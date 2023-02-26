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Крим - це Україна. Заява Держдепу до роковин російської анексії півострова
Сполучені Штати ніколи не визнають незаконної російської анексії Кримського півострова. Про це у день дев'ятої річниці захоплення Криму заявляє Держдеп США.
"Дев'ять років тому Росія вторглася в Україну та захопила Крим, що є явним порушенням міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України. Сполучені Штати вітають зусилля Української Кримської платформи зосередити увагу світової спільноти на продовженні російської окупації, - йдеться у заяві. - Крим це Україна".
У посольстві США в Україні також нагадали: 26 лютого 2014 року тисячі кримських татар та інших зібралися перед Верховною Радою Криму, щоб проголосити окупантам і світу: "Ми – українці. Крим – це Україна".
"Цього року Росія обтяжує свою зухвалу зневагу до міжнародного права та суверенітету України своєю поточною брутальною агресією. Ви чинили опір у 2014 році в авангарді з відважними кримчанами, і ви чините опір зараз. Сьогодні, коли українці згуртувалися пліч-о-пліч проти повномасштабного російського вторгнення, коли ви боретеся за кожен шматочок своєї землі, Сполучені Штати і наші союзники та партнери заодно з вами", - запевнила американська посолка Бріджит Брінк й пообіцяла, що США підтримуватимуть Україну в її намаганні "створити майбутнє, яке надасть кожному свободу, гідність і справедливість".
"9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир, - заявив президент України Володимир Зеленський. - Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України".
Нині в інтерв'ю американським телеканалам радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван у відповідь на запитання журналістів про те, чи Вашингтон підтримуватиме зусилля Києва звільнити окупований Крим, відповів: "Що зрештою станеться з Кримом у контексті цієї війни та врегулювання цієї війни - це те, що мають визначити українці за підтримки Сполучених Штатів. Але я не хочу вдаватися в гіпотетичні питання. Тому що ми сьогодні маємо справу з контрнаступом на сході, на півдні, і нам потрібно дати їм інструменти для боротьби. І ми це робимо".
При цьому нині міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що Києву вирішувати, коли і за яких умов починати мирні переговори із Москвою, й те саме, сказав він, стосується будь-якого рішення про повернення анексованого Криму. "Я схиляюся до того, щоб сказати: так, Крим є українською територією, і тому його потрібно повернути, - сказав він в інтерв'ю Deutschlandfunk. - Але знову ж таки: це не рішення, яке належить прийняти нам".
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Російська морська піхота зазнає значних втрат в Україні – Міноборони Великої Британії
Зображення з Вугледарського району Донецької області засвідчують «концентровані втрати російської техніки», про це у своєму недільному зведенні заявила військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії. Там зазначають, що це, ймовірно, техніка 155-ї російської морської піхотної бригади.
У міністерстві заявляють, що морській піхоті «доручено виконувати одні з найскладніших тактичних завдань у війні, і вона понесла надзвичайно значні втрати».
У повідомленні міністерства, опублікованому в Twitter, йдеться про те, що здатність бригад морської піхоти «майже напевно значно погіршилася», оскільки її підрозділи були поповнені «недосвідченим мобілізованим персоналом».
Як повідомляв Голос Америки, у суботу Європейський Союз схвалив десятий пакет санкцій проти Росії в річницю вторгнення Москви в Україну.
Пакет включає посилення експортних обмежень щодо товарів подвійного призначення, а також заходи проти організацій, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють безпілотники, які використовує Росія.
ЄС заявив, що 10-й раунд санкцій проти Росії з початку війни був спрямований на те, щоб ускладнити фінансування війни та позбавити Росію технічного обладнання та запасних частин для зброї, яка використовується проти України.
У суботу Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки, заявило, що Росія, ймовірно, вичерпала свої постачання іранських безпілотників.
«Багато було знищено в перші дні року», — повідомили в міністерстві.
Західні та українські офіційні особи заявили, що західні санкції заважають Росії поповнити свої запаси керованої зброї, яка базується на імпортованих мікрочіпах.
