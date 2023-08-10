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Україна

Куп'янська міська військова адміністрація оголосила про обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів. Відео

  • Голос Америки
Куп'янська міська військова адміністрація оголосила про обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів. Відео
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Куп'янська міська військова адміністрація оголосила про обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів. Відео

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На Харківщині Куп'янська міська військова адміністрація оголосила про обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів через посилення російських обстрілів. Мирослав Гай, офіцер ЗСУ, керівник фонду Мир і Ко побував у регіоні. Про наступ російських військ та про те як Збройні Сили України обороняють Харківщину він поговорив з Остапом Яришем у програмі «Брифінг Голосу Америки».

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