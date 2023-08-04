Китай підтвердив свою участь у саміті в Саудівській Аравії по Україні

Китай візьме участь у саміті в Саудівській Аравії, де розглядатиметься питання миру в Україні, повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю.

На саміті у Джидді «з українського питання» візьме участь спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Гуей, повідомив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

«Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні», – мовиться у заяві.

На початку року Пекін оприлюднив власні мирні позиції щодо врегулювання того, що в Пекіні продовжують називати «українською кризою», а його представники відвідали Москву та Київ.

Пропозиції складались з 12 пунктів, які включали «повагу до суверенітету всіх країн», але не включали виведення російських військ з території України.

Західні політики вважають, що Китай підтримує Росію, а керівник Китаю Сі Цзіньпін навмисно демонстрував свої близькі дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Проте після «заколоту Пригожина» та виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка була вигідна Китаю, американські оглядачі говорять про спроби Пекіна дистанціюватися від Путіна, чиї позиції похитнулися.

США сподіваються, що Китай може використати свій вплив на Москву, щоб переконати її зайняти конструктивну позицію щодо можливої мирної угоди з Україною.

Американські ЗМІ писали, що участь Китаю стане «рідкісною можливістю» для того, щоб США та Китай обговорили напряму питання залучення двох країн у пошук шляхів для миру в Україні, оскільки очікується, що в Саудівську Аравію прибуде радник президента Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.