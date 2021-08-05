Держдеп розповів про розмову Блінкена та Кулеби

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив на підтримці США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем російської агресії. Відповідну заяву розміщено на сайті Держдепу США.

Як повідомляється Блінкен та Кулеба також обговорили можливості поглиблення співпраці між Україною та США під час запланованого на 30-те серпня візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського.

Перед початком зустрічі Блінкен також заявив, що темою зустрічі будуть реформи в Україні а також посилення її економіки та демократії.

Як повідомляє Держдеп, Кулеба перед зустріччю заявив, що Україна є оплотом демократії у Центральній Європі і прагне тісніше працювати зі США, щоб зробити весь регіон успішним.

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