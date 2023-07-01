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Китай переосмислює роль Путіна і власну стратегію щодо Росії загалом – ЗМІ
Після заколоту “Групи Вагнера” у Росії західні експерти активно коментують ослаблення російської влади та позицій особисто президента РФ Володимира Путіна. ЗМІ також аналізують, який вплив це падіння матиме на ставлення Китаю до Росії.
Пекіну вигідний при владі в Росії саме Путін
Так, газета New York Times пише 1 липня, що повстання “Групи Вагнера” оприявнило ризики Китаю щодо Росії. Китайському лідеру Сі Цзіньпіну потрібно, щоб Путін залишався при владі, а Росія щоб стабільно допомагала відстоювати спільні інтереси країн і “продовжувала кидати виклик Сполученим Штатам”, переконане видання.
Газета нагадує, що лише 3 місяці тому Сі Цзіньпін у Москві висловлював свою впевненість у “твердій підтримці”, якою російський президент користується серед свого народу.
Китай вичікував з реакціями аж до “розв’язки” заколоту Пригожина
Натомість у день подій довкола вагнерівців, наголошує CNN, Китай мовчав до пізнього вечора неділі і таки видав реакцію з короткою заявою на підтримку Росії, але вже коли “короткий і хаотичний заколот розвіявся”.
Інцидент у коментарі КНР назвали “внутрішньою справою Росії”.
Але NYT свідчить, що колишня впевненість Сі у підтримці Путіна народом наразі під питанням.
“Китай розглядає Росію як необхідного партнера у створенні виклику світовому порядку, де панують Сполучені Штати”, - пишуть оглядачі газети. Але лідера Китаю очевидно турбує прагнення російського керівництва до ризику та залучення приватної армії.
А довгострокова ставка на самого Путіна працюватиме надалі лише, якщо той зберігатиме контроль над ситуацією належно. Оскільки повстання викликало сумніви щодо потужності влади Путіна.
Понад те, Китай усвідомлює, що внутрішня політика уряду Путіна насправді досить крихка, вважає Сяо Бінь, науковий співробітник Інституту досліджень Росії, Східної Європи та Центральної Азії Академії суспільних наук Китаю. Така крихкість існувала й раніше, але вона зросла з початком російсько-української війни, каже експерт.
Вичікувальну мовчанку Китаю аж до кінця інциденту з Пригожиним відзначає і видання Politico: “Пекін мовчки спостерігав за суботньою спробою повстання, і зробив заяву лише після того, як курява вляглася”.
Того ж дня у столиці Китаю прийняли заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка. І віце-міністр закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй сказав за результатами зустрічі: “Під стратегічним керівництвом президента Сі Цзіньпіна і президента Володимира Путіна китайсько-російська політична довіра продовжує поглиблюватися”.
Разом з тим, Пекін висловив бажання, щоб Москва “якнайшвидше інформувала Китай у майбутньому” для “вчасного” спілкування та можливості перехресної перевірки інформації “в умовах складної міжнародної атмосфери”.
Чи втратить особисто Путін китайську підтримку
Через те, що Китай публічно підтвердив свою підтримку Кремля після події з “Групою Вагнера”, деякі аналітики вважають, що відносини, ймовірно, залишаться міцними, принаймні "назовні" – через спільні інтереси двох лідерів.
Інші оглядачі припускають, що Китай бажає певною мірою дистанціюватися від Росії, оскільки заколот міг змусити Пекін задуматися про те, як його власні геополітичні, економічні та територіальні інтереси постраждають, якщо Путіна раптово повалять.
За 23 роки влади Путіна відносини Росії з Китаєм помітно покращилися (порівняно з, наприклад, радянською епохою та часами президента Бориса Єльцина), пише NYT. А будь-яка ознака перспективи зміни влади в Росії змушує Китай непокоїтися, що новий лідер переналаштує націю на більш дружні стосунки із США.
CNN нагадує: авторитарний лідер Китаю за останні десятиліття зустрічався з Путіним особисто 40 разів з 2012 року – набагато більше, ніж будь-який інший світовий лідер.
Пекін не засудив вторгнення Росії до України, але те, що війна затягується, посилює побоювання Китаю, що це зрештою дестабілізувати владу Путіна. Маску його тотального контролю зруйнувало саме повстання “Групи Вагнера”, стверджують у CNN.
