Китай різко відреагував на прохід бойового корабля США в Південнокитайському морі

Військовий корабель США USS Benfold здійснив проходження поблизу рифу Місчіф в районі островів Спартлі в Південнокитайському морі. Метою проходження було заперечити "надмірні морські запити Китаю", заявили у ВМС США.

Пекін заявляє про свої права на острови Спартлі та риф Місчіф, а Філіппіни, В'єтнам, Малайзія та Бруней їх заперечують. В 2016 році Гаазький суд відкинув закиди Китаю, однак Пекін продовжив будівництво на рифі та островах.

"8 вересня USS Branford підтвердив навігаційне право та свободу мореплавства в районі островів Спартлі у відповідності до міжнародного права", - заявив лейтенант Макр Ленфорд, заступник речника 7-го флоту США.

Він додав, що риф Місчіф не входить до територіальних вод і "роботи з нарощування землі, побудова споруд на рифі Місчіф не змінють його статусу у відповідності до міжнародного права".

В Китаї різко відреагували на дії США. Тіан Юнлі, речник китайських збройних сил звинуватив корабель США у незаконому заходженні до вод поблизу островів, "без дозволу китайського уряду", порушенні суверенітету та безпеки Китаю.

В 7-му флоті США заявили, що операція відповідала міжнародному праву.

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