Найбільшим внеском Китаю у встановлення миру в Україні було б переконати Росію вивести війська – посол США у Пекіні

Найбільшим внеском Китаю у встановлення миру в Україні буде, якщо Пекін переконає Москву вивести свої війська з України та відновити її суверенітет, заявив посол США в Китаї Ніколас Бернс на заході у Вашингтоні в середу.

"Ми дуже сподіваємося, що вони зроблять правильний вибір – що Китай буде підштовхувати Росію, дотримуватись міжнародного права, вивести свої війська та відновити суверенітет і територіальну цілісність України. Цього хоче і очікує світ", – сказав американський посол у Китаї відеозв’язком з Пекіна під час конференції 2023 Global Impact Forum, недержавної організації, що підтримує американське глобальне лідерство US Global Leadership Coalition.

Ніколас Бернс звернув увагу на те, що коли півтора місяця тому Китай опублікував свою позицію щодо миру в Україні, вона включала 12 пунктів, і першим пунктом у цих пропозиціях було те, що «вони сказали, що вірять у суверенітет і територіальну цілісність будь-якої країни».

«Ось що поставлено на карту в незаконній війни Росії проти України, це – суверенітет і територіальна цілісність України», – сказав Бернс.

Він додав, що нещодавно зустрівся з послом Лі Гуеєм, посланцем Китаю, який відвідав Москву, Київ, Варшаву, Берлін і Париж, щоб побачити, чи може Китай зробити внесок у мирне вирішення.

"Я не можу передбачити, що зробить уряд Китайської Народної Республіки, але вони знають нашу позицію", – сказав Бернс.

Як повідомляв Голос Америки, спеціальний представник Китаю щодо встановлення миру в Україні Лі Гуей минулого тижня закликав західні уряди, які підтримують Україну в її збройному протистоянні російській агресії, "припинити відправку зброї на поле бою" та провести мирні переговори.

"Китай вважає, що якщо ми справді хочемо покласти край війні, врятувати життя та встановити мир, для нас важливо припинити надсилати зброю на поле бою, інакше напруженість буде тільки зростати", – сказав Лі журналістам.

Виступаючи у п’ятницю в китайській столиці, Лі Гуей дав зрозуміти, що його нещодавня місія не принесла відчутних результатів, тому Пекін розглядає можливість наступних поїздок.

Відносини між двома найбільшими економіками світу впали до мінімуму минулого року, коли тодішній спікер Палати представників США Ненсі Пелосі здійснила офіційний візит до демократично керованого Тайваню, що розлютило Китай, який претендує на острів як на свою територію.

У відповідь Пекін перервав офіційні канали зв’язку зі Сполученими Штатами, включно з військовими.

Міністр національної оборони Китаю Лі Шанфу відмовився зустрітися зі своїм американським колегою для прямих переговорів під час безпекового саміту у Сінгапурі минулого тижня, але під час виступу заявив, що КНР прагне діалогу з США, бо серйозний конфлікт або протистояння між країнами стало б “нестерпною катастрофою” для всього світу.