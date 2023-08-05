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«Уся Україна під загрозою повітряного нападу». ЗМІ повідомляють про обстріл «Кинджалами»
Телеканал CNN повідомив з посиланням на українські військово-повітряні сили, що Росія в суботу здійснила обстріл повітряного простору України ракетам "Кинджал".
Як повідомляє CNN, за даними ВПС, ракети були запущені з Тамбовської області Росії і прямували в бік Хмельницької області на заході України.
Військово-повітряні сили також повідомили про запуск ракети з Білорусі, додає CNN.
Кореспондент газети Financial Times в Україні Крістофер Міллер написав, що «вся Україна перебуває під загрозою повітряного нападу», демонструючи повідомлення від ВПС України у мережі Х (колишня Twitter).
«Ось так виглядають оновлення ВПС. Здається, що ракети прямують до центральної України», – твітить журналіст.
«Росія не зупиниться, поки її не зупинять», – написав у соцмережі X міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він закликав лідерів держав, що зібралися на дводенний саміт щодо миру в Україні у Саудівській Аравії, допомогти забезпечити «справедливий та тривалий мир», але найперше – допомогти Україні захиститися від російських повітряних обстрілів.
«Цієї суботи Росія здійснила черговий ракетний залп по Україні. Росія не зупиниться, поки її не зупинять. Світове співтовариство має зосередитися на забезпеченні справедливого та тривалого миру: озброїти Україну, в тому числі F-16, щоб закрити небо, та реалізувати українську формулу миру», – написав Кулеба.
У суботу Росія заявила, що покарає Україну за використання морського безпілотника для атаки на танкер біля Керченської протоки у ніч проти суботи, повідомляє Reuters.
Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва дасть відповідь на те, що вона назвала, "терористичним актом", який загрожував життю екіпажу та міг викликати «масштабну екологічну катастрофу».
"Київський режим, не зустрічаючи засудження з боку західних країн і міжнародних організацій, активно застосовує нові терористичні методи, цього разу в акваторії Чорного моря", – йдеться в заяві Захарової.
«Таким варварським діям не може бути виправдання, вони не залишаться без відповіді, а їхні автори та винуватці неминуче понесуть покарання», – заявила представниця МЗС Росії.
Як повідомляв Голос Америки, у суботу морський дрон ударив по російському паливному танкеру біля Керченського мосту, що сполучає Росію з анексованим Кримом. Це був другий удар безпілотника по російському кораблю протягом доби.
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- Голос Америки
Координаторка ООН: «Шокує» рівень руйнувань Росією українських портів і запасів зерна
Координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун рішуче засудила напади Росії на Ізмаїл та інші українські порти після візиту до Одеси та Ізмаїла у суботу, 5 серпня.
“Сьогодні я відвідала Ізмаїльський порт і була шокована, побачивши рівень руйнувань, завданих російськими ударами по зерносховищах. Тонн зерна, які були пошкоджені, було б достатні, щоб прогодувати приблизно 66 мільйонів людей”, – сказала Браун у своєму твіті.
Координаторка ООН наголосила, що припинення Росією Чорноморської ініціативи та нещодавні багаторазові атаки на українські порти завдають непоправної шкоди сільськогосподарському сектору в Україні та можуть ще більше посилити голод серед найбідніших верств населення світу.
“Невпинні напади російських військ на зернові склади та портову інфраструктуру в Україні створюють надзвичайно тривожну схему шкоди та можуть становити серйозне порушення міжнародного гуманітарного права”, – йдеться у заяві офісу Координаторки ООН в Україні.
Міністри закордонних справ України і Туреччини обговорили проблему експорта українського зерна
Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив сьогодні у мережі Х (раніше відомій як Twitter), що спілкувався телефоном зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом щодо ситуації довкола експорту зерна. Головною темою розмови, за словами Кулеби, було майбутнє Чорноморської зернової ініціативи після того, як Росія відмовилася від участі у ній.
Проблему, яку створює Росія на шляху постачання українського зерна на світові ринки, є серед тем саміту, що обговорюватиме українську формулу миру, і який розпочався у суботу в Саудівській Аравії, повідомляв Голос Америки.
Про це напередодні написав президент Володимир Зеленський, з чиї ініціативи було скликано саміт за участю близько 40 країн, у тому числі з країн Глобального Півдня, які особливо постраждали від неможливості отримати українське зерно.
«Буде представлено багато країн, різні континенти, в тому числі країни Глобального Півдня. Це дуже важливо, тому що в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, Азії та інших частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидко світ буде впроваджувати формулу миру», – написав Зеленський у твіті.
