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«Лабораторія Касперського» – під підозрою американського уряду у шпигунстві

  • Голос Америки
Штаб-квартира російської компанії кібербезпеки "Лабораторія Касперського", Москва, 29 липня 2013 р.

Конгрес США цього тижня попросив 22 урядові агентства поділитися документами щодо московської кіберфірми «Лабораторія Касперського», заявивши, що її продукція може використовуватися для «негативних дій проти Сполучених Штатів», згідно з листами, які бачило інформагентство Reuters.

Запити, зроблені в четвер комітетом Палати представників США з науки, космосу та технологій, є останнім ударом для антивірусної компанії, яка протистоїть звинуваченням посадових осіб Сполучених Штатів у тому, що вона може бути вразливою для впливу російського уряду.

Комітет звернувся до агентств із проханням надати всі документи та повідомлення про продукти «Лабораторії Касперського», починаючи з 1 січня 2013 року, включаючи будь-які внутрішні оцінки ризиків. Він також попросив про списки будь-яких систем, що використовують продукти «Касперського», а також назви будь-яких державних підрядників або субпідрядників у США, які це роблять.

«Касперський» неодноразово заперечував, що має зв'язки з будь-яким урядом і заявляє, що не допомагав би жодному уряду кібершпигунством. За словами компанії, немає ніяких доказів звинувачень, зроблених посадовими особами США.

Працівник комітету повідомив агентству Reuters, що це опитування є «першим кроком», та що залежно від його результатів може бути застосовано ще більше дій. Комітет попросив про відповіді до 11 серпня.

«Лабораторія Касперського», заснована в 1997 році і яка зараз налічує понад 400 мільйонів глобальних клієнтів, марно намагалася стати постачальником уряду США, одного з найбільших покупців кіберінструментів у світі.

Довготривалі підозри щодо компанії зросли в Сполучених Штатах, коли відносини між США та Росією погіршилися після анексії Криму Росією в 2014 році і пізніше, коли американські спецслужби визначили, що Росія втручалась у президентські вибори в 2016 році за допомогою кіберзасобів.

Американські спецслужби в травні вперше публічно висловлювали сумніви щодо безпеки продуктів «Касперського», хоча не пред’являли жодних конкретних доказів будь-яких правопорушень. Уряд переглядає, скільки агентств використовує програмне забезпечення «Лабораторії Касперського».

У червні адміністрація Трампа також зробила кроки, щоб видалити «Касперського» зі списку затверджених державних постачальників.

Законопроект про витрати на оборону, який перебуває на розгляді в Сенаті США, може заборонити Міністерству оборони використовувати продукцію «Касперського».

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