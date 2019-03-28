США засудили рейди Росії у Криму та масові залякування кримських татар

США висловили стурбованість з приводу рейдів Росії проти кримських татар. Про це йдеться у повідомленні розміщеному посольством США у Twitter.

Національна поліція України у зв'язку з проведеними Росією рейдами повідомила, про відкриття кримінальних проваджень за фактами незаконного затримання кримських татар та порушення недоторканості їхнього житла.

У Посольстві США у зв'язку з рейдами наголосили, що Крим належить Україні.

"Ми надзвичайно стурбовані проведеними сьогодні Росією рейдами і масовими залякуваннями, спрямованими проти кримських татар. Ми закликаємо російську владу припинити несправедливі арешти, затримання, обшуки і переслідування кримських татар, активістів та журналістів. # КримЦеУкраїна", - відзначається у повідомлення посольства США у Twitter.

Як повідомлялось, у Криму відбулись обшуки у 27 громадян через їх причетність до релігійної організації "Хізб ут-Тахрір". Дана організація заборонена у Росії, де вважається терористичною.

В Україні організація ніколи не була заборонена. У 2009-му році речниця СБУ Марія Остапенко назвала організацію "терористичною". Тоді, як повідомлялось "Радіо Свобода", СБУ не допустила створення в Україні осередку "терористичної організації "Хізб-ут-Тахрір". Іноземців, які проводили агітаційну діяльність, вислали за межі України, а українських громадян суворо попередили".

Як повідомляє "Радіо Свобода", МЗС України засудило обшуки і закликало Росію зупинити незаконне і політично мотивоване переслідування в анексованому Росією Криму

Дивіться також: Джордж Кент: Сполучені Штати не приймуть нічого менше, ніж повне відновлення територіальної цілісності України