Космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з американськими астронавтами Даґом Герлі і Бобом Бенкеном в неділю після 19 годин польоту успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції.

НАСА веде пряму трансляцію з МКС.

Колишні військові льотчики-випробувачі Герлі та Бенкен, які прийшли в НАСА у 2000 році, вирушили в космос у суботу з Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал, що у штаті Флорида.

Боб Бенкен і Даг Герлі проведуть на станції від 30 до 119 днів, після чого повернуться на Землю.

Це перший космічний політ на приватній ракеті, що відбувся майже через десять років після останнього запуску астронавтів з американської території.

У суботу Президент США Дональд Трамп і віце-президент Майк Пенс вдруге за тиждень прилетіли до Флориди, щоб спостерігати за запуском.

За підрахунками НАСА, трансляцію запуску в Інтернеті у прямому ефірі дивилися понад 3 мільйона осіб. Люди також прийшли на пляжі і вишикувалися вздовж доріг, щоб стати свідками цього видовища.

«Я дуже пишаюся людьми з НАСА, усіма людьми, які працювали разом, як з державного, так і з приватного сектора. Коли бачиш таке видовище, це неймовірно», - сказав Трамп після запуску ракети.

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