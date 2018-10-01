Лана Дель Рей посварилась з Каньє Вестом через Трампа

Американська співачка Лана Дель Рей розкритикувала реп-виконавця Каньє Веста за його підтримку президента Дональда Трампа.

У неділю репер опублікував в Instagram свою фотографію з приватного літака у червоній кепці прихильників Трампа "Повернемо велич Америці".

Лана Дель Рей, яка виступала на весіллі Веста й Кім Кардашіян, прокоментувала його пост: "Те, що Трамп став нашим президентом, свідчить, що ми втратили країну, але твоя підтримка його свідчить про втрату культури. Я можу лише припустити, що ти певним чином співвідносишся із його особистістю. Примхи величі, екстремальні проблеми з нарцисизмом - це було б не важливо, якби ми не говорили про людину, яка керує нашою країною".

Репер Каньє Вест неодноразово висловлював свою підтримку президентові Трампу.

Зокрема, після свого виступу в прямому ефірі щотижневого розважального шоу Saturday Night Live Вест вдягнув червону кепку фанатів Трампа й почав за нього агітувати. "Мене часто запитують білі: "Як тобі може подобатись Трамп? Він расист". - Що ж, якби я непокоївся про расизм, я б давно виїхав зі США", - зі сцени заявив виконавець.

"Як і чимало людей, я не дивлюсь Saturday Night Live (хоча раніше я навіть вів це шоу) - воно більше не смішне, сповнене таланту й шарму. Це просто політична реклама для демократів. Я чув, Каньє Вест, який вдягнув кепку "Повернемо велич Америці" (хоч йому заборонили), був чудовий. Він веде уперед!", - прокоментував виступ Кеньє президент Трамп.

Каньє Вест - володар 21 нагороди Греммі - має статус культової та ексцентричної особи в американській індустрії розваг. Попри це, підтримка ним Дональда Трампа викликає осуд з боку низки колег.

Музикант заявляв, що тиск "натовпу" не примусить його відмовитись від любові до президента США, відзначив, що має спільну із Трампом "енергію дракона" та наголосив, що усі люди мають право на розбіжності у думках з іншими, і він поважає тих, хто не погоджується з ним.

Також репер викликав хвилю обурення, заявивши у травні про одну з найбільш суперечливих і болісних сторінок американської історії: "400 років рабства - звучить як вибір". Пізніше Каньє вибачився за цей коментар.

А оглядач Ерік Ґарланд, відомий теоріями щодо контактів виборчого штабу Дональда Трампа та уряду Росії, раніше припустив, Вест може бути учасником російських провокацій у США.

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