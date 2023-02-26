Крим - це Україна. Заява Держдепу до роковин російської анексії півострова

Сполучені Штати ніколи не визнають незаконної російської анексії Кримського півострова. Про це у день дев'ятої річниці захоплення Криму заявляє Держдеп США.

"Дев'ять років тому Росія вторглася в Україну та захопила Крим, що є явним порушенням міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України. Сполучені Штати вітають зусилля Української Кримської платформи зосередити увагу світової спільноти на продовженні російської окупації, - йдеться у заяві. - Крим це Україна".

У посольстві США в Україні також нагадали: 26 лютого 2014 року тисячі кримських татар та інших зібралися перед Верховною Радою Криму, щоб проголосити окупантам і світу: "Ми – українці. Крим – це Україна".

"Цього року Росія обтяжує свою зухвалу зневагу до міжнародного права та суверенітету України своєю поточною брутальною агресією. Ви чинили опір у 2014 році в авангарді з відважними кримчанами, і ви чините опір зараз. Сьогодні, коли українці згуртувалися пліч-о-пліч проти повномасштабного російського вторгнення, коли ви боретеся за кожен шматочок своєї землі, Сполучені Штати і наші союзники та партнери заодно з вами", - запевнила американська посолка Бріджит Брінк й пообіцяла, що США підтримуватимуть Україну в її намаганні "створити майбутнє, яке надасть кожному свободу, гідність і справедливість".

"9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир, - заявив президент України Володимир Зеленський. - Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України".

Нині в інтерв'ю американським телеканалам радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван у відповідь на запитання журналістів про те, чи Вашингтон підтримуватиме зусилля Києва звільнити окупований Крим, відповів: "Що зрештою станеться з Кримом у контексті цієї війни та врегулювання цієї війни - це те, що мають визначити українці за підтримки Сполучених Штатів. Але я не хочу вдаватися в гіпотетичні питання. Тому що ми сьогодні маємо справу з контрнаступом на сході, на півдні, і нам потрібно дати їм інструменти для боротьби. І ми це робимо".

При цьому нині міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що Києву вирішувати, коли і за яких умов починати мирні переговори із Москвою, й те саме, сказав він, стосується будь-якого рішення про повернення анексованого Криму. "Я схиляюся до того, щоб сказати: так, Крим є українською територією, і тому його потрібно повернути, - сказав він в інтерв'ю Deutschlandfunk. - Але знову ж таки: це не рішення, яке належить прийняти нам".