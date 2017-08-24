Кушнер відновлює зусилля з мирного врегулювання близькосхідного конфлікту

У четвер помічник Дональда Трампа Джаред Кушнер відновив розмови щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту. Адміністрація президента Трампа намагається відновити мирні переговори для досягнення миру між двома сторонами.

Кушнер розпочав свої заходи розмовами з лідером Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Єрусалимі, після чого матиме зустріч з палестинським президентом Махмудом Аббасом на Західному Березі.

«Президент дуже відданий досягненню розв’язки, яка принесе добробут і мир усім людям у цьому районі», сказав Кушнер у Єруалимі.

Нетаньягу заявив, що він і Кушнер готові розмовляти про те, «як сприяти миру, стабільності й безпеці у нашому регіоні», і що він думає, що це «все це можна досягти».

Кушнера супроводжують помічник президента Трампа Джейсон Ґрінблат і заступниця радника з національної безпеки Діна Пауелл. Група також мала переговори з представниками Єгипту, Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів і Йорданії.

У минулому Трамп заявив, що хотів би вести переговори про «остаточне врегулювання» між Ізраїлем і палестинцями. Під час виборчої кампанії і після обрання президентом він рішуче підтримував Ізраїль, але палестинські лідери не втрачали надії про досягнення угоди.

Тепер палестинські лідери проявляють дедалі більшу нетерпеливість, і палестинський міністр закордонних справ Ріад Малькі у четвер заявив радіо «Голос Палестини», що під час цього візиту палестинці чекатимуть «конкрених відповідей».

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