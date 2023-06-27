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- Голос Америки
Латвія, Литва закликають НАТО зміцнити східний фланг, після повідомлень про прибуття очільника "Групи Вагнера" до Білорусі
Латвія та Литва звернулись до НАТО із закликом зміцнити оборону східного флангу на тлі повідомлень про те, що бойовики "Групи Вагнера" прибувають до Білорусі.
У вівторок Олександр Лукашенко підтвердив пресі, що засновник "Групи вагнера" Пригожин перебуває у Білорусі, повідомляє місцевий канал BELTA. В Кремлі відмовились коментувати місцезнаходження Пригожина. Речник Кремля Песков також відмовився наводити деталі домовленостей з "ПВК Вагнер", в рамках яких бойовики зупинили свою ходу в напрямку Москви цими вихідними. В ЗМІ з'являються повідомлення, що домовленість може включати переміщення бойовиків до Білорусі.
"Це вимагає оцінки з точки зору безпеки", - каже міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.
Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що швидкість з якою просувалась "Група Вагнера" в напрямку Москви, підкреслює необхідність зміцнити оборону, адже "кордони нашої країни лише за сотні кілометрів від цієї діяльності, їм може знадобитись 8-10 годин, щоб раптово з'явитись десь в Білорусі поблизу Литви".
Напередодні Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія домовилися координувати та посилювати заходи на кордоні з Росією та Білоруссю. Про це повідомило видання euronews.
В рамках цих зусиль, прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі в понеділок проінспектували війська на північному сході країни.
"Ми зміцнили кордони – кордон з Білоруссю та Кенігсберзьким регіоном, – сказав міністр оборони Маріуш Блащак. - Ми усвідомлюємо ці загрози і відповідаємо, випереджаючи атаки. Адже два роки ми маємо справу з гібридною атакою на польському кордоні".
Своєю чергу президент Литви Ґітанас Науседа заявив у неділю, що НАТО доведеться зміцнити східний фланг, якщо Білорусь дасть притулок Євгену Пригожину та його військам. А міністр закордонних справ країни Ґабріеліус Ландсберґіс закликав подвоїти допомогу Україні.
"Нам не треба думати про зміну режиму в Росії, нам не потрібно це планувати. Росіяни цілком здатні зробити це самостійно. Нам не потрібно відволікатися на це, бо подібні події можуть повторитися в майбутньому. Але нам потрібно зосередитися на Україні та фактично подвоїти нашу допомогу Україні, особливо коли йдеться про фінансову підтримку їхніх військових дій, постачати їм спорядження, необхідне для того, щоб ще сильніше боротися на полі бою. Також, коли йдеться про їхній вступ до ЄС і НАТО", - заявив Ландсберґіс.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани направити додаткові близько 4000 військових на постійній основі в Литву для зміцнення східного флангу НАТО.
"Німеччина готова постійно розмістити потужну бригаду в Литві. Бригаду в Литві на постійній основі", — сказав Пісторіус під час візиту до столиці Литви в понеділок.
Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен своєю чергою зауважила, що ситуація залишається невизначеною: "Ситуація делікатна, і все може статися. Ми продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією".
Рінкевичс вказав, що Латвія заборонила в'їзд та видачу віз росіянам, а також зміцнила захист кордонів. Він відзначив, що прямої загрози для Латвії наразі немає.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в суботу твітувала, що потрібно пильно наглядати з кордоном з Росією: "Наш кордон має бути під пильним контролем, через можливість нових хвиль міграції".
У свою чергу міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок заявила, що світ став свідками як Путін знищує власну країну, як також свідками тріщин російської пропаганди.
"Очевидно те, що це внутрішня боротьба за владу в Росії, і ми не втручаємося. Ще незрозуміло, що там відбувається. Я дуже чітко говорю про те, що там сталося, а не про те, що відбувається, бо це, очевидно, лише одна дія у цій російській виставі. Не зрозуміло, що відбувається з різними постатями в Росії. Але дуже ясно, що знову підкреслено минулими вихідними: цією жорстокою агресивною війною, Росія, Путін знищує власну країну. Ми бачимо руйнівні наслідки російської загарбницької війни також і для системи влади Путіна. Ми бачимо, що російська влада щораз більше б’є себе. І ми бачимо величезні тріщини в російській пропаганді", - заявила очільниця зовнішньополітичного відомства Німеччини.
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- Голос Америки
Європейці підтримують Україну та вважають Росію загрозою, але помітним є і вплив пропаганди – опитування
Питання “Як зберегти солідарність та єдність у Європі” стало темою конференції 27 червня у Вашингтоні, США, проведеної з ініціативи Національного фонду демократії (NED) для презентації звіту про громадські настрої у Центральній та Східній Європі.
Зусилля пропаганди
Опитування громадської думки Globsec Trends засвідчило, що у Європі посилюються внутрішні суспільні розбіжності, що активно підживлюється зусиллями пропагандистської машини Кремля, яка працює на віддалення громадськості від трансатлантичних демократичних цінностей.
