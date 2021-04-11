Китай вперше визнав низьку ефективність своєї вакцини

Центри із контролю за хворобами Китаю вперше визнали низьку ефективність двох вакцин від Covid-19.

Директор урядової агенції Гао Фу під час прес-конференції заявив, що дві вакцини, які виробляють приватна компанія Sinovac та державна компанія Sinopharm, “не мають дуже високого рівня захисту”.

Про цю його заяву повідомило видання The Associated Press. При цьому МЗС Китаю раніше повідомило, що близько 20-ти країн отримали їхні вакцини на використання, серед яких Туреччина, Угорщина, Бразилія, Україна.

За даними українського МОЗ, про отримання 1,8 мільйона доз вакцини проти Covid-19 від китайської компанії Sinovac домовилась Україна.

У Китаї наразі розглядають можливість затвердження інших вакцин для використання.

"Наразі офіційно вивчається, чи ми повинні використовувати інші вакцини з інших технічних ліній для процесу імунізації”, - цитує АР слова Гао Фу, директора китайських Центрів із контролю за хворобами.

Посадовці у США неодноразово критикували китайську програму вакцинації. Вони звинувачували Пекін у використанні вакцини двох компаній по всьому світі з дипломатичною метою, наполягаючи на ефективності цих вакцин.

У січні цього року дослідження бразильських медиків виявило, що ефективність вакцини компанії Sinovac у питанні захисту від коронавірусу складає всього лиш трохи вище 50%.

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