що програма Китаю призначена «задовольняти потреби економічного, науково-технічного розвитку, національної безпеки та соціального прогресу; і підвищити науковий і культурний рівень китайського народу, захистити національні права та інтереси Китаю та нарощувати його загальну силу».
Старший аналітик DIA Кевін Райдер вказує, що завдяки своїм більшим економічним перевагам Китай збільшив свої космічні засоби, доклавши більше фінансових і військових зусиль для їх розвитку.
«Росія, з іншого боку, є більш модернізованою завдяки іншим сучасним зусиллям з модернізації військових для країни», - сказав Райдер.
Нова доповідь DIA з космічної безпеки звертає увагу на китайські та російські дослідження Місяця та Марса.
Китай запустив роботизований посадковий модуль і марсохід на протилежну сторону Місяця, а також орбітальний посадковий апарат і марсохід для місії на Марс.
Росія раніше обговорювала партнерство з Китаєм, ЄС і США для досягнення своїх цілей щодо досліджень Місяця. У березні минулого року Росія також підписала меморандум про взаєморозуміння щодо спільної роботи над Міжнародною станцією місячних досліджень, йдеться у звіті.
Райдер сказав, що зацікавленість Китаю та Росії у дослідженні Місяця та Марса слід розглядати як проблеми національної безпеки.
«Обидві країни прагнуть розширити свої спільні та незалежні ініціативи з дослідження космосу, планують дослідити Місяць і Марс протягом наступних 30 років. У разі успіху ці зусилля, ймовірно, призведуть до спроб Пекіна та Москви використовувати природні ресурси Місяця», - сказав Райдер у вівторок.
Окрім Китаю та Росії, звіті застерігає і щодо менших загроз з боку Ірану та Північної Кореї, які зосередяться на нарощуванні можливостей протидії космічним комунікаціям та навігації, таким як GPS.
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- Голос Америки
Ексклюзивні фото доводять викрадення росіянами радіоактивних матеріалів з Чорнобиля
Російські військові під час окупації м. Чорнобиль ймовірно викрали з України небезпечні радіоактивні матеріали. Про це свідчать фотографії, які вказують на крадіжку та відправлення з Білорусі награбованих в Україні товарів.
Журналісти “Голосу Америки” отримали ексклюзивні фото ядерної лабораторії, з якої, за словами українських посадовців, росіяни викрали радіоактивні матеріали, що можуть бути шкідливими у випадку неправильного поводження з ними.
Атомна лабораторія, яку можна побачити на опублікованих вперше фотографіях, розташована в місті Чорнобиль, у будівлі Державного агентства з управління зоною відчуження.
Фотографії у лабораторії зробив директор агентства Євген Крамаренко, коли відвідував ЧАЕС 5 квітня, через п'ять днів після виведення російських військ з Чорнобиля.
Росіяни зайняли Чорнобиль та саму атомну станцію ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну, від 24 лютого.
"У нашій лабораторії була велика кількість радіоактивних приладів, які використовуються для калібрування наших дозиметрів випромінювання", – розповів Крамаренко в інтерв'ю “Голосу Америки”.
Дозиметр — це захисний пристрій, який вимірює вплив іонізуючого випромінювання, зокрема і ядерне випромінювання.
Калібрування дозиметрів агенція здійснює за допомогою невеликих металевих контейнерів з радіоактивними матеріалами виробництва Українського державного підприємства УДВП “Ізотоп”. Фото із їх зображенням агенція опублікувала на своєму сайті.
“Більшість цих контейнерів викрали, - розповідає Крамаренко. - Вони схожі на монети. Якщо російські солдати їх возять з собою, це дуже небезпечно для них”.
Білоруський науковий журналіст Сергій Бесараб розповів “Голосу Америки”, що через свої невеликі розміри прилади можуть здатись нешкідливими для необізнаних людей.