«Китай, ймовірно, боїться ефекту доміно: якщо Росія впаде, він може стати наступним", - цитує медіа Вень-Ті Сунга, політолога з програми вивчення Тайваню Австралійського національного університету. Політолог також припускає, що Пекін, ймовірно, стурбований ослабленням Путіна.
Ставка “не на того хлопця”
“Спостерігаючи за розгортанням повстання в Росії, можна припустити, що Сі тепер відчуває, що зробив ставку не на того хлопця”, – пише з Пекіну для видання Atlantic аналітик Майкл Шуман.
Шуман стверджує, що внутрішні проблеми Путіна стають на заваді його здатності демонструвати вплив за кордоном, а затяжна війна в Україні виявила слабкі сторони російської армії.
Утім, видання також припускає, що повстання “Групи Вагнера” не змінить офіційної політики Китаю, а навпаки ще й більше переконає Сі Цзіньпіна у важливості Путіна як гарантії того, що в Росії не настане дестабілізації. У заяві МЗС Китаю зазначено, що “дружній сусід та всеосяжний стратегічний партнер у новій ері, Китай підтримує Росію та її державну стабільність”.
До слова, у Global Times, інформаційному виданні Комуністичної партії Китаю, названо тези про те, що Путін був послаблений, спробою Заходу “видати бажане за дійсне”. Газета також звинувачує західні ЗМІ в “розкрутці” повстання, щоб “спотворити зв’язки Китаю з Росією”.
Atlantic своєю чергою наголошує, що, підтримуючи Путіна, Сі продовжуватиме псувати відносини з країнами, які мають ресурси для сприяння економічному розвитку Китаю. Це засвідчила реакція Єврокомісії, яка випустила стратегію економічної безпеки, спрямованої на захист інтересів Європи від загроз з боку Китаю. Тоді як прем’єр-міністр Китаю Лі Цян говорив під час європейського візиту про важливість взаємодії.
Загроза “російського сценарію” для самого Китаю чи вигоди для країни від “слабкого Путіна”
Майкл Шуман із видання Atlantic називає події в Росії уроком для Китаю. Цей епізод може стати попередженням про можливу внутрішньополітичну вразливість, каже аналітик. У разі, якщо Китай наважиться на військове захоплення Тайваню, то окрім внутрішніх проблем війна може зазнати невдачі або виявитися тривалою і дорогою, тобто ще однією програшною ставкою для Пекіна.
Водночас NYT припускає, що “слабший Путін” може стати можливістю для Китаю досягти певних успіхів у просуванні власних інтересів. Вень-Ті Сунг, політолог з Австралійського національного університету каже, що Пекін може добитися від Росії додаткових поступок, наприклад, щодо доступу до більшої кількості російських технологій і більш сприятливих умов для газопроводу “Сила Сибіру 2” та перенаправлення поставок російського газу до Китаю.
Сварки між Китаєм і Росією не передбачається
Попри усі наявні ознаки китайського занепокоєння, “було б стратегічною помилкою думати, що інцидент з Вагнером може розділити Китай і Росію”, – застерігає Ван Вень, виконавчий декан Інституту фінансових досліджень Чонянь при Університеті Реньмінь у Пекіні, цитує науковця NYT.
Таке ж застереження публікує і катарський телеканал Аль Джазіра. “Китай навряд чи буде стурбований “слабшим Путіним” після повстання Вагнера”, - йдеться у публікації. Зв’язки між Китаєм і Росією залишаться міцними навіть після невдалого заколоту, вважають журналісти видання. Але також наводять цитати аналітиків, що Пекін, ймовірно, стане дедалі обережнішим щодо російського лідера та майбутньої стабільності його уряду.
Для Сі Цзіньпіна події в Росії стали приводом для нервування, оскільки питання про безпеку режиму є головною проблемою для китайського лідера, каже Елізабет Вішнік, старша наукова співробітниця Східноазіатського інституту Везерхеда Колумбійського університету.
Прораховуючи усі можливі варіанти, Китай усе ж, імовірно, готується до “постпутінської Росії”, - пише для Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд.
