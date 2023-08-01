Під час зустрічі із польським дипломатом МЗС наголосило, "що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними". Після цього стало відомо, що польське МЗС викликало до себе українського посла у Варшаві. Більше деталей від нашого європейського кореспондента Богдана Цюпина.
Київ і Варшава сперечаються чи достатньо Україна вдячна за допомогу Польщі. Відео
МЗС України викликало посла Польщі після висловлювань керівника Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціна Пшидача. Коментуючи обмеження імпорту українського збіжжя, він заявив, що "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".
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