Надання Росії китайської зброї завдасть Пекіну "реальних збитків" - Білий дім
Китай поки не зробив кроків до надання летальної допомоги Росії у війні в Україні, але Сполучені Штати чітко дали зрозуміти за зачиненими дверима, що такий крок матиме серйозні наслідки. Про це в ефірі CNN сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
"Пекіну доведеться приймати власні рішення щодо того, як він буде діяти, чи надаватиме він військову допомогу, але якщо він піде цим шляхом, це завдасть реальних збитків для Китаю", - сказав Салліван.
Напередодні про те, що США "впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання" зброї Росії для війни в Україні, заявив директор ЦРУ Вільям Бернс. А голова Комітету Палати представників у закордонних справах республіканець Майкл МакКол заявив у ефірі телеканалу ABC, що розвідка США вказує, що безпілотники є однією зі смертоносних видів зброї, яку Китай розглядає надіслати Росії.
Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично відреагував на пропозицію Китаю про припинення вогню щодо війни в Україні, вказавши на інформацію про посилення співпраці Кремля і Пекіна.
"Коли я чую повідомлення - і я не знаю, чи вони правдиві - за якими Китай, можливо, планує постачати Росії безпілотники-камікадзе, водночас представляючи мирний план, тоді я пропоную судити про Китай за його діями та не його словами", - сказав він в інтерв'ю Deutschlandfunk.
Також Пісторіус повторив сумніви НАТО та Європейської комісії щодо надійності Пекіна як посередника після озвученого там мирного плану для України.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що "ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна". Він додав, що "Путін аплодує цьому, то як це може бути добре?"
Президент Володимир Зеленський привітав деякі елементи китайської пропозиції, але зазначив, що ініціатором мирного плану має бути лише та країна, де йде війна.
Раніше Голос Америки повідомляв, що НАТО бачить ознаки, що Китай розглядає можливість постачати зброю Росії. Днями державний секретар Ентоні Блінкен повідомив, що США "дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України".
Деякі дослідники кажуть, що Пекін уже постачає в Росію обладнання подвійного призначення, технології, які можуть використовуватися як у цивільних приладах, так і, наприклад, для ремонту реактивних винищувачів.
У статті використано матеріали Reuters
Голос Америки відсторонив від роботи двох журналістів російськомовної служби після отриманих скарг
У п'ятницю Голос Америки відправив у вимушену оплачувану відпустку двох журналістів російськомовної служби після отримання скарг щодо їхньої попередньої роботи в ЗМІ, підтримуваних Кремлем. Голос Америки розглядає обставини справи.
В листопаді 2022 року співробітники Голосу Америки повідомили менеджерів про свої занепокоєння щодо двох журналістів — Гаррі Княгницького та Дар’ю Давидову — яких щойно взяли на роботу. У листі, підписаному 15 із 92 працівників російськомовної служби, йдеться, що на своїй попередній роботі Княгницький і Давидова поширювали прокремлівські наративи про Україну.
Минулого тижня ЗМІ в Україні опублікували матеріали про цю ситуацію. Після цього, понад 20 медійників, які входять до українського обʼєднання Медіарух, закликали звільнити Княгницького. Деякі з підписантів листа Медіаруху, працюють в компаніях-партнерах Голосу Америки.
У четвер на запитання щодо прийняття рішення про працевлаштування цих журналістів та чи будуть вжиті відповідні заходи, представники зв’язків із громадськістю Голосу Америки не відповіли прямо, сказавши, що протягом десятиліть мережа «наймала досвідчених журналістів із репресивних суспільств, включаючи Росію».
Голос Америки регулярно наймає на роботу іноземних журналістів, які вільно володіють мовами та знають відповідні регіони, щоб створювати надійну й авторитетну журналістику понад 40 мовами. Агентство каже, що всі матеріали журналістів проходять редакційну перевірку перед публікацією.
«Усі журналісти «Голосу Америки» працюють під редакторським контролем, що гарантує, що всі їхні матеріали відповідають найвищим стандартам журналістики та нашому Статуту. Робота Давидової та Княгницького, як і інших журналістів Голосу Америки, проходить ретельний процес редагування, встановлений агентством», - йдеться у повідомленні представників зв’язків із громадськістю Голосу Америки.