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Human Rights Watch знову звинувачує Україну у «невибірковому використанні заборонених протипіхотних мін»
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) в п'ятницю знову звинуватила українських військових у «невибірковому використанні заборонених протипіхотних мін».
Як мовиться у повідомленні, після публікації звіту у січні цього року організація виявила нові докази використання заборонених мін проти російських військ, які вторглися в Україну в 2022 році.
Група закликала уряд України виконати зобов’язання, взяті на початку цього місяця, не використовувати таку зброю, розслідувати підозри в її використанні, а також притягнути винних до відповідальності.
Директор департаменту з озброєння Human Rights Watch Стів Ґуз заявив, що обіцянка українського уряду розслідувати «очевидне використання його військовими заборонених протипіхотних мін» є також «важливим визнанням його обов’язку захищати цивільне населення».
«Швидке, прозоре та ретельне розслідування може мати далекосяжні вигоди для українців як зараз, так і для майбутніх поколінь», – сказав Ґуз у заяві, яку HRW публікує на своєму сайті.
Організація наголошує, що уряд взяв на себе таке зобов’язання 21 червня 2023 року на засіданні, присвяченому Договору про заборону мін у Женеві, «майже через п’ять місяців після того, як українські офіційні особи заявили, що розглянуть звіти Human Rights Watch та інших груп про те, що українські сили використовували цю зброю в операціях з повернення окупованих територій, захоплених російськими військами».
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Публікація січневого звіту HRW викликала обурення в Україні, у тому числі серед правозахисників
Українська Гельсінська спілка з прав людини і Харківська правозахисна група різко розкритикували правозахисну організацію Human Rights Watch за оприлюднену 31 січня доповідь про використання українськими збройними силами протипіхотних мін ПФМ-1 в районі Ізюма в Харківській області.
Українські правозахисники наголошували, що незалежно від коректності дослідження, оприлюднення такого звіту несе значні репутаційні ризики для України «та, безсумнівно, вплине на зусилля держави щодо забезпечення постачання західної зброї».
Вони попереджали, що звіти міжнарождних правозахисних організацій, які користуються значною громадською довірою в Європі та США, вже не одноразово використовувала російська пропаганда і вони «підривають суспільну підтримку постійної військової допомоги Україні з боку західних урядів».
На їхню думку, «у ситуації, коли Україна є об’єктом агресії значно більш могутньої у військовому відношенні держави, публікація такої доповіді принесе велику шкоду, значно більшу, ніж користь від отримання результатів дослідження».
Українська Гельсінська спілка з прав людини і Харківська правозахисна група заявили, що «глибоко обурені тим, що HRW фактично підтримує нашого ворога».
Новий звіт – продовження старого
У новому звіті HRW стверджує, що українські солдати випустили ракети «Ураган», які розкидали тисячі мін ПФМ-1 на окупованих Росією територіях у місті Ізюм і навколо нього в період з квітня по вересень 2022 року, коли велися бої за це місто. Кожна з цих ракет викидає 312 протипіхотних мін ПФМ-1S, йдеться у звіті.
Звіт повідомляє, що нові докази використання українськими силами протипіхотних мін у 2022 році надійшли з фотографій, опублікованих в інтернеті особою, яка працює на сході України.
На підставі україномовних написів на боєголовці та співставленні їх з повідомленням у соцмережах, фахівці дійшли висновку, що гроші на протипіхотні міни надійшли від неназваної організації через іншу недержавну організацію.
У міністерстві оборони України наприкінці листопада 2022 року на запит HRW повідомляли, що українська армія дотримується міжнародних зобов'язань. Відомство також відмовилося надати коментарі з приводу звіту, пославшись на те, що до закінчення війни не повідомлятиме про типи зброї, які воно використовує.
Чим небезпечні протипіхотні міни?
Україна підписала міжнародний договір про заборону таких мін від 1997 року і ратифікувала його ще у 2005 році, взявши на себе зобов’язання знищити запаси цієї зброї. Загалом до Конвенції про заборону протипіхотних мін входять 164 держав – серед них усі країни-члени НАТО, за винятком США, і всі країни-члени Європейського Союзу.
Росія не приєдналася до договору, але, як мовиться у звіті, використання нею протипіхотних мін «порушує міжнародне гуманітарне право... оскільки вони за своєю суттю є невибірковими».
Після вторгнення Росії в лютому 2022 року HRW опублікувала чотири звіти, в яких задокументовано використання російськими військами 13 типів протипіхотних мін, які вбили та поранили мирних жителів.
Протипіхотні міни вибухають через контакт з нею людини і можуть вбивати та калічити ще довго після закінчення конфлікту.
Серед найсвіжіших випадікв, у середині червня пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що мешканець Харківщини наступив на протипіхотну міну, яка відірвала йому пальці правої ступні. У повідомленні не було сказано про походженя цієї міни.
За даними ДСНС, на деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. За оцінками, третина від загальної площі України є потенційно небезпечними через замінування.
- Голос Америки
Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що зараз найкращий час вербувати російських шпигунів через невдоволення росіян Кремлем
Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що невдоволення у Росії війною в Україні дає «унікальну можливість» для того, щоб вербувати шпигунів, і відомство її не змарнує.
Виступаючи у суботу з лекцією в Англії, керівник американської зовнішньої розвідки заявив, що росіяни на різних рівнях невдоволені своїм керівництвом, тож це дає шанс для набору шпигунів, повідомляє агентство Reuters.
«Невдоволення війною продовжуватиме роз’їдати російське керівництво, незважаючи на постійну державну пропаганду та репресії», – сказав Бернс, колишній посол США в Москві, під час лекції для британського фонду Дітчлі в Оксфордширі в Англії.
«Це невдоволення створює унікальну можливість для нас, у ЦРУ, у нашій основній діяльності розвідувальній службі із залученням людей. Ми не змарнуємо цю можливість», – сказав Бернс.
Виступаючи в Англії, Бернс також сказав, що збройний заколот лідера найманців «Групи Вагнера» Євгена Пригожина продемонстрував руйнівний вплив на Росію війни президента Володимира Путіна в Україні.
Бернс наголосив, що перед тим, як почати діяти, Пригожин розкрив брехливе обґрунтування Кремля вторгнення в Україну та ведення війни російським військовим керівництвом.
«Вплив цих слів і дій буде проявлятися протягом деякого часу — це яскраве нагадування про те, як війна Путіна роз’їдає його власне суспільство та його власний режим», – сказав Бернс.
Він назвав заколот "збройним викликом російській державі", але сказав, що це "внутрішня справа Росії, в якій Сполучені Штати брали і не братимуть участі".
Як повідомляв Голос Америки, американські ЗМІ написали, що Бернс зателефонував голові російської розвідки Сергію Наришкіну, щоб запевнити Кремль, що Сполучені Штати не відігравали жодної ролі у повстанні «Групи Вагнера», яке було припинено тиждень тому.
Президент Джо Байден заявив у понеділок, що коротке повстання російських найманців проти Кремля було частиною боротьби всередині російської системи, і що Сполучені Штати та їхні союзники не були до нього залучені.
Також ЗМІ повідомили, що на початку минулого місяця директор ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Київ, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і керівництвом української розвідки.
Як повідомляв Голос Америки, у п'ятницю американська газета New York Times написала, що адміністрація президента США Джо Байдена, радила українським посадовцям не намагатися скористатися з хаосу в Росії через заколот Євгена Пригожина і його "Групи Вагнера" для того, щоб Кремль не звинуватив Україну, чи США у тому, що вони залучені до цього повстання.
- Голос Америки
Україна просить ЄС накласти санкції на “Ростатом”, щоб запобігти підриву ЗАЕС. МАГАТЕ не бачить мін на станції
У Росії вже все технічо готове для здійснення вибуху на Запорізькій атомній електростанції, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
У зв'язку з цим він закликав ЄС запровадити санкції проти компанії "Росатом".
Зеленський просить світових лідерів натиснути на Росію, щоб не допустити ядерної катастрофи.
“Вже зараз потрібний початок роботи над 12-м пакетом санкцій, ми з Педро Санчесом сьогодні почали говорити про ці санкції. Україна не розуміє, чому досі не запроваджені санкції проти компанії "Росатом" і її керівників, коли представники цієї компанії продовжують окуповувати Запорізьку АЕС і піддають ризику нашу загальну безпеку”, – сказав Зеленський.
