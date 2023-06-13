"Інвестиції в Україну - це підтримка демократії в усьому світі" - конгресмен Майк Квіґлі  

Допомога Україні зміцнить демократію в усьому світі, заявив конгресмен-демократ Майк Квіґлі, реагуючи на заяву лідера Республіканської партії в Cенаті Мітча Макконнелла про те, що допомога Україні є прямою інвестицією в безпеку Америки.

“Якби Україна не тримала оборону, нинішній кордон війни проходив би у Молдові, Балтійських країнах і навіть у Польщі”, - сказав конгресмен Квіглі.

"Я рідко погоджуюсь з сенатором Макконнеллом, але тут він має рацію. Це інвестиція в демократію та нацбезпеку не тільки США. … Ми маємо згадати, чому ми воювали у Другій світовій, чому наші предки з усіх сил стримували автократів світу від зазіхання на демократичні території?

Сьогодні Пекін спостерігає, маючи власні інтереси щодо Тайваню. Так само спостерігають й інші автократи. Отже, нинішні інвестиції призначені не лише для наших друзів в Україні, але й для демократій у всьому світі. У своїй останній інавгураційній промові Франклін Рузвельт процитував поета Ральфа Емерса: Щоб мати друга ми повинні стати другом, - наша взаємозалежність очевидна”, - наголосив законодавець від Демократичної партії.

Як повідомляв Голос Америки, лідер Республіканської партії в Cенаті Мітч Макконнелл під час виступу в Конгресі в понеділок наголосив на необхідності продовжувати надсилати в Україну військову допомогу: "Підтримка України з боку Америки зробила значно більше, ніж підтримала оборону. Як я неодноразово казав, відправлення смертоносних західних можливостей на передову була прямою інвестицією у власну безпеку Америки.

Дозвольте мені чітко сказати: ця допомога означає більше робочих місць для американських робітників і новішу зброю для американських військовослужбовців", - сказав лідер республіканців Сенаті Мітч Макконнелл.

Макконнелл неодноразово заявляв про підтримку України і навіть критикував своїх однопартійців, як то колишнього президента США Дональда Трампа, за недостатньо проукраїнську позицію. Чинний президент США Джо Байден, представляє Демократичну партію і проводить політику підтримки України.