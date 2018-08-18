Пухнасті вбивці. Дослідники розповіли, як коти винищують цілі біологічні види

Дослідження 2017 року показало, що домашні та дикі коти здатні мати величезний вплив на популяції птахів: так коти спричинили вимирання унікального птаха, який жив тільки на острові Стефенс у Новій Зеландії, повідомляє National Geographic.

Нове дослідження, опубліковане нещодавно в науковому виданні Biological Conservation та проведене в Австралії, показує, що популяція рептилій також може страждати від хижацтва котів.

Для експерименту деякі території в національному парку Какаду обгородили, щоб туди не потрапляли коти, і через два роки порівнювали популяції малих рептилій на цих ділянках і поза ними. Щоб відстежувати зміни, підраховували кількість рептилій, які потрапляли в пастки-відра.

За результатами дослідження, зони, вільні від котів, переживали «істотне збільшення щільності популяції рептилій». У пастки зазвичай потрапляли різні види малих ящірок і хоча б одна змія.

Різні дослідження показують, що коти не просто вбивають кілька окремих тварин, але спричиняють зміни на рівні популяції. Дослідження, опубліковане в 2016 році в працях Національної академії наук США, показало, що кішки зробили свій внесок у вимирання принаймні 63 тварин, у тому числі двох видів рептилій.

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