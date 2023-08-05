«Уся Україна під загрозою повітряного нападу». ЗМІ повідомляють про обстріл «Кинджалами»

Телеканал CNN повідомив з посиланням на українські військово-повітряні сили, що Росія в суботу здійснила обстріл повітряного простору України ракетам "Кинджал".

Як повідомляє CNN, за даними ВПС, ракети були запущені з Тамбовської області Росії і прямували в бік Хмельницької області на заході України.

Військово-повітряні сили також повідомили про запуск ракети з Білорусі, додає CNN.

Кореспондент газети Financial Times в Україні Крістофер Міллер написав, що «вся Україна перебуває під загрозою повітряного нападу», демонструючи повідомлення від ВПС України у мережі Х (колишня Twitter).

«Ось так виглядають оновлення ВПС. Здається, що ракети прямують до центральної України», – твітить журналіст.

«Росія не зупиниться, поки її не зупинять», – написав у соцмережі X міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він закликав лідерів держав, що зібралися на дводенний саміт щодо миру в Україні у Саудівській Аравії, допомогти забезпечити «справедливий та тривалий мир», але найперше – допомогти Україні захиститися від російських повітряних обстрілів.

«Цієї суботи Росія здійснила черговий ракетний залп по Україні. Росія не зупиниться, поки її не зупинять. Світове співтовариство має зосередитися на забезпеченні справедливого та тривалого миру: озброїти Україну, в тому числі F-16, щоб закрити небо, та реалізувати українську формулу миру», – написав Кулеба.

У суботу Росія заявила, що покарає Україну за використання морського безпілотника для атаки на танкер біля Керченської протоки у ніч проти суботи, повідомляє Reuters.

Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва дасть відповідь на те, що вона назвала, "терористичним актом", який загрожував життю екіпажу та міг викликати «масштабну екологічну катастрофу».

"Київський режим, не зустрічаючи засудження з боку західних країн і міжнародних організацій, активно застосовує нові терористичні методи, цього разу в акваторії Чорного моря", – йдеться в заяві Захарової.

«Таким варварським діям не може бути виправдання, вони не залишаться без відповіді, а їхні автори та винуватці неминуче понесуть покарання», – заявила представниця МЗС Росії.

Як повідомляв Голос Америки, у суботу морський дрон ударив по російському паливному танкеру біля Керченського мосту, що сполучає Росію з анексованим Кримом. Це був другий удар безпілотника по російському кораблю протягом доби.