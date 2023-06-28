Посол Китаю в ЄС каже, що не виключає повернення всіх українських територій під контроль Києва. Блінкен говорить про "подвійну роль" Пекіна

Представник Китаю в Європейському Союзі заявив західним ЗМІ, що Пекін може підтримати цілі України щодо відновлення своєї територіальної цілісності 1991 року, включно з Кримом, який Росія анексувала в 2014 році. Тим часом державний секретар США вважає, що Китай "грає подвійну роль" у питанні України.

Відповідаючи у вівторок на запитання журналістів, які запитали посла Китаю в ЄС Фу Цун про підтримку цілей Києва, які включають повернення всіх українських регіонів, які окупувала Росія, високопоставлений китайський дипломат сказав: "Я не розумію, чому б і ні". Як повідомляє катарський телеканал Al Jazeera, Фу Цун говорив з кореспондентом телеканалу та ще двома іншими ЗМІ.

"Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Отже, коли Китай налагодив відносини з колишнім Радянським Союзом, ми домовилися про це. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які повинні обговорюватися та вирішуватися Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо", – сказав Фу Цун.

У середу речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що позиція Китаю щодо того, що в Пекіні продовжують назвати "українською кризою" є "послідовною та чіткою".

"Ми вважаємо, що всі сторони повинні створити умови для політичного врегулювання кризи шляхом діалогу та переговорів", – заявила речниця китайського МЗС.

США кажуть, що Пекін хоче грати "подвійну роль"

Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що позицію Китаю щодо війни в Україні, ймовірно, "стає все більш складно" утримувати для Пекіна.

"Пекіну довелося йти дуже складною лінією щодо цього з першого дня", – сказав Блінкен в ефірі новинного телеканалу MSNBC.

"З одного боку, пошук способів підтримати Росію — включаючи дипломатичне просування її аргументів, її хибних аргументів у всьому світі – в той же час намагання здаватися нейтральним і намагатися якось представити себе як миротворця", – сказав Блінкен.

Головний американський дипломат зазначив, що він говорив про російську війну під час його розмов під час перебування в Пекіні минулого тижня, і "ми погодилися, що це те, про що нам потрібно продовжувати говорити".

"Можливо, настане момент, якщо з’явиться можливість для справжньої дипломатії та переговорів, коли Китай зможе зіграти позитивну та продуктивну роль. На жаль, це все ще, на мою думку, далеко в майбутньому. Але я думаю, що деяка напруга, пов’язана з подвійною роллю, яку Китай намагається відігравати, стає все більш очевидною", – сказав Блінкен.

Розмова з кореспондентом MSNBC відбувалася у контексті підтримки Росії, яку Китай висловив після короткочасного повстання керівника "Групи Вагнера" Євгена Пригожина.

Раніше китайський представник у Франції ставив під сумнів приналежність Криму до України

Коментарі китайського посла пролунали після Європейсько-китайського ділового саміту 2023 року в Брюсселі 16 червня та напередодні саміту Європейської комісії, який має обговорювати допомогу Україні та стосунки з Китаєм.

У квітні інтерв’ю New York Times Фу сказав, що Пекін не визнає спроби Москви анексувати українські території, включаючи Крим і Донбас.

Також у квітні, як повідомляв Голос Америки, виступаючи в ефірі французького новинного телеканалу, посол Китаю у Франції Лу Шає сказав, що Крим був "російським спочатку", але не уточнив, що мав на увазі під початком. Відповідаючи на запитання про Крим, він сказав, "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".

Він також заявив, що колишні радянські республіки "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки "немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни".

Ці заяви викликали міжнародний скандал, бо керівництво ЄС та європейські країни, включно з Францією, вимагали від Пекіна пояснень щодо того, чи він ставить під сумнів суверенітет України та інших країн, що здобули незалежність від Радянського Союзу, передусім країн Балтії.

Пізніше спецпредставник Китаю із мирного врегулювання російської війни в Україні Лі Гуей у травні здійснив турне до України, Польщі, Франції і Росії, для того, як заявив китайський МЗС, щоб знайти «політичне вирішення української кризи».

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай заявляв про свою «нейтральну» позицію – він не засудив російське вторгнення до України, але при цьому закликав до збереження суверенітету та територіальної цілісності країн, закликаючи всі сторони до врегулювання конфлікту.

Як повідомляв Голос Америки, у травні спеціальний посланець Китаю закликав західних партнерів України припинити постачати їй зброю, бо це «розпалює конфлікт».

«Підбадьорюючий» крок, але недостатній – американські оглядачі

Західні оглядачі позитивно оцінили нову заяву, що пролунала від чільного китайського дипломата. Колишній посол США у Росії Майкл Макфол написав у Twitter, що заява Фу Цуна є «підбадьорюючою».

А аналітик компанії Eurasia Group Іан Бреммер зауважив, що те, що Крим - це Україна, є позицією МЗС Китаю. Але він додав, що було б добре, щоб її підтвердив і найвищий керівник в Пекіні.

"Хотів би почути це від Сі Цзіньпіна", – твітить аналітик.

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