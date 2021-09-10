Байден та Сі Цзіньпін поговорили про запобігання конфліктам між країнами - заява Білого дому

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели перші переговори за сім місяців. Під час розмови, що тривала півтори години, керівники наголосили на необхідності не допустити перетворення конкуренції між двома найбільшими економіками світу на конфлікт. Відповідну заяву розміщено на сайті Білого дому.

Американська сторона заявила, що розвиток ситуації покаже, чи можна вивести з глухого кута відносини між наддержавами, які знаходяться на найнижчому рівні за останні десятиліття.

Як відзначає журналіст видання Axios Джонатан Свон, розмова лідерів двох країн відбувається на тлі прохолодного прийому у Китаї Джона Керрі, спеціального посланця президента США з питань клімату.

"Коли Джон Керрі відвідував Китай минулого тижня, високопосадовці прочитали йому лекцію та відкинули пропозицію Байдена працювати щодо питань клімату окремо... Він не отримав особисту зустріч високого рівня - натомість таку зустріч нещодавно мав Талібан", - твітує Свон.

У заяві Білого дому йдеться, що Байден і Сі Цзіньпін провели «широке стратегічне обговорення», яке охопило як царини, де позиції сторін сходяться, так і області, в яких їх інтереси і цінності не збігаються.

Як повідомив журналістам високопоставлений представник влади США, бесіда була зосереджена на економічних питаннях, зміні клімату та боротьбі з пандемією COVID-19.

«Президент Байден підкреслив незмінну зацікавленість Сполучених Штатів у світі, стабільності і процвітанні в Індо-Тихоокеанському регіоні і в усьому світі. Двоє лідерів відзначили відповідальність обох країн за те, щоб конкуренція не переростала в конфлікт», - йдеться в заяві.

За даними китайських державних ЗМІ, Сі Цзіньпін сказав Байдену, що політика США стосовно Китаю «серйозно ускладнює» відносини.

При цьому повідомляється, що сторони домовилися підтримувати часті контакти і розвивати взаємодію на рівні робочих груп.

Критики Байдена у США закидають йому ігнорування порушення прав людини з боку Китаю.

Так колишній радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер твітував, що Байден у своїй промові виголошеній напередодні не озвучив плану притягнути Росію до відповідальності за "злочини проти людяності".

У США Байдена також критикують за те, що виведення американських військ із Афганістану буцімто свторило нагоду для посилення впливу у цій країні Росії та Китаю.

"Лише питання часу, коли Китай та Росія облаштуються в Афганістані. Талібан вже має нашу зброю, і скоро, матиме нагоду передати наше обладання нашим ворограм", - твітував 7-го вересня конгресмен-республіканець Грег Стойбе (Greg Steube - англ.)

У статті використано матеріали Reuters, Axios.

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