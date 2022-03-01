США обіцяють Україні більше зброї, а Росії – більше санкцій, - Кулеба після розмови із Блінкеним

Сполучені Штати обіцяють надати Україні більше зброї для зихисту від агресії Росії, а проти Москви – запровадити більше санкцій, повідомив уночі 1 березня за підсумками розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«У нашій розмові держсекретар Ентоні Блінкен запевнив у непорушній підтримці України з боку США. Я наголосив: Україна прагне миру, але допоки ми під нападом РФ, потрібно більше санкцій і зброї. Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки», – написав український міністр у Twitter.

Тим часом, речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати не запроваджували енергетичні санкцій проти Росії, але така можливість розглядається.

"Ми не вжили жодних кроків у питанні санкцій в енергетичному секторі, почасти тому що зважуємо такий крок. Це не означає, що вони не обговорюються. Вони розглядаються, але європейці, наприклад, дуже занепокоєні подальшим стрибком цін. Так, ціни зросли на 335% за останній рік і на 26%за останні п’ять днів", – зазначила Псакі.

Речниця Білого дому також повторила, що США не планують оголошувати повітряний простір України безпілотною зоною. Це означало б залучення американських військ, тоді як президент Джо Байден "чітко дав зрозуміти", що не надсилатиме війська США для ведення війни з Росією, сказала вона.

"Для створення забороненої для польотів зони потрібне розгортання збройних сил США для забезпечення її дотримання, що буде потенційно прямим конфліктом і потенційною війною з Росією, частиною чого ми не хочемо бути", – пояснила Псакі.

Водночас речниця Білого дому звернула увагу на те, що США є "найбільшим надавачем допомоги Україні, і президент Байден за останній рік надав Україні більше допомоги в галузі безпеки, ніж будь-коли в історії США".

За її словами, Вашингтон працює над тим, аби прискорити постачання в рамках останнього пакету допомогу, затвердженого президентом Байденом. Очікується, що обладнання, передбачене цим пакетом, почне надходити до України протягом наступних кількох днів.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, Псакі також заявила, що Білий дім вважає риторику Кремля щодо можливості застосування ядерної зброї "провокаційною" і закликає її уникати.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є "демілітаризація і денацифікація України".