У відповідь на подальший запит про коментарі, коли американські ЗМІ повідомили подробиці про вимушену відпустку Княгницького та Давидової, відділ зв’язків з громадськістю Голосу Америки ввечері в п’ятницю в електронному листі написав: «Голос Америки може підтвердити, що два журналісти російськомовної служби перебуватимуть у вимушеній оплачуваній відпустці, поки Голос Америки розглядає обставини справи. Це стандартна практика, і в рамках внутрішньої перевірки Голос Америки проведе співбесіду з обома журналістами».
Княгницький і Давидова були прийняті на роботу в жовтні 2022 року та пройшли безпекову перевірку, обов’язкову для усіх співробітників Голосу Америки.
У відкритому зверненні Медіарух України виклав приклади попередньої роботи Княгницького на НТВ, де він просував прокремлівські наративи, зокрема щодо Донбасу та Криму. «За часи роботи на НТВ Княгницький, здається, устиг підтримати всі пропагандистські наративи Росії», – йдеться у відкритому листі Медіаруху України.
У 2001 році контроль над НТВ перебрала державна енергетична компанія «Газпром».
Княгницький залишив НТВ у 2017 році та переїхав до США, де працював на іншу підтримувану Росією телекомпанію RTVI, яку залишив невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
Княгницький і Давидова не відповіли на електронні листи в суботу з проханням надати коментарі перед цією публікацією.
У коментарі The Washington Post Княгницький заперечив, що є пропагандистом, і сказав, що покинув RTVI, коли керівництво намагалося контролювати висвітлення російського вторгнення.
Після того, як 29 листопада співробітники Голосу Америки висловили занепокоєння щодо прийняття Княгницького та Давидової на роботу, вище керівництво Голосу Америки у грудні провело зустріч з колективом російськомовної служби та редактором зі стандартів Голосу Америки, щоб обговорити занепокоєння. Після цієї зустрічі Голос Америки повідомив, що один із підписантів листа відкликав свій підпис. За даними Голосу Америки, на двох редакційних нарадах, що відбулися після цього, ніхто з російськомовної служби цього питання не порушував.
За словами аналітиків, під час прийняття на роботу співробітників редакції мають обов’язок надавати пріоритет чесності та журналістським навичкам.
«Кожну справу треба розглядати окремо, кожного журналіста щодо своєї попередньої роботи. Голос Америки, як і будь-яка медіаорганізація, зобов’язаний наймати журналістів, які працюють добросовісно, мають сильні журналістські навички та віддані висвітленню правди», – каже Енн Купер, почесна професорка Колумбійської школи журналістики.
«Чи розглядали менеджери Голосу Америки попередню та нещодавню роботу журналіста, чи впевнені вони, що матеріали, які журналіст робить для Голосу Америки, відповідають їхнім стандартам? Ось що тут важливо», — каже Купер, досвідчена журналістка, яка була першим керівником московського бюро NPR.
Журналісти Голосу Америки, у тому числі й російськомовна служба, підготували сотні годин програм, щоб розвінчати московську дезінформацію та пропаганду про війну РФ проти України. «Російськомовна служба Голосу Америки прагне продовжувати надавати своїй аудиторії правдиві новини та вичерпні репортажі», — йдеться в заяві відділу зв’язків з громадськістю Голосу Америки.
Питання щодо безпекової перевірки
Процедура прийняття на роботу у Голосі Америки раніше була поставлена під сумнів через розслідування щодо Сетаре Дерахшеш Сіґ, яка працювала у перській службі Голосу Америки. Сіґ була звільнена з посади у 2020 році після того, як розслідування Агентства США з глобальних медіа (USAGM) виявило, що Сіґ підробила документи та зловживала державними коштами.
У лютому 2021 року нове розслідування виправдало Сіґ.
У грудні 2022 голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкл Маккол у листі до керівниці Агентства США з глобальних медіа Аманди Беннетт зробив запит з вимогою надати усі документи та інформацію щодо рішення поновити Сетаре Дерахшеш Сіґ на посаді.
Мітинг у Вашингтоні до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відео
Представники українських організацій з різних міст США зібрались у Вашингтоні, в cуботу 25 лютого, щоб провести мітинг до роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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