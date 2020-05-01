«Поштовий» спецрейс зі США для українців організували менше ніж за дві доби

1 травня з Нью-Йорка (аеропорт Джона Кеннеді) відправляється черговий спеціальний рейс, який поверне до Києва 135 українців. Попередній спецрейс з Нью-Йорка до Києва відлетів більше місяця тому – у кінці березня.

Як пояснив у ексклюзивному коментарі «Голосу Америки» генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голуб, цей рейс відрізняється від попередніх. З самого початку він мав просто доправити до США пошту Укрпошти. «Але вдалося домовитися, щоб з Нью-Йорка авіакомпанія забрала українців, які хочуть повернутися додому», - розповів Генконсул.

На відміну від рейсу Маямі-Київ, у вартість квитка з Нью-Йорка обсервація вже не закладена





Інформація про рейс стала відомою менше, ніж за дві доби до відправлення літака, тому співробітникам посольства довелось оперативно її поширювати серед тих українців, які повідомили дипломатичні установи про своє бажання повернутися додому. «Нам би дуже хотілося, аби наступного разу ми мали більше часу для інформування наших громадян. Зараз є багато людей у віддалених куточках США: на Гаваях та Алясці. На жаль, в ці дуже короткі строки вони не змогли би дістатися Нью-Йорка та встигнути на літак», - додає генконсул.

Я дуже вдячна, що такий рейс був організований, і я нарешті зможу повернутися додому

Ірина Кравчук – одна з пасажирок рейсу. Вона приїхала до Сполучених Штатів, аби відвідати сина та його родину та трохи поподорожувати країною. Коронавірус та карантин змінив плани родини. В середині травня у Кравчук закінчується дозволений термін перебування в США. «Тому коли ми почули про рейс, одразу придбали квитки. Я дуже вдячна, що такий рейс був організований, і я нарешті зможу повернутися додому», - розповіла Кравчук «Голосу Америки».

Усі, хто повертається до України має пройти або обов'язкову двотижневу обсервацію у спеціально відведених місцях, або самоізоляцію вдома з обов’язковим використання додатку «Дій вдома». Кравчук розповідає, що вже завантажила додаток та готова до двотижневої самоізоляції вдома.

Є багато питань: і щодо коридорів, і технічні моменти. Проте, ми будемо продовжувати вивозити наших громадян. Дуже важливий момент – це попит

За словами Голубова, запитів від пасажирі рейсу Нью-Йорк-Київ на обсервацію до Генконсульства не надходило. На відміну від рейсу Маямі-Київ, у вартість квитка з Нью-Йорка обсервація вже не закладена. В той же час Кравчук здивована високою ціною перельоту. Повернення додому їй буде коштувати $ 915. «Людей поставили перед вибором, тому доводитися йти на ці умови. Але я дуже розчарована діями МАУ. Якщо літак привіз вантаж та мав повертатися порожнім, ціна квитка для пасажирів мала би бути більш адекватною – в районі $ 500», - додає Кравчук.

Незважаючи на високу вартість перельоту, за словами Голубова, більше половини квитків було розкуплено вже у першу добу. Всього літак розрахований на 250 місць. Оскільки повітряне судно повертається в Україну практично одразу, на його борту знаходиться додатковий екіпаж, який змінить колег на шляху до Києва.

На питання «Голосу Америки», коли слід очікувати наступні спецрейси з Нью-Йорка, генеральний консул не зміг зазначити конкретну дату, проте, повідомив, що уряд працює в цьому напрямку. «Є багато питань: і щодо коридорів, і технічні моменти. Проте, ми будемо продовжувати вивозити наших громадян. Дуже важливий момент – це попит», - пояснює генконсул. За даними «Голосу Америки» більше тисячі українців повідомили Посольство України в США про своє бажання повернутися додому.

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