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У ЄС розширюють санкції проти причетних до зведення Керченського мосту, - Еміне Джапарова

  • Голос Америки

Комітет постійних представників ЄС вирішив розширити перелік підсанкційних осіб і організацій, причетних до підриву суверенітету та територіальної цілісності України. Зокрема до незаконного будівництва Керченського мосту. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Twitter.

Обмеження будуть офіційно оформлені на цьому тижні Радою ЄС, повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк: "Посли ЄС схвалили санкції проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського мосту".

У Раді ЄС періодично переглядають і оновлюють список осіб та організацій, що підпадають під дію санкцій за незаконну анексію Криму і втручання у конфлікт на Донбасі.

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