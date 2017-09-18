Загадкове захворювання дипломатів США на Кубі може призвести до закриття посольства

Державний секретар Рекс Тіллерсон заявив, що США розглядають можливість закриття посольства США на Кубі через низку «акуститчних атак» на американських дипломатів, які там працюють.

Це дуже серйозна справа, враховуючи шкоду, якої зазнали певні особи», - зазначив держсек Тіллерсон.

У США вважають, що їхні дипломати зазнали, за словами Державного департаменту, інцидентів на Кубі із використанням звукових приладів, які нанесли серйозних проблем здоров’ю посадовців.



Симптоми, серед яких нудота, запаморочення і тимчасова втрата слуху або пам'яті, спостерігалися у щонайменше 21 дипломата з США. Деякі канадські дипломати і їхні сім’ї також постраждали.

Законодавці у Вашингтоні висловили занепокоєння з приводу цих інцидентів. У п’ятницю 5 сенаторів звернулися до держсека Тіллерсона з проханням закрити посольство у Гавані і вислати із США всіх кубинських дипломатів.

Куба заперечує будь-яку причетність і заявила, що співпрацює із розслідуванням обставин атак. США прямо не поклали на Кубу відповідальності за ці інциденти, проте раніше попросили двох кубинських дипломатів залишити Вашингтон.

Колишній президент Барак Обама відновив зв’язки з іцєю острівною країною два роки тому. Такий крок піддав критиці його наступник президент Дональд Трамп, який пригрозив рішення відмінити.

Дивіться також: Джон Керрі у Києві: дипломатія не вирішує всі конфлікти