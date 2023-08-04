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Китай підтвердив свою участь у саміті в Саудівській Аравії по Україні
Китай візьме участь у саміті в Саудівській Аравії, де розглядатиметься питання миру в Україні, повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю.
На саміті у Джидді «з українського питання» візьме участь спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Гуей, повідомив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.
«Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні», – мовиться у заяві.
На початку року Пекін оприлюднив власні мирні позиції щодо врегулювання того, що в Пекіні продовжують називати «українською кризою», а його представники відвідали Москву та Київ.
Пропозиції складались з 12 пунктів, які включали «повагу до суверенітету всіх країн», але не включали виведення російських військ з території України.
Західні політики вважають, що Китай підтримує Росію, а керівник Китаю Сі Цзіньпін навмисно демонстрував свої близькі дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.
Проте після «заколоту Пригожина» та виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка була вигідна Китаю, американські оглядачі говорять про спроби Пекіна дистанціюватися від Путіна, чиї позиції похитнулися.
США сподіваються, що Китай може використати свій вплив на Москву, щоб переконати її зайняти конструктивну позицію щодо можливої мирної угоди з Україною.
Американські ЗМІ писали, що участь Китаю стане «рідкісною можливістю» для того, щоб США та Китай обговорили напряму питання залучення двох країн у пошук шляхів для миру в Україні, оскільки очікується, що в Саудівську Аравію прибуде радник президента Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.
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- Голос Америки
Сполучені Штати засудили Росію за новий вирок Навальному
Державний департамент США назвав нові звинувачення проти Олексія Навального “політично мотивованими” і “безпідставними”, після того, як 4 серпня російський суд засудив його до додаткових 19 років ув’язнення за звинуваченнями в екстремізмі.
“Протягом багатьох років Кремль намагався змусити Навального замовкнути і не допустити, щоб його заклики до прозорості та підзвітності дійшли до російського народу. Провівши цей останній судовий процес у таємниці та обмеживши доступ його адвокатів до так званих доказів, російська влада ще раз продемонструвала безпідставність [цієї] справи та відсутність належного процесу для тих, хто наважується критикувати режим, - йдеться у офіційній реакції Держдепу. - Це несправедливий висновок несправедливого судового розгляду”.
Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен через соцмережі заявив: “Кремль не може замовчувати правду. Навального треба звільнити”.
В ООН також занепокоєні через вирок російському опозиціонеру. Головний представник ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що сьогоднішній вирок Навальному викликає "серйозне занепокоєння" щодо судових переслідувань у Росії, де, за його словами, влада “засуджує людей, які просто здійснюють свої права людини”.
Нагадаємо, що переслідування Навального російськими судами тривають декілька років, а сам він перебуває у в’язниці з початку 2021 року за звинуваченнями у "шахрайстві". У березні 2022 року Навального засудили до 9 додаткових років в’язниці за звинуваченнями у "шахрайстві" і "неповазі до суду".
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CNN: Західні високопосадовці стурбовані тим, що Путін сподівається дочекатися падіння підтримки України після президентських виборів у США
Високопосадовці США та Європи стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін розраховує дочекатися послаблення підтримки України після президентських виборів у США наступного року, повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на американських чиновників.
Четверо співрозмовників CNN з числа американських урядовців повідомили, що у Вашингтоні побоюються того, що у своїх воєнних планах Путін розраховує на те, що чинний президент США Джо Байден програє наступного року і це змусить США обмежити підтримку України та покращить позицію Росії на можливих переговорах. Європейський дипломат сказав у розмові з CNN, що «це і є план Путіна».
Ці висновки, за словами чиновників, не спираються на дані розвідки, які б свідчили про те, що Путін «цілеспрямовано затягує війну в надії на перемогу Дональда Трампа чи республіканців на президентських виборах».
Але вибори 2024-го року залишаються ключовим фактором, який, на думку високопоставлених чиновників із національної безпеки, розвідки та дипломатичних органів Заходу, вплине на рішення Путіна в Україні.
Колишній урядовець і експерт з питань торгівлі Деніел Фрід сказав у розмові з CNN, що у Москві сподіваються, що якщо президентом знову стане Дональд Трамп, політична підтримка України буде «скомпрометована».
«Вибори наступного року ускладнюють ситуацію, тому що росіяни думають, що у них є світло в кінці тунелю. Це спонукає Путіна думати, що вони можуть дочекатися падіння підтримки американців, тому що політична підтримка України буде скомпрометована, якщо переможе Трамп», – сказав Фрід.
