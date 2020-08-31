Державний секретар США розповів про робочі місця втрачені через крадіжки інтелектуальної власності з боку Китаю

Протягом десятків років президенти США, як від Республіканської, так і від Демократичної партій не ставилися серйозно до протидії крадіжкам американської інтелектуальної власності з боку Китаю. Про це Державний секретар США заявив днями в інтерв'ю американській радіо станції WMAL.

Помпео наголосив на тому, що крадіжки інтелектуальної власності обертаються втратою робочих місць у США.

Ми знаємо, що Комуністична партія Китаю викрала інтелектуальну власність вартістю у сотні мільярдів доларів і разом із цим десятки і сотні тисяч американських робочих місць

"Ми знаємо, що Комуністична партія Китаю викрала інтелектуальну власність вартістю у сотні мільярдів доларів і разом із цим десятки і сотні тисяч американських робочих місць. Реальна біда цієї ситуації полягає у втраті робочих місць, які перемістились до Китаю, бо вони вкрали цю інформацію, чи за допомогою кібер інструментів, чи через людей, які активно працюють у наших дослідницьких установах. Президент Трамп твердо вирішив це припинити. Вперше за десятиріччя ми маємо адміністрацію, яка серйозно ставиться до загрози з боку Комуністичної партії Китаю", - заявив Помпео.

Державний секретар США наголосив, що уряд країни протидії крадіжкам інтелектуальної власності із залученням різноманітних ресурсів.

"Ми маємо кампанію, яка включає контррозвідку, зусилля ФБР, зусилля Міністерства юстиції, роботу, яка буде проводитись дипломатично, а також економічно. Ви вже бачили, що президент вперше вимагає вперше раціональної, обопільно вигідної торговельної угоди із Китаєм", - наголосив Помпео.

Президент США Дональд Трамп тривалий час наголошує, що Сполучені Штати Америки були жертвою Китаю у торговельних відносинах. Президент США ініціював перегляд торговельних угод між країнами, наголошуючи на тому, що його дії вже обертаються поверненням до США робочих місць, раніше втрачених через те, що, серед іншого, американські компанії перенесли свої виробництва до Китаю. Критики відзначали, що ініційновані ним зміни буцімто зашкодили США.

Нещодавно, очевидно посилаючись на висновки американської розвідки, Трамп заявив, що Китай хоче, щоб вибори президента США виграв його конкурент Джо Байден. Американська розвідка дійшла висновку, що Росія прагне переобрання Трампа, а проти його перемоги на виборах виступають Китай та Іран.

Раніше у серпні державний секретар США повідомив, що уряд США визнав міжнародну освітню китайську програму «Інститут Конфуція» урядовою місією, що просуває державну пропаганду.

А у травні група університетських політичних організацій, до якої входить Національний комітет республіканців у коледжах та Демократи в коледжах Америки, написала відкритого листа із закликом закрити всі Інститути Конфуція, що працюють у США, наголошуючи на порушеннях прав людини в країні а також придушення демонстрацій в Гонконгу, пише «Голос Америки».

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