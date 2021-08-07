Тимчасова повірена у справах США в Україні: потрібно зробити більше для притягнення Росії до відповідальності

США рішуче підтримують Кримську платформу та вважають, що потрібно зробити більше для притягнення Росії до відповідальності. Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила на установчому форумі Експертної мережі Кримської платформи. Текст заяви Квін розміщено на сайті Посольства США в Україні.

У своєму виступі Квін відзначила, що США ніколи не визнають незаконну окупацію Криму Росією.

"Масштабні репресії та порушення прав людини, що чиняться в Криму, потрібно і надалі викривати, на них потрібно реагувати. А ті, хто вчинив ці злочини, повинні бути притягнуті до відповідальності", - наголосила Квін.

Тимчасова повірена у справах США в Україні підкреслила, що Вашингтон буде продовжувати використовувати санкції для покарання осіб, котрі вчиняють порушення прав людини в Криму.

Як повідомляло "Радіо Свобода", 6-го серпня в Києві розпочався установчий форум експертної мережі «Кримської платформи».

23-го серпня в Україні відбудеться саміт Кримської платформи. Остання, відповідно до заяв українських високопосадовців, є форматом координації міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова.

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