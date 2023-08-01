Київ і Варшава сперечаються чи достатньо Україна вдячна за допомогу Польщі. Відео

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Під час зустрічі із польським дипломатом МЗС наголосило, "що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними". Після цього стало відомо, що польське МЗС викликало до себе українського посла у Варшаві. Більше деталей від нашого європейського кореспондента Богдана Цюпина.