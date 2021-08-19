В уряді США заявили, що поки не вважають, що знадобляться щорічні щеплення від COVID-19

На поточний момент в уряді США не вважають, що на додачу до щеплень-посилювачів виникне потреба у щорічних щепленнях через COVID-19.Про це середу заявила директорка Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США Рошель Валенські каналу CBS.

Чиновниця відзначила, що вірус заперечив чимало прогнозів, але нині в уряді США "не обов'язково очікують, що це знадобиться щорічно".

"Схоже, що після 3-ї дози має місце дуже активна відповідь", - відзначила Валенські.

Напередодні стаття оприлюднена американським каналом CNN звернула увагу на поширення думки, що COVID-19 не вдасться приборкати цілком, вірус буде ендемічним, а суспільство почне змінювати своє ставлення до хвороби.

"Ендемічний COVID-19 означає необхідність знаходження нового, прийнятного шляху життя з вірусом. Спочатку це буде здаватись дивним, а потім перестане. Це стане новою нормою", - також пише видання The Atlantic.

"Минулі пандемії призвели до значних змін у тому, як ми живемо і що вважаємо нормою. Екрани проти комах на дверях та вікнах допомогли захиститись від комарів, які розносили жовту лихоманку та малярію. Каналізація та доступ до чистої води допомогли знищити пандемії тифу та холери. Можливо, уроки вивчені з COVID-19 щодо попередження захворювань можуть призвести до подібних довготермінових покращень у здоров'ї окремих осіб та світу", - відзначає в інтерв'ю The Harvard Gazette імунолог Йонатан Град.

У статті використані матеріали CBS, The Hill, CNN, The Atlantic, The Harvard Gazette.

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