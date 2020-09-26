Через мита на товари з Китаю тисячі американських компаній подали позов проти адміністрації США

Близько 3,5 тис американських компаній, включно із Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen і Home Depot, подали позов до суду. Позивачі стверджують, що федеральна влада США - в якості відповідачів названі Торговий представник США Роберт Лайтхайзер і Прикордонно-митна служба США - незаконно підвищили мита на китайські товари.

Згідно з позовом, адміністрація США порушила раніше встановлені правила щодо запровадження тарифів і порушила низку процедур.

Адміністрація Дональда Трампа стверджує, що підвищення мит виправдане, оскільки Китай продовжує розкрадання американської інтелектуальної власності і зобов'язує американські компанії надавати доступ до їх технологій в обмін на право роботи на китайському ринку.

У вересні Світова організація торгівлі дійшла висновку, що США порушили правила глобальної торгівлі підвищивши мита на китайські товари в рамках торгової війни з Китаєм.

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