Трамп, який є лідером передвиборчих симпатій республіканців, стверджував, що як президент «міг би врегулювати війну за 24 години». Цього тижня він закликав республіканців у Конгресі поставити підтримку України у залежність від співпраці президента Байдена у розслідуванні щодо нього та його родини.
Республіканці в Конгресі також зайняли жорсткішу позицію щодо фінансування України після того, як цього року Республіканська партія отримала більшість у Палаті представників. Її спікер Кевін Маккарті заявляв, що планує заблокувати будь-які спроби схвалити додаткове фінансування для допомоги Україні у війні.
З іншого боку, вже двоє кандидатів на президентську посаду від республіканців, Майк Пенс і Кріс Крісті, відвідали Україну і запевнили її керівництво у підтримці.
Також у передостанній день липня представники республіканців та демократів подали двопартійний законопроєкт «Акт про пакт з Україною», який забезпечить облік і спрощення надання допомоги.
Телеканал CNN посилається на опитування проведене SSRS, яке було опубліковано в п’ятницю, і яке показало, що більшість американців виступають проти надання Конгресом додаткового фінансування для підтримки України, оскільки громадськість розділилася щодо того, чи зробили США достатньо в конфлікті, чи ні.
Інші опитування також вказують на зменшення підтримки американців відправки зброї в Україну. Опитування Інституту Рейгана показало, що 59 відсотків респондентів підтримують відправку військової допомоги Сполучених Штатів Україні. Серед демократів ця підтримка складає 75 відсотків і 50 відсотків – серед республіканців.
Нещодавнє опитування Університету Квінніпіак показало, що 33 відсотки американців вважають, що США роблять надто багато для допомоги Україні, 18 відсотків вважають, що роблять надто мало, і 41 відсоток вважають, що роблять достатньо.
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Україна намірена перенести бій на російську землю – експерти про атаку на російський флот у Новоросійську
Російський військовий корабель був серйозно пошкоджений в Новоросійську, згідно з відео розміщеному в соцмережах. Західні ЗМІ пов'язали це з нападом українських дронів. Як повідомляє агенція Reuters, вперше українські ВМС спрямували свою силу так далеко від берегів країни.
Міністерство оборони Росії заявило, що українська атака двох морських безпілотників була відбита у водах за межами бази та що безпілотники були знищені. У своїй короткій заяві російська сторона не згадує про будь-які збитки, пише Reuters. Натомість джерела агенції в українській розвідці повідомили, що “всі російські заяви про “відбитий напад” є фейком”.
Телеканал CNN оприлюднив відео, на якому видно, як безпілотний морський дрон наближається до корабля у порту Новоросійська.
“Ми отримали ексклюзивне зображення із новітнього українського морського безпілотника, який використовувався для нападу на Росію в Чорному морі. Швидкий, спритний і оснащений сотнями кілограмів вибухівки”, – написав журналіст каналу Алекс Маркардт.
Джеймс Вотерхаус, журналіст BBC наголосив, що “удари по території Росії тривають, цього разу в бухті Новоросійська”. У мережі Х (колишній Twitter) він написав, що “здається” безпілотник “залишив слід” та опублікував фото корабля, що похилився на лівий бік.
Джерело в українській розвідці повідомило агенції Reuters, що десантний корабель ВМФ Росії “Оленегорский Горняк” з близько 100 російськими військовослужбовцями був збитий морським безпілотником, що ніс 450 кілограмами тротилу. У результаті корабель не може виконувати свої бойові завдання.
“Ще одним проявом здатності Києва в цій війні досягати цілей у межах кордонів противника” назвало атаку на «Оленегорський Горняк» видання Washington Post.
“Україна демонструє все більшу готовність перенести бій на російську землю після більш ніж 17 місяців тривалих атак на українські міста та цивільну інфраструктуру”, – пише газета, вочевидь, посилаючись на слова українського президента. Володимир Зеленський під час відеозвернення 31 липня, після ударів дронів в Москві, заявив, що війна повертається на російську землю. Він, однак, не взяв відповідальності за напади дронами.
Європейське видання Visegrad 24 назвало теперішню втрату російського флоту найбільшою з часу затоплення “Москви”. Як повідомляв Голос Америки, російський крейсер “Москва” був знищений двома українськими ракетами Нептун.
