Кремль звинуватив США у спробі вплинути на президентські вибори в Росії

Речник Кремля переконаний, що така спроба Вашингтона - провалиться

Москва і Вашингтон далі розходяться у поглядах щодо низки питань – в тому числі втручання Росії у американські президентські вибори в 2016 році та конфлікти в Україні і Сирії.

Поки що неясно, чи доповіді США справді допровадять до нових санкцій, проте речник Кремля Дмитро Пєсков сказав кореспондентам у понеділок, що Росії вважає їх «недружньою» спробою США вплинути на результати президентських виборів у березні.

«Ми таки вважаємо це прямою і відвертою спробою, яка збігається в часі з нашими виборами, щоб на них вплинути. Ми з цим не погоджуємося і переконані, що жодного впливу (на результати виборів) це не матиме», - заявив Пєсков.

Президентські вибори в Росії заплановані на 18 березня. Результати опитувань громадської думки вказують на те, що Путін легко переможе.

«Сама публікація списку не має жодного значення. Це не початок нової хвилі санкцій», - запевняє Пєсков.

«Отож, нам треба буде проаналізувати, що далі», - додав він.

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