“Але якщо людина вступає з ними в прямий контакт, такі інструменти можуть викликати радіаційні опіки шкіри всього за дві хвилини”, – сказав Бесараб.
На фотографіях, якими поділився Крамаренко, видно кімнату, в якій розміщені комп’ютери та інше обладнання. Це частина лабораторії, відомої як Екоцентр, у функції якої серед іншого входить покращення контролю за радіоактивними ядерними відходами.
Раніше на своїй сторінці у Facebook агентство повідомляло, що цю лабораторію відкрили у 2015 році, а її будівництво за підтримки Євросоюзу коштувало 6 мільйонів доларів.
На фотографіях Крамаренка видно, що один із системних блоків лабораторних комп’ютерів лежить на підлозі, його вміст вилучений. Інший комп'ютер перекинутий на столі, по кімнаті розкидані також інші предмети.
На іншій фотографії - прилад, що називається автоматизований спектрометр, його скляні перегородки та дверцята шафки відкриті.
У своєму дописі на Facebook від 22 березня агентство опублікувало кілька фотографій ядерної лабораторії, як вона виглядала до російської окупації.
На одній із цих фотографій - той самий автоматизований спектрометр у робочому стані, із закритими скляним відділенням і дверцятами шафи.
На іншій фотографії, що була зроблена перед окупацією, видно прилад червоно-сірого кольору в нормальному стані. Втім на фото крупним планом на одній з фотографій Крамаренка від 5 квітня видно цей самий прилад, але деякі його частини відсутні.
На своїй сторінці Facebook у суботу агентство Крамаренка повідомило, що окупаційні російські війська викрали з лабораторії зразки паливних матеріалів на додачу до приладів із радіоактивним ізотопом.
Агентство припускає, що росіяни могли викинути ці речі на території Чорнобильської зони відчуження, але більш ймовірним сценарієм вважає, що вони швидше всього зберегли ці речі для себе як “сувеніри”.
За словами Крамаренка, російські війська також забрали комп’ютерні сервери та блоки пам’яті з відомства, яке він очолює. Він поділився додатковими фотографіями від 5 квітня, де видно порожню шафа для комп'ютерного сервера зі звисаючими кабелями та комп’ютери із знятими внутрішніми частинами.
За словами Крамаренка, російські пограбування в м. Чорнобиль вийшли далеко за межі ядерної лабораторії: “Вони забрали нашу будівельну техніку, включно з вантажівками та екскаваторами, а також чомусь забрали тарілки та матраци”.
Офіційно з часу виведення з Чорнобиля Кремль не коментував, що їхні війська робили у небезпечній зоні.
Окремо “Голосу Америки” вдалось отримати фотографії, які вказують на те, що російські війська, які нещодавно вийшли з України до сусідньої Білорусі, використовують білоруську компанію з доставки, щоб відправити речі, очевидно, награбовані в Україні, додому в Росію.
Білоруський дисидент, що емігрував в Литву, Антон Мотолко надіслав «Голосу Америки» фото, яке, за його словами, було зроблено у білоруському місті Мазир 4 квітня.
На фото зображена вантажівка з символом V, які часто використовують російські війська в Україні. Вона припаркована біля місцевого офісу транспортної компанії CDEK, біля автомобіля видно людину у військовій формі.
"Голосу Америки" не вдалося самостійно перевірити дату фотографії, яку Мотолко попросив не публікувати через ризики безпеки для того, хто зробив цю фото.
Мотолко повідомив, що 1 квітня у Білорусі помітили російських солдатів, які розвантажували речі з військових вантажівок біля того ж офісу CDEK.
Пізніше він опублікував на YouTube тригодинне відео, яке, за його словами, було зняте з камери в офісі CDEK 2 квітня. На відео видно, як російські солдати привозять речі домашнього вжитку, деякі з них розпаковані та розгорнуті, і продовжують загортати та запаковувати їх для відправлення поштою додому в Росію.
