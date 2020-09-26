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Через мита на товари з Китаю тисячі американських компаній подали позов проти адміністрації США

Роберт Лайтхайзер, торговий представник США

Позивачі вважають незаконним підвищення мит на китайський імпорт

Близько 3,5 тис американських компаній, включно із Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen і Home Depot, подали позов до суду. Позивачі стверджують, що федеральна влада США - в якості відповідачів названі Торговий представник США Роберт Лайтхайзер і Прикордонно-митна служба США - незаконно підвищили мита на китайські товари.

Згідно з позовом, адміністрація США порушила раніше встановлені правила щодо запровадження тарифів і порушила низку процедур.

Адміністрація Дональда Трампа стверджує, що підвищення мит виправдане, оскільки Китай продовжує розкрадання американської інтелектуальної власності і зобов'язує американські компанії надавати доступ до їх технологій в обмін на право роботи на китайському ринку.

У вересні Світова організація торгівлі дійшла висновку, що США порушили правила глобальної торгівлі підвищивши мита на китайські товари в рамках торгової війни з Китаєм.

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