Спільні навчання французько-японських повітряних сил. Відео
Французькі та японські повітряні сили завершили чотириденні навчання в Японії із залученням винищувачів. Це перші в історії спільні навчання цих країн у рамках зміцнення безпекового партнерства.
- Голос Америки
«Найновіший залп в українській військовій кампанії». ЗМІ про напад на російський танкер поблизу Криму
Низка провідних американських ЗМІ повідомляє, що один із найбільших російських нафтових танкерів був уражений морським безпілотником поблизу Криму.
Газета Wall Street Journal каже, що це українські морські безпілотники атакували російський нафтовий танкер, на який раніше США наклали санкції за роботу на російську армію. Танкер перебував неподалік Керченського моста, що сполучає Росію з окупованим Кримським півостровом.
Газета зауважує, що потенційно цей удар переводить війну в «нову фазу, яка загрожує життєво важливим судноплавним шляхам Росії в Чорному морі».
Телеканал CNN називає цей удар «найновішим залпом в українській військовій кампанії, в якій використовувалися безпілотні апарати для нападу на віддалені російські цілі з повітря та з моря».
CNN повідомило з посиланням на джерело в Службі безпеки України, що незадовго до півночі корабель Sig під прапором Росії був збитий безпілотником з 450 кілограмами тротилу. Як повідомила російська влада, удар утворив пробоїну в машинному відділенні судна, що змусило екіпаж із 11 осіб боротися із затопленням, яке зерштою вдалося зупинити.
Також CNN повідомляє про розбіжності у даних про удар від російської та української сторони. У Федеральному агентстві морського та річкового транспорту Росії повідомили, що постраждалих немає і що Sig не перевозив нафту, коли дрон врізався в судно. А українські чиновники повідомили, що деякі члени екіпажу були поранені, і що танкер перевозив пальне для російських військових.
Оглядачі зауважують, що новий напад безпілотників на російські кораблі у Чорному морі стався після того, як було вражено російський військовий корабель на території порту в Новоросійську.
«Ця атака посилює бойові дії в Чорному морі після кількох тижнів, протягом яких Росія посилювала напругу в регіонах, запровадивши фактичну блокаду значних частин українського експорту зерна, завдаючи ударів по українських портах і погрожуючи атакувати цивільні судна, що прямують туди», – додає WSJ.
Газета нагадує, що наприкінці липня Україна оприлюднила власне попередження, що розглядатиме кораблі, що прямують до російських портів, як потенційні військові цілі.
На думку автора статті, це була спроба перехопити ініціативу і заблокувати російську торгівлю через Чорне море шляхом створення «страхової блокади», бо страховики можуть відмовитися страхувати цивільні судна, що прямують до російських портів Чорного моря через ризик нападу на них.
Як повідомив у соцмережах радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, Україна оголосила стан військової загрози у внутрішніх і зовнішніх водах шести російських портів: Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі і Тамань.
«Те, що зараз відбувається в Чорному морі, є симетричною відповіддю на російське морське піратство, на блокування українського торгового флоту та обстріли цивільної інфраструктури», – заявив український посадовець у мережі Х (колишня Twitter).
Він додав, що «всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку російських морських портів і тимчасово окупованих українських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять військові вантажі з усіма відповідними ризиками».
За словами Геращенка, російським суднам знадобиться посилена охорона на переході і в портах, а також супровід, що збільшить вартість страхування, страхування ризиків і витрати на транспортування з Росії.
Як сподівається Геращенко, це буде «ще одним стимулом мотивувати Путіна припинити удари по українських портах і розблокувати морську торгівлю українським зерном».
Україна може атакувати найважливіші об’єкти Росії – експерт
В інтерв’ю Голосу Америки Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки сказав, що останні удари «ще раз демонструють, що Україна може завдати удару буквально по найважливіших об’єктах Росії та найважливіших портах на своїх умовах».
За словами експерта, який досліджує використання військових безпілотників, автономної робототехніки та штучного інтелекту у війні, застосування Україною безпілотників для нападу на російські кораблі, можливо, і не змінить весь хід війни, але змусить Росію витрачати свої ресурси на захист.
«Це створює постійну напругу для російських військових та цивільного населення Криму. Отже, поки Росія продовжує атакувати українську цивільну інфраструктуру та українських цивільних, Україна може завдати удари у відповідь», – наголосив Бендетт у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Марією Ульяновською.
Українська влада не прокоментувала напад, дотримуючись політики офіційного мовчання щодо своїх атак безпілотників у регіоні.
Звинувачення проти Гантера Байдена. Відео
Поки Міністерство юстиції США відкриває справи проти колишнього президента Дональда Трампа, республіканці наполягають на розслідуваннях проти Гантера Байдена, сина чинного президента. Деталі розповість Катерина Лісунова.
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