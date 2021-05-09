Уламки китайської ракети впали в Індійський океан - NASA критикує Пекін за недотримання стандартів безпеки

Національна космічна агенція США (NASA) розкритикувала Китай за недотримання "відповідальних стандартів" після того, як уламки ракети Long March 5B впали в Індійський океан у суботу вночі.

"Нації, що мають космічні амбіції, повинні мінімізувати ризики для людей і майна на Землі під час повернення об'єктів із космосу й максимізувати прозорість щодо цих операцій", - підкреслив керівник NASA Білл Нельсон, пише CNN.

Китайська космічна агенція повідомила, що більшість з уламків ракети Long March 5B згоріла в атмосфері, решта - впала на захід від Мальдів. Користувачі соцмереж публікують числені відео, на яких, як вони пишуть, видно ракету, що пролітає у небі.

Космічний апарат, довжиною у 33 метри і вагою близько 20 тонн, був запущений на орбіту 29 квітня. Після того, як у ракеті закінчилось паливо, вона почала безконтрольно обертатись довкола Землі на швидкості у 30 тисяч кілометрів на годину й наближатись до поверхні завдяки земному тяжінню.

Зазвичай міжнародна космічна спільнота намагається уникати такого розвитку подій: більшість апаратів, що виводять на орбіту супутники, повертаються на Землю із більш контрольованим напрямком руху й прямують до океану, а SpaceX взагалі повертає значну частину своїх ракет на спеціальну платформу в океані, - зауважує Fox News.

Однак через особливості конструкції Long March 5B, її траєкторію важко спрогнозувати. Європейська космічна агенція, зокрема, повідомляла, що через траєкторію руху уламків у зоні ризку опинились: США, Африка, Австралія, південь Європи та частина Азії. Експерти побоювались, що уламки можуть впасти на густонаселені райони.

Рік тому ступінь іншої китайської ракети Long March 5B впав неподалік селища на заході Африки. Тоді ніхто не постраждав, але плани Китаю продовжити зведення власної космічної станції й, відповідно, запускати такі ракети й далі, викликає занепокоєння деяких експертів.

Зараз на орбіті Землі ширяють сотні тисяч шматків космічного сміття. Більшість з них - менші за 10 сантиметрів й під час падіння згорають в атмосфері. Однак у питанні великих апаратів й шматків космічного сміття країни, що беруть участь у космічних перегонах, керуються загальними практиками, але специфічного міжнародного правила чи закону - немає.

Як Голос Америки повідомляв раніше, США заявили, що готові співпрацювати з іншим країнами задля вирішення проблеми космічного сміття. Як сказала речниця Білого дому Джен Псакі, "США віддані вирішенню проблем ризику зростання забруднення космічними уламками і збільшення діяльності в космосі, і ми хочемо співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб просувати лідерство і відповідальну поведінку". Псакі також закликала країни до відповідальних дій у космосі.

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