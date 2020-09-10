Помпео: США використають "усі заходи" щодо закордонних суб'єктів, які втручаються у вибори в Америці

Мінфін США оголосив санкції щодо трьох співробітників російського "Агентства інтернет-досліджень" через втручання у вибори у США. Накладено санкції на адреси криптовалютних рахунків пов'язаних із агентством. Заходи є частиною низки санкційних заходів, які також включать українського нардепа Андрія Деркача.

Як відзначає Мінфін США, у Сполучених Штатах Америки, Росія використала широкий спектр методів впливу та суб'єктів, щоб вплинути на наш виборчий процес, включно із діями щодо кандидатів у президенти США.

"Російські громадяни Артем Ліфшитс, Антон Андреєв, та Дарія Асланова, як співробітники "Агентства інтернет-досліджень", вели його криптовалютні рахунки.

"Агентство інтернет-досліджень" використовує криптовалюту для підтримки своєї кампанії шкідливих операцій впливу в цілому світі", - повідомляє Мінфін США.

Повідомляється, що все майно та майнові інтереси у США осіб на яких накладено санкції блокуються, а резидентам США забороняється мати ділові справи з ними.

Державний секретар США Майк Помпео оприлюднив офіційну заяву з приводу нових санкцій. Як відзначається у заяві, сьогоднішні санкції "надсилають чіткий сигнал: США без зволікань використають усі інструменти державної влади щодо закордонних суб'єктів, які прагнуть втрутитись, або якимось іншим чином вплинути на наші вибори".

На початку вересня соціальна мережа Facebook повідомила про викриття "переважно безуспішного" проекту пов'язаного із російським "Агентством інтернет-досліджень", яке також відоме, як "фабрика тролів" через попередню участь у закордонних кампаніях впливу. У Facebook відзначили, що загалом видалили 13 облікових записів та дві сторінки пов'язані із особами відомими за попередньою діяльністю "Агентства інтернет-досліджень"

За даними Facebook, на рекламу пов'язану із цією кампанією було витрачено 480 доларів; близько 14 000 облікових записів у соцмережі підписались на щонайменше на одну зі сторінок кампанії.

"Хоча фейкова мережа та сайт не досягнули настільки ж значної аудиторії, як кампанії цієї російської групи у 2016-му році, ця компанія спромоглась на щось нове: росіяни найняли реальних американців для написання контенту для сайту. Фейковий сайт Peace Data також використовував штучно створених осіб та генеровані комп'ютером зображення, щоб створити подобу реальної новинної організації", - відзначають у виданні The New York Times.

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