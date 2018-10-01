Есмінці Китаю та США ледве розминулись у спірних водах

Китайський військовий корабель небезпечно наблизився до американського ескадреного міноносця USS Decatur у спірних водах Південнокитайського моря.

Речник Тихоокеанського флоту США Чарльз Браун у коментарі CNN повідомив, що китайський есмінець Luyang здійснив непрофесійний і небезпечний маневр, через що американський корабель мав ухилитись від зіткнення.

Браун заявив, що військовий човен КНР рухався украй агресивно і наблизився до есмінця США на надзвичайно коротку відстань у сорок метрів.

Американські військові підкреслюють, що попри інцидент, й далі здійснюватимуть операції на воді та у повітрі в регіоні, там, де "дозволяє міжнародне право".

Цей інцидент стався на тлі загострення американсько-китайських відносин. У понеділок газета The New York Times повідомила, що Китай скасував переговори зі США на високому рівні з безпеки, в яких у жовтні повинні були взяти участь міністр оборони США Джим Маттіс і держсекретар Майк Помпео.

Минулого тижня під час виступу на засіданні Раді безпеки ООН у Нью-Йорку президент США Дональд Трамп сказав, що адміністрації президента стало відомо про зусилля з боку Китаю втрутитися у майбутні проміжні вибори у листопаді. Міністр закордонних справ Китаю заперечив звинувачення американського лідера.

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