Серед речей до офісу принесли відеокарту, електричний скутер, пляшки алкогольних напоїв, автомобільний акумулятор.
Відео з офісу CDEK транслюється у прямому ефірі, щоб показати клієнтам, наскільки завантажені їхні офіси.
Білоруський новинний сайт “Дзеркало” повідомив, що зв’язався з філією CDEK у м.Мазир і підтвердив, що відео на YouTube було взято з прямої трансляції філії CDEK 2 квітня.
Російський новинний сайт “Медіазона” повідомляє, що пряму трансляцію філії CDEK у м.Мазир припинили 4 квітня - того ж дня, коли Мотолко повідомив, що російську вантажівку сфотографували біля офісу. На наступний день відеотрансляція відновилась.
У розмові з “Голосом Америки” Мотолко сказав, що речі, які 2 квітня принесли до офісу CDEK для відправлення в Росію навряд чи були придбані в Білорусі.
“Якби вони купували ці речі в Білорусі, то жителі малих міст цього регіону помітили б, що вони купують усі ці речі в місцевих магазинах», – сказав він, додавши, що регулярно спілкується з місцевими мешканцями.
Росія скоювала воєнні злочини в Україні – звіт ОБСЄ
Російські військові вчинили військові злочини, атакуючи цивільних. Про це йдеться у звіті Організації з безпек і співробітництва в Європі, у якому досліджувалися події в Україні від 24 лютого до 22 березня.
У звіті, серед іншого, йдеться про те, як російські війська використовували емблему Червоного Хреста, білі прапори, українські прапори, цивільний одяг і навіть символіку ОБСЄ для полегшення своїх воєнних операцій.
Також наводяться докази, які свідчать про те, що російські сили задіяли «систематичну схему» пошкодження українських медичних закладів.
«Навмисне спрямування нападів на лікарні та місця збору хворих і поранених є військовим злочином, якщо вони не є військовими цілями», – йдеться у звіті.
«Звіт Московського механізму документує каталог жорстокості, вчиненої російськими силами в Україні. Він включає на докази прямого нападу на цивільне населення, напади на медичні установи, зґвалтування, страти, пограбування та примусової депортації цивільних осіб до Росії», – написав у своєму твіттері голова місії Сполучених Штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер.
3 березня 2022 року після консультацій з Україною 45 держав-учасниць ОБСЄ задіяли Московський механізм, щоб «розглянути правозахисні та гуманітарні наслідки вторгнення Російської Федерації та актів війни, підтриманих Білоруссю, для народу України в межах міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод України».
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.
Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».
Пентагон планує надати Україні пакет допомоги на 750 мільйонів доларів – ЗМІ
Американське оборонне відомство розглядає можливість надання Україні в новому пакеті військової допомоги вертольотів Мі-17 та позашляховиків Humvee, повідомило The Washington Post із посиланням на представників Білого дому. Пізніше у виданні відзначили, що Міноборони США виключило надання Україні гвинтокрилів.
За даними співрозмовників газети, новий пакет допомоги Києву може оцінюватися сумою 750 мільйонів доларів, але поки що точно не визначено, які конкретно види озброєнь у ньому будуть міститимуться.
За даними The Washington Post, попередньо в пакеті фігурували гаубиці, безпілотні літальні апарати берегового захисту, а також костюми радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Але поки що неясно, чи залишиться все це спорядження у фінальному пакеті, повідомляє газета.
Раніше про те, що Білий дім має намір виділити на нове озброєння для України 750 мільйонів доларів, повідомляло агентство Reuters.
Минулого тижня Сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який дозволяє президенту Джо Байдену використати програму лендлізу для спрощення відправки військової допомоги Україні та країнам східної Європи. Востаннє програма діяла під час Другої світової війни, коли американська військова допомога вирушала супротивникам нацистської Німеччини — насамперед Великій Британії та СРСР.
- Голос Америки
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