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Україна

Київ і Варшава сперечаються чи достатньо Україна вдячна за допомогу Польщі. Відео

Київ і Варшава сперечаються чи достатньо Україна вдячна за допомогу Польщі. Відео
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Київ і Варшава сперечаються чи достатньо Україна вдячна за допомогу Польщі. Відео

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МЗС України викликало посла Польщі після висловлювань керівника Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціна Пшидача. Коментуючи обмеження імпорту українського збіжжя, він заявив, що "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".

Під час зустрічі із польським дипломатом МЗС наголосило, "що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними". Після цього стало відомо, що польське МЗС викликало до себе українського посла у Варшаві. Більше деталей від нашого європейського кореспондента Богдана Цюпина.

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