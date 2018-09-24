Мішель Обама продає квитки на презентацію своєї книжки зі швидкістю рок-зірки

Продаж квитків на презентацію книжки колишньої першої леді США Мішель Обами розпочався минулого четверга для тих, хто забронював їх заздалегідь і квитки розпродаються, немов на концерт рок-зірки Бейонсе. Про це пише видання The Washington Post.

Компанія- організатор презентацій Мішель Обами додала ще дві дати до турне з презентації книги, яке вже охоплює 10 міст в Америці.

Квитки на презентацію нової книги Обами "Становлення" ("Becoming") коштують від 29,5 доларів на гальорці до 3 000 доларів за квиток в передніх рядах, який включає також "можливість зробити фото перед шоу", взяти участь в прийнятті, організованим Обамою, отримати набір з підписаної авторкою книжки та "ексклюзивного VIP – подарунка".

Дешеві квитки були розкуплені майже одразу і деякі з прихильників колишньої першої леді скаржились на велику ціну на інші квитки. "Я справді люблю Обаму, - написала одна з прихильниць у Twitter. – Вона – це все. Однак, мене глибоко розчарувала дорожнеча квитків на презентацію її книжки".

"Мішель Обама продає квитки за ціною квитків на концерт Бейонсе і я не була до цього готова", - написала інша.

Дебра Спір, редактор журналу в сфері концертної індустрії стверджує, що ціни на квитки справді відповідають цінам на квитки на концерти популярних музичних гуртів. Однак, не кожен автор збирає стадіони. "Таке не кожного дня побачиш, однак, вона – не типовий автор, - наголошує видавець, - Мішель Обама сама як рок-зірка".

Інших прихильників ціна на квитки не засмучує: "Я не хочу чути жодного слова про ціни на квитки на презентацію Мішель Обами, - пише один з прихильників. – Вона працювала на цю країну безкоштовно вісім років. Беріть гроші, пані Обама".

Обама також відреагувала у Twitter на ажіотаж навколо квитків на подію.

"Справді ніяково від реакції на мою презентацію книги, - написала вона. – Я не можу дочекатись, коли зможу поділитись СТАНОВЛЕННЯМ з усіма вами і сподіваюсь побачити вас!"

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