«Лабораторія Касперського» – під підозрою американського уряду у шпигунстві

Конгрес США цього тижня попросив 22 урядові агентства поділитися документами щодо московської кіберфірми «Лабораторія Касперського», заявивши, що її продукція може використовуватися для «негативних дій проти Сполучених Штатів», згідно з листами, які бачило інформагентство Reuters.

Запити, зроблені в четвер комітетом Палати представників США з науки, космосу та технологій, є останнім ударом для антивірусної компанії, яка протистоїть звинуваченням посадових осіб Сполучених Штатів у тому, що вона може бути вразливою для впливу російського уряду.

Комітет звернувся до агентств із проханням надати всі документи та повідомлення про продукти «Лабораторії Касперського», починаючи з 1 січня 2013 року, включаючи будь-які внутрішні оцінки ризиків. Він також попросив про списки будь-яких систем, що використовують продукти «Касперського», а також назви будь-яких державних підрядників або субпідрядників у США, які це роблять.

«Касперський» неодноразово заперечував, що має зв'язки з будь-яким урядом і заявляє, що не допомагав би жодному уряду кібершпигунством. За словами компанії, немає ніяких доказів звинувачень, зроблених посадовими особами США.

Працівник комітету повідомив агентству Reuters, що це опитування є «першим кроком», та що залежно від його результатів може бути застосовано ще більше дій. Комітет попросив про відповіді до 11 серпня.

«Лабораторія Касперського», заснована в 1997 році і яка зараз налічує понад 400 мільйонів глобальних клієнтів, марно намагалася стати постачальником уряду США, одного з найбільших покупців кіберінструментів у світі.

Довготривалі підозри щодо компанії зросли в Сполучених Штатах, коли відносини між США та Росією погіршилися після анексії Криму Росією в 2014 році і пізніше, коли американські спецслужби визначили, що Росія втручалась у президентські вибори в 2016 році за допомогою кіберзасобів.

Американські спецслужби в травні вперше публічно висловлювали сумніви щодо безпеки продуктів «Касперського», хоча не пред’являли жодних конкретних доказів будь-яких правопорушень. Уряд переглядає, скільки агентств використовує програмне забезпечення «Лабораторії Касперського».

У червні адміністрація Трампа також зробила кроки, щоб видалити «Касперського» зі списку затверджених державних постачальників.

Законопроект про витрати на оборону, який перебуває на розгляді в Сенаті США, може заборонити Міністерству оборони використовувати продукцію «Касперського».

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