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- Голос Америки
Латвія готує оперативників у відповідь на гібридну війну Білорусі та активність вагнерівців
Латвія почала підготовку спеціальної оперативної групи у відповідь на прибуття найманців ПВК “Вагнер” до Білорусі та на тлі повідомлень про вторгнення білорусів в повітряний простір Польщі.
Про це повідомляє інформаційна агенція АР з посиланням на главу Державної прикордонної служби Латвії Гунтіса Пуятса.
Посадовець сказав латвійським журналістам, що ризики безпеки у безпосередній близькості від кордону з Білоруссю були високими відтоді, як Мінськ почав використовувати мігрантів як інструмент “гібридної війни”, а також зросли з приходом "Групи Вагнера".
Раніше занепокоєння з приводу вагнерівців висловлювала Польща. Як повідомляв Голос Америки, Польща припускала, що найманці “Групи Вагнера” готують провокації на кордоні з ЄС: вагнерівці можуть перевдягнутися у форму білоруських прикордонників і сприяти мігрантам нелегально потрапити на територію Євросоюзу або самі вдавати із себе мігрантів та перетнути кордон.
АР нагадує, що владу Польщі звинувачували в замовчуванні входження білоруських вертольотів у повітряний простір країни. Спершу польські військові наполягали, що білоруська авіація не заходила на територію Польщі. Але після того, як місцеві жителі опублікували в соцмережах фотографії літаків з білоруськими розпізнавальними знаками за кілька кілометрів від кордону всередині Польщі, Міністерство оборони визнало факт порушення повітряного простору білоруськими літаками.
У заяві Міноборони йшлося, що “було порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами, які проводили навчання поблизу кордону”. У відомстві додали, що раніше Білорусь повідомила Польщу про плани проведення навчань у цьому районі. Зазначається, що літаки рухалися на низькій висоті і не були зафіксовані радаром, інформує АР.
У Білому домі натомість не вважають, що "Група Вагнера" становить загрозу для НАТО. А ті "вагнерівці", які залишились в Україні, ймовірно, не мають значного впливу на бойові дії, цитував Голос Америки координатора стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Відповідаючи на питання ЗМІ у вівторок, Кірбі сказав, що, за наявною інформацією певна частина бойовиків "Групи Вагнера" перемістилась до Африки, "намагаючись збільшити нестабільність там", дехто ще в Україні, а частина бойовиків перемістилась до Білорусі.
Кірбі підтвердив, що США віддані зобов'язанням в рамках Статті 5 НАТО, яка передбачає, що напад на одного є нападом на всіх і навів слова президента США Джо Байдена про те, що США захищатимуть "кожний дюйм території НАТО".
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- Голос Америки
Російські окупанти регулярно катували й ґвалтували незаконно ув'язнених херсонців - міжнародний звіт
Майже половина українців, яких утримували в російських слідчих ізоляторах під час окупації Херсона, зазнали масштабних тортур, у тому числі сексуального насильства. Про це йдеться у звіті, де проаналізовано 320 випадків затримання в Херсоні у більш ніж 35 ізоляторах.
Принаймні 43% опитаних людей, що пережили незаконне утримання, прямо згадали про практику тортур у слідчих ізоляторах, а сексуальне насильство назвали звичайною тактикою російських охоронців щодо ув'язнених чоловіків та жінок. При цьому попередні результати показують, що найчастіше катування в ізоляторах зазнавали військовослужбовці та представники їхніх родин.
Аналіз складений групою Mobile Justice Team, яка є частиною консультативної групи із розслідування звірств Atrocity Crimes Advisory Group (ACA) за підтримки Великої Британії, ЄС і США, створений міжнародною юридичною фірмою та фундацією із захисту прав людини Global Rights Compliance для підтримки Офісу Генерального прокурора України, пише CNN.
"Багато чого є просто покаранням, і, окрім покарання за фактичну військову службу (їхнього родича), це ще й покарання, здається, насправді за громадянство України", – сказала CNN регіональна менеджерка Global Global Compliance Анна Микитенко.
У звіті йдеться, що принаймні 36 постраждалих згадували про використання електричного струму під час допитів російськими охоронцями. Інші жертви згадували про погрози обрізання статевих органів, і принаймні одна жертва була змушена стати свідком зґвалтування іншої затриманої.
"Що стосується чоловіків, то більша частина злочинів – це сексуальні тортури, і це, як правило, тортури геніталій, тож це є формою покарання (за те, що вони українці) і не дозволить їм мати дітей", – додала Микитенко.
У звіті додається, що російські охоронці також повсякчас використовували задушення, застосування водних тортур, жорстоке побиття та погрози зґвалтування проти жертв в херсонських катівнях.
