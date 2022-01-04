Економіка Китаю може стати першою у світі вже у 2030 році

ВВП Китаю зростатиме на 5,7% щорічно до 2025 року, та на 4,7% у наступні п’ять років. Такі прогнози робить Британський консультативний центр з питань економіки та бізнесу (CEBR). Таким чином, Китай, наразі друга найбільша економіка світу, вже до 20230 року пережене першу на сьогодні економічну потугу – Сполучені Штати. Схожі прогнози робить і компанія із страхування кредитів Euler Hermes.

У 2020 році економіка Китаю склала майже 16 трильйонів доларів. Компанія дослідження ринків IHS Markit підрахувала, що минулого року об’єми економіки Китаю досягли 18 трильйонів за рахунок експорту товарів, які сприяють зростанню та капіталізації нових товарів. Минулого року економіка США становила 23 трильйона доларів, кажуть фахівці IHS Markit.

Статус найбільшої економіки світу не дає жодних автоматичних переваг над іншими країнами, однак, держави, які залежать від економіки Китаю, уважно стежать за ситуацією, зауважують економісти.

«Ніякої золотої медалі чи чогось подібного не існує. Однак, коли у вас з’являється більше грошей на витрати, ви отримуєте більше можливостей впливу. І Китай отримає таку можливість впливати», - сказав Голосу Америки заступник голови CEBR Дуглас МакВільямс.

Разом з тим, кажуть фахівці, новий статус Китаю, може посилити зовнішню політику Пекіну, який намагається регулювати регіональні конфлікти на користь Китаю та делегітимізувати регіональне та глобальне лідерство США.

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