Найбільше проросійські погляди поширені в Словаччині, Болгарії, частково в Румунії та Угорщині.
Опитування громадської думки було здійснено у 2023 році у восьми країнах: Болгарії, Чехії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Словаччині. Опитано 8000 осіб. Респондентів запитували про війну в Україні, НАТО, ЄС, загрози, партнерство, лідерство, демократію, медіа та здоров’я.
Сигнали тривоги
Результати викликають певне занепокоєння та містять сигнали тривоги щодо популізму, прав людини, гібридної війни тощо, сказав Деймон Вілсон, президент Національного фонду підтримки демократії. Тому, за його словами, варто не тільки захищати свободу, але й переходити до наступу заради неї.
Вілсон нагадує, що йдеться як про збереження демократичних інститутів, цінностей і практик, так і про забезпечення єдності демократій на підтримку вільної України.
Щодо опитування, то 73% респондентів висловилися на підтримку українських біженців та вважають, що їхні країни повинні і надалі підтримувати тих, хто тікає від війни.
У Польщі, Литві, Латвії, Чехії більшість опитуваних покладає відповідальність за розв'язання війни на Росію.
Однак цей показник становить лише 65% у Румунії, 44% у Болгарії та 40% у Словаччині. В останній 34% вірять, що причиною війни став Захід, який “спровокував Росію”. 15-17% опитаних у Болгарії, Угорщині та Словаччині узагалі покладають відповідальність за війну на Україну.
Серед потенційних стратегічних партнерів для своїх країн опитані найчастіше називають Німеччину, США, Велику Британію та Францію. 12% бажають партнерства із Росією (у 2021 році цей показник був 24%) і 9% – з Китаєм (проти 12% у 2021-му).
Щодо партнерства із Росією, то у Словаччині, Болгарії, Угорщині його бажають 25-27% опитаних, у Литві, Румунії, Польщі – 2-3%.
Росію як основну загрозу безпеці розглядають 88% респондентів у Польщі, 75-84% у Латвії, Чехії та Литві, а також 34-64% у Болгарії, Угорщині, Словаччині та Румунії.
Питання оборони та безпеки - головні пріоритети
Домініка Гайду, директорка програми Democracy & Resilience Stream у Globsec зауважила: “Визнання першорядної ролі США як стратегічного партнера та гаранта безпеки в регіоні значно зросло з 2022 року, що свідчить про те, що питання оборони та безпеки повернули собі статус головних пріоритетів для суспільств”.
Підтримка членства в НАТО залишається беззаперечною в усьому регіоні. Це переконання також відображається у вираженій готовності громадськості виступити на захист своїх союзників по НАТО та сусідів у разі нападу, свідчить опитування.
Європейці більше схильні вірити фактам, пов’язаним із вторгненням Росії в Україну, ніж вигадкам і брехні. Переважна більшість підтримує Україну в її боротьбі за демократію, і більшість також готові простягнути руку допомоги біженцям, кажуть автори звіту.
Однак значна частина населення демонструє невпевненість і дихотомію, одночасно вірячи в правдиві та хибні наративи, підсумовують у Globsec.
- Голос Америки
Як бунт Пригожина вплине на допомогу США Україні - експерти
Спроба озброєного повстання під проводом очільника «ПВК Вагнер» Євгена Пригожина викликала серйозні сумніви щодо політичної сили Путіна. Разом з тим, події минулих вихідних в Росії відкривають можливість пришвидшити перемогу України, цитує видання The Hill директорку Інституту Маккейна та колишню заступницю міністра оборони в адміністрації Обами Евелін Фаркас.
«Це показало справжню слабкість не лише військового, але і політичного командування Російської Федерації, і це можливість для нас і українців. Давайте закінчимо цю війну. Давайте візьмемо росіян, поки вони дезорганізовані у політичному та військовому плані, і припинимо тягнути», – закликає Фаркас.
Фаркас стверджує, що рішення Путіна вести переговори з Пригожиним, щоб запобігти потенційній громадянській війні, підриває аргументи деяких політиків, які виступають проти військової допомоги через страх ескалації з боку РФ.
«Одним з аргументів проти надання занадто великої кількості обладнання був страх якоїсь ескалації з боку Путіна. Але ми побачили, що він раціональний актор. Ми бачили докази того, що він може відступити, якщо йому загрожує поразка в Україні. Зрештою, політичне виживання для нього є важливішим, ніж розширення імперії».
Спроба заколоту змінює наратив у Вашингтоні про війну, який в останні тижні зосереджувався на повільних темпах і високій ціні контрнаступу України, пише автор статті Александер Болтон. Він цитує помічника сенатора-республіканця, який каже, що адміністрація Байдена має можливість натиснути на Конгрес, щоб отримати більше грошей на війну в Україні і додає, що яструби з питань оборони хотіли б, щоб адміністрація незабаром склала запит на новий пакет витрат на допомогу Україні.
«Коли законодавці повернуться [після перерви 4 липня], я очікую, що агресивні республіканці та демократи [будуть] наводити аргументи, що зараз не час уповільнювати темпи, насправді ми повинні прискоритись. Це унікальна можливість. Коли у вас є такі можливості, коли у противника немає реальної згуртованості, це можливості для удару», – додав помічник.
Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл останніми тижнями майже щодня виступає з аргументами щодо продовження підтримки України та союзників по НАТО. 21 червня в Сенаті Макконнелл зазначив, що навіть Японія і Тайвань, які не є членами НАТО, «виділили серйозні ресурси на оборону України». Макконнелл стверджує, що поразка РФ в Україні стримає потенційне китайське вторгнення на Тайвань.
Даніель Плетка, наукова співробітниця із вивчення зовнішньої та оборонної політики в Американському інституті підприємництва, каже, що підтримка (допомоги Україні у війні-ред. ГА) серед республіканців є «твердою, за виключенням ідеологічних опонентів».
«Ідеологічних опонентів це (спроба бунту - ред. ГА) не переконає, тому що вони все одно не вважають, що ми повинні щось робити, — сказала вона. - Якщо ви не вважаєте, що ми повинні бути в Україні, ідея про те, що Росія розвалюється і може впасти, не переконає їх, що ми повинні бути в Україні. Йдеться не про логіку, а про ідеологію».
Американські політики від обох провідних партій реагують на події в Росії 23-24 червня, коли протистояння бойовиків "Групи Вагнера" та російських військових істотно загострилось.
Події в Росії виявили слабкість Путіна, твітує сенатор США від Демократичної партії Кріс Мерфі. "Він [Путін] може пережити це, але влада в Росії після цих вихідних назавжди буде порушена", - додає політик.
Мерфі радить американцям не забувати, що Пригожин, хоч і, очевидно, розчарувався в російській війні в Україні, є чи не більш небезпечним, ніж Путін. Мерфі вважає, що США мають "подивитись, як розгортатимуться події, намагаючись не створювати враження, що вони втручаються, або стають на чийсь бік".
"Наш перший пріоритет - захист громадян США та наших друзів в Україні", - твітує політик.
Колишній посадовець ЦРУ та конгресмен від штату Техас Вілл Гурд, який цього тижня оголосив про намір змагатись в кандидати на президентство в США від Республіканської партії також прокоментував події в Росії.
Він закликав Сполучені Штати та союзників "допомогти Україні створити безпольотну зону зараз для захисту від зростання нестабільності через громадянську війну в Росії".
Як повідомляв раніше Голос Америки, останнє опитування Президентського Фонду на Інституту Рейгана, показало, що три чверті американців вважають важливим для національної безпеки США перемогу України у війні проти Росії. Серед них – 86% демократів і 71% республіканців. 59% опитаних підтримують надання США військової допомоги Україні.
Музикант з Техасу збирає 5 мільйонів доларів на допомогу Україні. Відео
Американський митець та музикант з Техасу Воллс Стюарт не просто написав пісню про Україну, а й об’єднав навколо себе цілу громаду, зняв кліп і тепер збирає 5 млн доларів на допомогу. Подробиці в сюжеті Ірини Соломко.
- Голос Америки
Посланець Ватикану кардинал Дзуппі відвідає Москву з миротворчою місією
Мирний посланець Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі цього тижня відвідає Москву з миротворчою місією, щоб спробувати покласти край війні в Україні.
За повідомленням Ватикану, “головна мета ініціативи – заохотити жести гуманності, які могли б сприяти вирішенню нинішньої трагічної ситуації та знайти шляхи для досягнення справедливого миру”.
Кардинал перебуватиме у Росії у середу та четвер, наразі невідомо, з ким саме він зустрічатиметься. У четвер православна та католицька церкви відзначають свято св.Петра та Павла.
На початку червня кардинал Дзуппі відвідав Київ і зустрівся з президентом Зеленським та українськими релігійними лідерами. З президентом України він обговорив запровадження української формули миру й необхідність залучення до участі в Глобальному саміті миру якнайширшого кола країн, зокрема, тих, які досі не засудили російської агресії. Володимир Зеленський закликав представника Ватикану зробити внесок в імплементацію українського мирного плану.
67-річний кардинал Маттео Дзуппі вважається ветераном мирних ініціатив Ватикану. Він є архієпископом Болоньї, президентом Єпископської конференції Італії та належить до спільноти святого Егідія, яка активно допомагає українським біженцям, зокрема має гуманітарні центри для біженців у Львові, Варшаві та Римі.
За даними спільноти Sant’Egidio (св.Егідія), Дзуппі був причетний до укладання мирних угод в 1990-х роках, що поклали край громадянським війнам у Гватемалі та Мозамбіку, він також очолював комісію з переговорів щодо припинення вогню в Бурунді в 2000 році.
Як повідомляв раніше Голос Америки, минулого місяця Папа Римський зустрівся у Ватикані з президентом Володимиром Зеленськи. Вони обговорили шляхи до справедливого миру в Україні, гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною – інформують офіційні джерела з Ватикану. Папа запевнив у своїх постійних молитвах та підкреслив невідкладність "жестів людяності" щодо найбезпорадніших, невинних жертв війни.
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