Водночас експерти МАГАТЕ заявляють, що “наразі не виявили видимих слідів мін чи інших вибухових речовин, закладених на ЗАЕС”.
У цій же заяві МАГАТЕ каже, що експертам “все ще потрібен додатковий доступ для проведення подальших таких перевірок на місці”.
Організація також свідчить, на тлі занепокоєння через прорив Каховської дамби, що ЗАЕС все ще має достатньо запасів води на кілька місяців.
Тим часом, Головне управління розвідки України застерігає: росіяни поступово виїжджають із ЗАЕС (одними з перших поїхали троє керівних співробітників “Росатому”). Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з “Росатомом”. Згідно отриманих вказівок вони мають від’їхати до 5 липня і “бажано до Криму”.
Також на території самої ЗАЕС та в місті Енергодарі, де живуть співробітники станції, поступово зменшується кількість військових патрулів, свідчить українська розвідка та заявляє, що персоналу, який залишається на станції, дано вказівку “у разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну”.
Британська газета Guardian, поспілкувавшись із колишніми працівникам атомної станції, пише, що окупантам, імовірно, буде важко пошкодити реактори, які захищені товстою сталлю та бетоном. Але більш вразливою ціллю може стати ставок-охолоджувач та сховище для відпрацьованого ядерного палива.
Колишній старший інженер Олексій Ковинєв сказав британським журналістам, що вибух у ставку-охолоджувачі може призвести до часткового ядерного розплавлення, подібного до аварії на острові у штаті Пенсильванія США в 1979 році.
Ядерну аварію з викидом радіації може спричинити, за його словами, і пошкодження 120 герметичних сталевих контейнерів із відпрацьованими матеріалами.
До повномасштабного вторгнення на станції працювало 11 500 робітників. Залишилося приблизно 2500 осіб. Деякі, зокрема український директор заводу, підписали контракти з “Росатомом”. Зараз персонал отримує зарплату як з Росії, так і з України, інформує Guardian.
Як повідомляв Голос Америки, США зі свого боку продовжують ретельно моніторити ситуацію навколо Запорізької АЕС на предмет підвищення радіаційного фону, покладаючись на наявні ресурси моніторингу поблизу станції. Наразі показники не викликають занепокоєння, сказав координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, попри те, що в Україні вважають таку загрозу досить високою. Окремі експерти в інтерв'ю Голосу Америки оцінювали її аж до 90%.
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- Голос Америки
Третина збройних сил буде роботизована, а штучний інтелект змінить хід воєн – Міллі
Збройні сили США планують оприлюднити нову доктрину щодо модернізації у довгостроковій перспективі, яка влючатиме, зокрема, використання штучного інтелекту (ШІ) та квантових обчислень.
Про це повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час прес-конференції 30 червня.
Генерал наголосив, що одним із завдань Сполучених Штатів є оптимізація технологій, зокрема штучного інтелекту, для ведення війни – задля підтримки нинішньої вирішальної переваги армії США.
“Ми робимо це не для того, щоб вести війну, а для того, щоб стримати війну великих держав”, - наголосив Міллі.
Під час Форуму національної безпеки на Капітолійському пагорбі у червні Міллі також торкався теми ШІ і наголоосив, що технології, здатні навіть до відтворення емоцій, матимуть великий вплив на військових.
“Це матиме фундаментальний вплив”, - цитувала генерала Асоціація сухопутних військ США AUSA.
Відкритим питанням залишається те, наскільки швидко стане доступною нова технологія та як буде адаптована до військових цілей. “Це швидко наближається”, – запевнив Міллі, наводячи також прогноз експертів про військову адаптацію технологій штучного інтелекту вже через п’ять років.
“Це технологія, яку наші опоненти використовуватимуть проти нас, і нам буде вигідно дістатися туди першими”, – зауважив Марк Міллі.
Занепокоєння щодо ШІ
Раніше Міллі вже коментував занепокоєння щодо потужності ШІ. Так, у інтерв'ю виданню NPR головний військовий радник президента Байдена сказав, що США вирішили: люди, а не комп’ютери повинні продовжувати приймати рішення щодо життя чи смерті під час війни.
Люди, а не комп’ютери повинні продовжувати приймати рішення щодо життя чи смерті під час війни.Марк Міллі
Генерал Міллі додав, що політика США – на відміну від політики деяких “ворожих країн” – полягає у “забезпеченні того, щоб люди залишалися в циклі прийняття рішень”.
