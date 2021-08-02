Косово посмертно нагородило сина Байдена за допомогу у зміцненні судової системи

Косово оголосило про нагородження посмертною президентською медаллю за верховенство права Бо Байдена, покійного сина президента США Джо Байдена, – за його роботу, спрямовану на зміцнення судової системи частково визнаної балканської країни.

На церемонії в столиці Косова Приштині 1 серпня президентка Вйоса Османі передала послу США Філіпу Коснетту медаль, який прийняв її від імені родини Байдена.

Після війни 1998–1999 років Бо Байден працював у Косові із військовими силами США, а також з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі, щоб допомогти у підготовці місцевих прокурорів та суддів. Бо Байден помер від раку мозку у 2015 році у віці 46 років.

У заздалегідь записаному повідомленні, яке транслювалося під час заходу, президент США Джо Байден назвав цю нагороду «великою честю визнати спадщину сина». Він сказав, що його син «закохався в країну», коли перебував там.

У промові Байден сказав: "У час, коли у Косова ще були свіжі рани від війни й судова система була спустошена після десятків років тоталітарного правління, Бо бачив, що ви можете зробити. Бо бачив майбутнє, можливе у вашій гордій країні". Саме тому, за його словами, Бо працював для того, аби військові злочини були розслідувані, а чесна судова система допомогла примиренню у країні.

Президент США також підтвердив партнерські відносини із Косовом й заявив, що там залишається ще чимало роботи із викорінення корупції, захисті прав етнічних і релігійних меншин, побудови економіки та добрих відносин із країнами-сусідами.

Сам Джо Байден відвідував Косово як віцепрезидент США у 2016 році, коли країна назвала вулицю на честь Бо Байдена.

Косово за підтримки Заходу проголосило незалежність від Сербії 2008 року, але Белград усе ще відмовляється визнавати її та вважає Косово частиною своєї території. США, більшість країн ЄС і майже сто країн ООН визнали незалежність Косово, Україна належить до країн, що цього не визнали.

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