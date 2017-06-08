Поліція перекваліфікувала вибух біля посольства США в Києві на «хуліганство»

Вибух біля посольства США в Києві перекваліфікували з теракту на злісне хуліганство.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посланням на департамент комунікації Національної поліції України.

Як заявив голова Нацполіції Сергій Князєв, на такий кроки слідчі пішли після додаткового огляду місця вибуху.

«Предмет, який кинули на територію посольства, не міг спричинити нікому шкоди. У зв’язку з цим прийнято рішення про остаточну кваліфікацію цієї події як злісне хуліганство», – сказав Князєв.

Князєв вказав, що контроль за розслідуванням поклали на Головне слідче управління і департамент карного розшуку Нацполіції.

У рамках цієї справи Служба безпеки України відпрацьовує версію про можливе скоєння злочину з терористичною метою.

У поліції раніше повідомили, що вибух стався після півночі 8 червня на території посольства. У диппредставництві заявили, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, будівля посольства також не була пошкоджена. У посольстві також заявили, що не вважають інцидент терактом.

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