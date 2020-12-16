США включили Швейцарію і В'єтнам до переліку країн-маніпуляторів валютним курсом

Мінфін США назвав Швейцарію і В'єтнам маніпуляторами валютним курсом і додав три нових країни списку підозрюваних у вживанні заходів по зниженню вартості своєї валюти в порівнянні з доларом.

Як зазначив Мінфін, аж до червня 2020 року, ці країни втручалися в діяльність валютних ринків, прагнучи перешкодити ефективній корекції платежів.

За цим кроком можуть послідувати каральні заходи Вашингтона, якщо суперечки не буде вирішено у "двосторонніх контактах

Щоб бути визнаною маніпулятором валютним курсом, країна повинна щонайменше мати позитивний торговельний баланс із США у понад 20 мільярдів доларів, втручатись у діяльність валютних ринків на рівні у понад 2% ВВП та мати позитивне сальдо поточного платіжного балансу, що перевищує 2% ВВП, повідомляє Reuters.

Як повідомляє видання Bloomberg, Національний банк Швейцарії вже заявив, що не вдається до будь-яких маніпуляцій із валютним курсом, а його дії спрямовані на забезпечення стабільності ціни. Повідомляється, що Швейцарія продовжить свою політику.

"Як передбачали чимало економістів, тарифи накладені Трампом на Китай призвели до переміщення виробництв до В'єтнаму. Сьогодні адміністрація Трампа назвала В'єтнам маніпулятором валютним курсом", - твітує Нік Тіміраос, журналіст видання The Wall Street Journal.

Як передбачали чимало економістів, тарифи накладені Трампом на Китай призвели до переміщення виробництв до В'єтнаму

"Мінфін США назвав Швейцарію та В'єтнам маніпуляторам курсу валюти. За цим кроком можуть послідувати каральні заходи Вашингтона, якщо суперечки не буде вирішено у "двосторонніх контактах" - пише сьогодні економіст Лінда Юе,

У звіті Міністерства фінансів США відзначається, що В'єтнам прагнув «недобросовісним шляхом отримати конкурентні переваги в галузі міжнародної торгівлі».

Багато аналітиків припускали, що Мінфін США охарактеризує подібним чином дії Швейцарії та В'єтнаму.

Мінфін також заявив, що його "моніторинговий список" країн, які відповідають деяким критеріям, що дозволяє зарахувати їх до валютних маніпуляторів, включає тепер 10 країн. Список доповнили Тайвань, Таїланд і Індія.

Інші країни, включені до "моніторингового список" - це Китай, Японія, Корея, Німеччина, Італія, Сінгапур і Малайзія.

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