США можуть запровадити нові тарифи щодо Китаю на 200 мільярдів доларів - ЗМІ

Президент США наступного тижня може накласти додаткові тарифи на імпорт з Китаю обсягом 200 мільярдів доларів. Про це повідомляє Bloomberg News.

Видання відзначає, що президент ще не ухвалив остаточного рішення і також може запровадити нові тарифи кількома кроками. Подейкують, що американські тарифи на імпорт з Китаю можуть сягнути 25 відсотків і можуть торкнутись морепродуктів, горіхів, фруктів та викопних речовин.

Раніше, у відповідь на слова президента США про можливість запровадження тарифів обсягом 250 мільярдів доларів на товари з Китаю, у Китаї заявили, що можуть запровадити тарифи на імпорт із США обсягом 60 мільярдів доларів. Минулого тижня переговори представників урядів Китаю та США з приводу торгівельної політики не принесли результату. У США торгівельна війна із Пекіном обернулась скороченням у деяких галузях.

Президент Трамп у серії твітів закликав американців мати терпіння і переконував, що США зрештою виборють для себе більш вигідні торгівельні угоди на міжнародному рівні, але це потребуватиме невідступності. Політика Трампа у царині торгівлі раніше, як повідомлялося, призвела до обіцянок поступок з боку ЄС та Мексики.

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