У п'ятницю уряд Китаю засудив законодавство США, яке обмежує імпорт із Сіньцзяну і покликане покарати Китай за використання примусової праці етнічних та релігійних меншин у регіоні.

"Це обмеження "злісно принижує ситуацію з правами людини в китайському Сіньцзяні, нехтуючи фактами та правдою", — заявив речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь під час пресконференція в п’ятницю. Це серйозно порушує міжнародне право та основні норми, що регулюють міжнародні відносини, і грубо втручається у внутрішні справи Китаю", - додав Чжао.

У четвер, президент США Джо Байден підписав закон, що забороняє імпорт з району Сіньцзяні, якщо окремі особи або компанії не продемонструють, що їхні вироби були виготовлені без примусової праці.

Йдеться про такі компанії як Nike, Apple і Coca cola, які використовують на своїх фабриках робітників етнічної меншини уйгури, яка проживає в Сіньцзян. Раніше видання The Information повідомляло про "Індустріальний парк", в якому працюють уйгури, оточений стінами та огорожами з лише одним виходом або входом, а поруч з парком розташовані табори, де жили робітники заводу.

Китай заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що табори створені для навчання професійним навичкам і викорінення радикалізму.

Це "злісна брехня, вигадана антикитайськими силами", — сказав Чжао в п’ятницю. "Жителі всіх етнічних груп живуть щасливим і насиченим життям".

Як повідомляє видання The Hill, дослідники підрахували, що понад 1 мільйон уйгурів та інших меншин утримуються в таборах примусової праці в регіоні.

У статті використані матеріали видань The Hill, The Information

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