Британський оглядач та економіст Тімоті Еш, поширюючи публікацію BBC про атаку, прокоментував коротко: “Ще один приголомшливий успіх України”.
Експерт з безпілотних апаратів Семюель Бендетт засвідчив, що це “зміна тактики” у порівнянні з попередніми українськими атаками на бази ВМС Росії у Криму.
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала, що “знищення потенціалу противника у воєнний час є абсолютно законним”.
Порт у Новоросійську є одним із найбільших у Чорному морі, це головний термінал для експорту нафти та нафтопродуктів. Експорт російської та казахської нафти з Новоросійська складає в середньому близько 1,8 мільйона барелів на день (або близько 2% світових поставок нафти).
У вересні минулого року британська військова розвідка повідомляла, що Чорноморський флот Росії передислокував деякі підводні човни з кримського порту Севастополь до Новоросійська. Ймовірно, через збільшення загрози українських ударів на великій відстані, цитує британських розвідників Reuters.
Агенція нагадує, що напруженість у Чорному морі та поблизу загострилася після того, як минулого місяця Росія вийшла із зернової угоди, що дозволяла безпечний експорт зерна з українських портів. Відтоді російські безпілотники та ракети неодноразово завдавали ударів по українських портах і зернових складах.
- Голос Америки
Учасник президентських перегонів у США Крісті у Києві обіцяє підтримку Україні
Колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який змагається за те, щоб Республіканська партія США висунула його кандидатуру на виборах в президенти, у п’ятницю відвідав Україну, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та побував у Бучі, передмісті Києва, яке стало місцем масових злочинів під час нетривалої російської окупації на початку війни.
Як повідомляють американські ЗМІ, під час свого неоголошеного візиту та зустрічі з Зеленським Крісті підтвердив свою підтримку України.
«Я виступаю за збільшення допомоги Україні», — сказав Крісті у Києві. Він додав, що сподівається, що підтримка США допоможе Україні перемогти Росію у війні.
Крісті є другим кандидатом на номінацію від Республіканської партії для того, щоб представляти партію на виборах президента 2024 року, який відвідав Україну цього року.
Як повідомляв Голос Америки, колишній віце-президент та кандидат у президенти Майк Пенс відвідав Україну у червні. Він також висловив підтримку Україні та заявив, що ця поїздка зміцнила його «рішучість виконувати свою роботу, продовжувати закликати до сильної підтримки Америкою наших українських друзів і союзників».
Серед республіканців є великі розбіжності щодо підтримки України
Оглядачі наголошують, що візит уже другого кандидата-республіканця в Україну є важливим знаком підтримки впливових республіканців, коли в партії зростають розбіжності щодо майбутньої допомоги Україні у її боротьби проти російської агресії. На початку цього місяця сімдесят республіканців Палати представників проголосували за поправку щодо блокування військової допомоги Україні.
Згідно з опитуваннями, Крісті не є серед головних претендентів на висунення в якості єдиного кандидата від республіканців. На першій позиції залишається колишній президент Дональд Трамп, за ним іде губернатор Флориди Рон Десантіс, на третьому місці – сенатор з Айови Тім Скотт. Згідно з опитуваннями на кінець липня, Кріс Крісті є на сьомому місці у президентських симпатіях республіканців.
Президент України Володимир Зеленський написав у мережі Х (колишня Twitter), що дуже важливо, що Кріс «Крісті розпочав свій візит в Україну з візиту до Бучі, щоб на власні очі побачити, яку загрозу свободі та всім у світі становить російська агресія».
«Я подякував усім американцям, кожному окремо, за життєву підтримку, – додав президент Зеленський. – Ми впевнені, що закінчимо цю російську війну проти свободи нашою перемогою – перемогою вільного світу, перемогою демократії, перемогою свободи».
Говорячи про підтримку України з боку республіканців, посолка України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю газеті Washington Post заявила, що президент Зеленський запрошує усіх відвідати Україну, незалежно від того, чи вони є кандидатами у президенти, бо це «внутрішнє американське питання».
«Наш президент дуже чітко сказав: ми запрошуємо всіх приїхати в Україну. Деякі з кандидатів уже були в Україні, як-от кандидат Майкл Пенс. Деякі республіканці, які не балотуються, [наприклад] колишній держсекретар [Майк] Помпео. Запрошуємо всіх бажаючих — знову ж таки, не в рамках кампанії. Це внутрішнє американське питання», – сказала Маркарова.
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