Міллі каже, що фундаментальні уроки ведення війни слід застосовувати на полі битви. Утім, за його словами, нова технологія вперше за десятиліття призвела до серйозних змін у характері війни, що мало наслідки для США.
“Ми повинні переконатися, що модернізуємо наші війська, щоб залишатися домінуючими, – каже генерал. – Діючи так, будемо стримувати будь-яку потенційну агресію з боку будь-якої майбутньої великої держави, яка може загрожувати Сполученим Штатам і нашим інтересам”.
Час на ухвалення рішень різко скоротиться
З іншого боку, програмне забезпечення, кероване штучним інтелектом, може змусити великі держави скоротити вікно ухвалення рішень до хвилин замість годин чи днів. Вони можуть надто сильно залежати від стратегічних і тактичних оцінок штучного інтелекту, навіть якщо мова йде про ядерну війну, застерігає Foreign Policy.
Видання цитує Герберта Ліна зі Стенфордського університету, який каже – небезпека полягає в тому, що особи, які приймають рішення, можуть поступово надміру покладатися на штучний інтелект як частину командування та контролю над озброєнням, оскільки він працює з набагато більшою швидкістю, ніж люди.
У опублікованій цього року книзі “Штучний інтелект і бомба” Джеймс Джонсон з Університету Абердіна припускає сценарій ядерної війни в Східно-Китайському морі у 2025 році, спричинену розвідувальними даними зі сторони США та Китаю, керованими штучним інтелектом. Йдеться про помилки програми, схильність штучного інтелекту до гіпербол та небезпеку ситуації, коли люди починають вірити, що машини “думають”.
А у звіті, опублікованому Асоціацією контролю над озброєннями, йдеться про те, що штучний інтелект та інші нові технології, такі як гіперзвукові ракети, можуть призвести до “розмивання різниці між звичайною та ядерною атакою”.
Боротьба за використання нових технологій для військових цілей йде швидшими темпами, ніж спроби оцінити небезпеку, яку вони становлятьАсоціація контролю над озброєнням
А також про те, що боротьба за використання нових технологій для військових цілей йде швидшими темпами, ніж спроби оцінити небезпеку, яку вони становлять та встановити обмеження на їх використання.
Небезпека від шахраїв, чи кібертерористів
Інше занепокоєння полягає в тому, що технологія штучного інтелекту може дозволити шахраям або навіть терористам отримати знання зі створення брудних бомб або інших смертоносних пристроїв. Значна частина даних сьогодні зберігається приватними компаніями, які можуть бути вразливими для шпигунства, керованого тим самим штучним інтелектом. Розсекречення може стосуватися також виявлення місць розміщення ядерної зброї, зменшуючи стримуючий ефект такої таємниці.
Бізнесмени, інформатики та філософи (загалом понад 110 осіб) у березні закликали накласти мораторій на розробку систем штучного інтелекту та експериментів із ним через побоювання, що ШІ може спричинити значні зміни, оскільки наразі “не існує належного рівня відповідального управління таким ресурсом”, інформував Голос Америки.
Зробити війну менш смертоносною
Головне завдання штучного інтелекту – не позбавити воєнних аналітиків роботи, а зробити війну менш смертоносною та, можливо, посилити стримування, наголошують оглядачі видання Foreign Policy.
За їхньою інформацією, Міністерство оборони США вже експериментує з ботами зі штучним інтелектом, які можуть керувати модифікованим винищувачем F-16, а Росія випробовує автономні транспортні засоби, схожі на танки. Китай поспішає розгортати власні системи, керовані штучним інтелектом, а ефективність озброєних безпілотників також очевидно підвищиться в найближчі роки.
Видання також інформує про “таємну програму” ВПС США, яка є спробою розвитку штучного інтелекту – “Домінування в повітрі наступного покоління”. Foreign Policy з посиланням на власні джерела свідчить, що за цією програмою близько 1000 безпілотних літальних апаратів наразі працюють разом із 200 пілотованими літаками.
Генерал ВПС США у відставці Чарльз Волд вважає, що “це примножить сили”, оскільки наразі однією з найбільших проблем залишається підбір кадрів.
Роботизація війни
У найближчі 10-15 років приблизно одна третина найсучасніших збройних сил світу буде роботизованою, переконаний Марк Міллі.
За його словами, нинішня робототехніка може реалізувати одну з головних воєнних настанов китайського мислителя Сунь Цзи, автора історичного трактату із військової стратегії “Мистецтво війни”.
“Сунь Цзи каже нам: побачте себе і ворога, і ви виграєте 1000 битв. Штучний інтелект і квантові обчислення зроблять саме це. Ми зможемо бачити себе і бачити ворога набагато більш значущими способами, ніж зараз”, – сказав Міллі.
Він також наголошує, що робототехніка відіграватиме все більшу роль у безпілотних літальних апаратах, безпілотних морських суднах і безпілотних наземних транспортних засобах. Генерал нагадує, що вже сьогодні вони стають важливими компонентами чи не кожної армії.
Міллі прогнозує безпілотні військово-повітряні сили та військово-морський флот “без матросів” чи й танк без екіпажу.
До слова, Голос Америки повідомляв ще до повномасштабного вторгення Росії (але під час АТО), що українські військові керівники та посадовці “Укроборонпрому” продемонстрували новий експериментальний робот “Фантом-2” на виставці Асоціації сухопутних військ США AUSA в Вашингтоні. Нову роботизовану машину було розроблено з врахуванням уроків гібридної війни.
Наземний безпілотник "Фантом-2" може рухатись на колісному, або гусеничному ходу, може бути озброєний протитанковою зброєю, пусковою установкою для гранат або автоматами. Цю зброю планувалося застосувати проти керованих Росією сил під час АТО на той час.
Генеральний директор державного концерну “Укроборонпром” Роман Романов у інтерв’ю Голосу Америки тоді розповів, що американські компанії виявляють значний інтерес до української техніки, випробуваної на реальному полі бою.
Прогнози штучного інтелекту про війну Росії проти України
Поки експерти та урядовці обговорюють доцільність використання штучного інтелекту у процесі прийняття військових рішень, технологія вже продемонструвала свою користь, зокрема як інструмент для передбачення російського вторгнення до України.
Як свідчить генерал армії США у відставці Стенлі Маккрістал для статті у Foreign Policy, моделі на основі штучного інтелекту дали “особливо жахливий” і чіткий прогноз того, що Росія вторгнеться.
І це було ще на тому етапі, коли ймовірність війни все ще обговорювалася у Вашингтоні та інших західних столицях як теоретична.
У п'ятницю Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що не здивований тим, що наступ української армії відбувається повільніше, ніж прогнозували комп'ютерні розрахунки.
Відповідаючи на запитання про те, чи його турбує, що контрнаступ України триває надто довго і не демонструє достатнього прогресу, Міллі відповів: "Війна на папері й справжня війна відрізняються. На реальній війні гинуть справжні люди. Справжні люди на передовій, справжні люди у бойових машинах, справжні тіла розриваються від вибухів».
«Отже, коли комп’ютер каже вам, що ви будете просуватися з такою-то швидкістю, можливо, справжня війна може трохи сповільнити це», – сказав Міллі під час розмови у Національному прес-клубі США у пʼятницю, 30 червня.
Зараз штучний інтелект прогнозує, наприклад, удари по українських містах. Але головну роль продовжує відігравати розвідка та інші інструменти, якими традиційно користуються збройні сили.
Генерал-лейтенант Джек Шанахан, колишній директор Об’єднаного центру штучного інтелекту Пентагону у коментарі Foreign Policy запевнив, що Міноборони США попри весь інтерес до можливостей ШІ не передаватиме машинам командування та управління. Головним завданням для ШІ, за його словами, залишається підвищення ефективності техніки, щоб рятувати життя та допомогати запобігати війні.
Водночас питання полягає в тому, “чи будуть китайці та росіяни разом з іншими третіми сторонами дотримуватися тих самих правил, що й Вашингтон”, каже Шанахан.
“Я не вірю, що США підуть шляхом дозволу речей... без людського контролю. Але я не впевнений, що хтось інший може цього не зробити. Я вважаю, що найбільше занепокоєння викликало б надання цій машині або об’єкту надто багато повноважень”.
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