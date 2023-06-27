Латвія, Литва закликають НАТО зміцнити східний фланг, після повідомлень про прибуття очільника "Групи Вагнера" до Білорусі

Латвія та Литва звернулись до НАТО із закликом зміцнити оборону східного флангу на тлі повідомлень про те, що бойовики "Групи Вагнера" прибувають до Білорусі.

У вівторок Олександр Лукашенко підтвердив пресі, що засновник "Групи вагнера" Пригожин перебуває у Білорусі, повідомляє місцевий канал BELTA. В Кремлі відмовились коментувати місцезнаходження Пригожина. Речник Кремля Песков також відмовився наводити деталі домовленостей з "ПВК Вагнер", в рамках яких бойовики зупинили свою ходу в напрямку Москви цими вихідними. В ЗМІ з'являються повідомлення, що домовленість може включати переміщення бойовиків до Білорусі.

"Це вимагає оцінки з точки зору безпеки", - каже міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що швидкість з якою просувалась "Група Вагнера" в напрямку Москви, підкреслює необхідність зміцнити оборону, адже "кордони нашої країни лише за сотні кілометрів від цієї діяльності, їм може знадобитись 8-10 годин, щоб раптово з'явитись десь в Білорусі поблизу Литви".

Напередодні Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія домовилися координувати та посилювати заходи на кордоні з Росією та Білоруссю. Про це повідомило видання euronews.

В рамках цих зусиль, прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі в понеділок проінспектували війська на північному сході країни.

"Ми зміцнили кордони – кордон з Білоруссю та Кенігсберзьким регіоном, – сказав міністр оборони Маріуш Блащак. - Ми усвідомлюємо ці загрози і відповідаємо, випереджаючи атаки. Адже два роки ми маємо справу з гібридною атакою на польському кордоні".

Своєю чергу президент Литви Ґітанас Науседа заявив у неділю, що НАТО доведеться зміцнити східний фланг, якщо Білорусь дасть притулок Євгену Пригожину та його військам. А міністр закордонних справ країни Ґабріеліус Ландсберґіс закликав подвоїти допомогу Україні.

"Нам не треба думати про зміну режиму в Росії, нам не потрібно це планувати. Росіяни цілком здатні зробити це самостійно. Нам не потрібно відволікатися на це, бо подібні події можуть повторитися в майбутньому. Але нам потрібно зосередитися на Україні та фактично подвоїти нашу допомогу Україні, особливо коли йдеться про фінансову підтримку їхніх військових дій, постачати їм спорядження, необхідне для того, щоб ще сильніше боротися на полі бою. Також, коли йдеться про їхній вступ до ЄС і НАТО", - заявив Ландсберґіс.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани направити додаткові близько 4000 військових на постійній основі в Литву для зміцнення східного флангу НАТО.

"Німеччина готова постійно розмістити потужну бригаду в Литві. Бригаду в Литві на постійній основі", — сказав Пісторіус під час візиту до столиці Литви в понеділок.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен своєю чергою зауважила, що ситуація залишається невизначеною: "Ситуація делікатна, і все може статися. Ми продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією".

Рінкевичс вказав, що Латвія заборонила в'їзд та видачу віз росіянам, а також зміцнила захист кордонів. Він відзначив, що прямої загрози для Латвії наразі немає.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в суботу твітувала, що потрібно пильно наглядати з кордоном з Росією: "Наш кордон має бути під пильним контролем, через можливість нових хвиль міграції".

У свою чергу міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок заявила, що світ став свідками як Путін знищує власну країну, як також свідками тріщин російської пропаганди.

"Очевидно те, що це внутрішня боротьба за владу в Росії, і ми не втручаємося. Ще незрозуміло, що там відбувається. Я дуже чітко говорю про те, що там сталося, а не про те, що відбувається, бо це, очевидно, лише одна дія у цій російській виставі. Не зрозуміло, що відбувається з різними постатями в Росії. Але дуже ясно, що знову підкреслено минулими вихідними: цією жорстокою агресивною війною, Росія, Путін знищує власну країну. Ми бачимо руйнівні наслідки російської загарбницької війни також і для системи влади Путіна. Ми бачимо, що російська влада щораз більше б’є себе. І ми бачимо величезні тріщини в російській пропаганді", - заявила очільниця зовнішньополітичного відомства Німеччини.