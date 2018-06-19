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США

Торговельні переговори США з Китаєм не принесли успіху

  • Голос Америки
Пітер Наварро

Радник з питань торгівлі заявив, що нові мита необхідні для захисту американських інтересів



Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро заявив у вівторок, що численні раунди переговорів між владою США і Китаєм не завершилися досягненням прогресу щодо торгової суперечки, яка призвела до запровадження нових мит, які, за його словами, необхідні для захисту американських інтересів.

«Наші телефонні лінії відкриті, вони завжди були відкритими, - сказав Наварро журналістам. - Суть у тому, що розмови нічого не варті ... Президент вжив заходів в ім'я американського народу, і це необхідно для захисту найцінніших зразків американських технологій та інтелектуальної власності від крадіжок з боку Китаю.

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Торговельна війна у часи глобалізації: як від тарифів на Китай постраждають американські фермери. Відео
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Торговельна війна у часи глобалізації: як від тарифів на Китай постраждають американські фермери. Відео

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