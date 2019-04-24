Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

Видача паспортів Росією належить до "сценарію окупації" - спецпосланець Держдепу Волкер

Курт Волкер на Донбасі

Показати коментарі

Видача паспортів Росією належить до "сценарію окупації". Про це у повідомленні оприлюдненому у соціальній мережі Twitter заявив Курт Волкер, спеціальний посланець Державного департаменту.

"Донбас - це Україна, а люди там - незалежно від мови, яка їм більше подобається - українці. Рішення Росії щодо видачі паспортів є дуже провокативним і належить до "сценарію окупації", та підриває спроби виконання Мінських угод і повернення Донбасу від контроль України", - відзначив Курт Волкер.

У середу Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства Росії для жителів районів Донецької та Луганської областей контрольованих підтримуваними Росією сепаратистами.

"Абсурдний і дестабілізуючий указ Росії щодо російських паспортів для жителів Донецька і Луганська". Так назвали новий нормативний акт Росії у Посольстві США в Україні.

Дивіться також: Що спостерігачі від української діаспори кажуть про вибори

Що спостерігачі від української діаспори кажуть про вибори. Відео
Embed
Що спостерігачі від української діаспори кажуть про вибори. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:12 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG