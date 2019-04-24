Видача паспортів Росією належить до "сценарію окупації" - спецпосланець Держдепу Волкер

Видача паспортів Росією належить до "сценарію окупації". Про це у повідомленні оприлюдненому у соціальній мережі Twitter заявив Курт Волкер, спеціальний посланець Державного департаменту.

"Донбас - це Україна, а люди там - незалежно від мови, яка їм більше подобається - українці. Рішення Росії щодо видачі паспортів є дуже провокативним і належить до "сценарію окупації", та підриває спроби виконання Мінських угод і повернення Донбасу від контроль України", - відзначив Курт Волкер.

У середу Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства Росії для жителів районів Донецької та Луганської областей контрольованих підтримуваними Росією сепаратистами.

"Абсурдний і дестабілізуючий указ Росії щодо російських паспортів для жителів Донецька і Луганська". Так назвали новий нормативний акт Росії у Посольстві США в Україні.

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