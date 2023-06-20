Блінкен і Кулеба у Лондоні обговорюють контрнаступ, Україну в НАТО і мирний процес

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі у Лондоні обговорять контрнаступ ЗСУ, перспективи вступу України до НАТО, а також українську "формулу миру".

Про це розповів глава українського МЗС напередодні міжнародної конференції з повоєнної відбудови України, подякувавши США за допомогу Києву у підготовці контрнастуступу.

Кулеба додав: "З'являється багато ідей щодо різних мирних ініціатив. І нещодавно ми спілкувались з африканськими лідерами. Ви щойно повернулися прямо з Китаю. Але ми в Україні віримо, як сказав президент Зеленський, що, оскільки це Україна зазнала нападу, і війна йде в Україні, українська мирна ініціатива має бути наріжним каменем для всіх обговорень".

"У найближчі два дні ми будемо зосереджені переважно на відновленні та відбудові України. І я хотів би подякувати Сполученим Штатам за їхню непохитну відданість справі, тому що недостатньо просто мати план відновлення. Вкрай важливо мати механізм, який буде підтримувати цей план. І Сполучені Штати відіграють дуже важливу роль, допомагаючи нам будувати, розгортати цей механізм", - зауважив український дипломат.

Блінкен при цьому відзначив: "Цей момент, звичайно, має велике значення через те, що відбувається буквально щомиті в Україні на полі бою, але багато в чому важливо те, що ми робимо тут, у Лондоні - це конференція відбудови на підтримку України, що об’єднує понад 50 країн, приватний сектор та багато інших".

"Я думаю, що це демонстрація більш ніж 50-ма країнами потужної та стійкої підтримки України не лише у військовій, а й в економічній сфері, а також у всьому, що ми намагаємося зробити, щоб побудувати найсильнішу демократію. Тож ми дуже раді бути частиною цього, і дуже раді, що Україна та наші друзі тут приймають цю конференцію", - підкреслив держсекретар.

Раніше Голос Америки повідомляв, що під час конференції у Лондоні обговорять не лише участь урядів та фінансових інституцій у відновленні України, але і приватного сектора. Приватний бізнес заохочуватимуть інвестувати у відбудову та відновлення України. Йтиметься і про євроатлантичну інтеграцію України, інновації, розбудову нової енергетики України, інформаційні технології на шляху до відбудови.