Адвокат Вейн Джордаш, співзасновник Global Rights Compliance, додав у звіті: "Тактика тортур і сексуального насильства, яку прокуратура виявляє в ізоляторах ув’язнення в Херсоні, свідчить про те, що план Путіна знищити українську ідентичність включає низку злочинів, що нагадують геноцид". Він підкреслив: "Принаймні модель, яку ми спостерігаємо, узгоджується із цинічним і прорахованим планом принизити і тероризувати мільйони українських громадян, щоб підкорити їх диктату Кремля".
При цьому, попри ознаки геноциду, довести цей злочин проти людяності може бути непросто, пояснила Микитенко, адже в такому випадку потрібно довести умисел. Микитенко додала, що це лише попередній звіт, і випадки катувань можуть бути ще більш поширеними, і зараз українці в окупованих Росією регіонах можуть піддаватися більш жорстоким і поширеним тортурам: "Що довшою була окупація, то важчі були злочини та більша кількість злочинів була скоєна", – пояснює вона.
При цьому просування українців на передовій також посилило застосування тортур: "Враховуючи звільнення частини Херсонської області минулого року, я припускаю, що в помсту за це були скоєні злочини".
Росія неодноразово заперечувала звинувачення в тортурах і порушеннях прав людини в Україні, попри численні переконливі докази, зібрані та поширені міжнародними правозахисними організаціями та новинними організаціями.
Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Путіна та уповноваженої з питань прав дітей Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію сотень дітей з України, що кваліфікується як воєнний злочин.
Крім того, США оголосили, що співпрацюватимуть у питанні притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні з Міжнародним кримінальним судом.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що журналісти Медійної ініціативи за права людини дійшли висновку, що вибух у слідчому ізоляторі в Оленівці Донецької області був заздалегідь спланований.
Чому не діє обіцянка “Ніколи знову”. Інтерв'ю з американкою, яка народилася у Заліщиках та вижила у Голокості
Красиві люди на пляжі Дністра у Заліщиках, маленька дівчинка з кучерями, як у наймолодшої володарки Оскара – американки Ширлі Темпл. Їй навіть подарували однойменну ляльку, дуже популярну у ті часи. Тато вчив дівчинку читати, бабуся планувала навчити грі на фортепіано, але не судилося.
Ця майже ідилія залишилася тільки на старих фотографіях, що нині є в колекції вашингтонського Музею Голокосту. На заваді звичному життю польської родини (а тоді Заліщики входили до складу Польщі) став спочатку Радянський Союз, а потім нацистська Німеччина.
Друга світова війна, а за нею Голокост понівечили життя мільйонів людей. 90-річна мешканка американської столиці Галина Літман – одна з тих, хто вижили у нацистському пеклі. Це вона є тією дівчинкою із старих фотографій на пляжі у Заліщиках. Ляльку Ширлі Темпл вона загубила у час війни і навіть написала про це оповідання для книжки про втрати, хоча пережила набагато більші трагедії – війна забрала і родичів, і назавжди залишила слід і на тілі жінки, коли у будинок, де переховувалися сім’я, влучила німецька бомба. На 80-річчя невістка Галини купила копію ретро-ляльки на інтернет-аукціоні і жінка з ніжністю показує її знімальній групі Голосу Америки.
Галина Літман присвятила усе життя тому, щоб розповідати правду про Другу світову війну та Голокост, тому сьогодні особливо боляче сприймає, що на землю, де вона народилася, знову летять бомби.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Ганна Твердохліб, Голос Америки: Що допомогло Вам врятуватися під час війни і Голокосту?
Галина Літман: Мене із сестрою врятувала мама. До того, як прийшли німці, ми пережили ще і радянську окупацію. Росіяни під вигаданими звинуваченнями у шпіонажі засудили мого батька – дантиста – до 20 років Сибіру.
Під час німецької окупації вбивали євреїв. Так, одного разу вони вивезли до лісу близько 600 людей, ніби-то на роботу, сказали, що потрібна допомога. Але ніхто з них не повернувся ні того дня, ні наступного, усі в місті почали страшенно хвилюватися. Потім одному чоловіку, який вижив (бо був поранений у плече і впав разом з іншими до ями) вдалося виповзти, втекти і дійти назад до міста. Він розказав страшні новини – усіх людей просто розстріляли.
Перед тим їм наказали роздягнутися і підходити рядами по черзі до краю ями.
Моя мама, Ольга, ціною усіх сімейних збережень придбала фіктивні документи про нашу приналежність до католицької церкви, тоді замість Літман я стала Літинською. Потім мама працювала на німців – чистила картоплю для військової кухні, також щоб мати документи.
Я тоді навіть ходила на службу і до причастя. Однак я дуже добре розуміла, що це не моя релігія.
Я завжди це кажу, що я знала: це прекрасна релігія, але не моя.
Я знаю, що я народилася єврейкою. Тому я усвідомлюю, хто я. Але тоді це було необхідно, щоб вижити, тому я практикувала усе, що повинна була.
І люди там були дуже добрі. Священик був дуже, дуже приємний. І взагалі, найбезпечнішим місцем була церква. Ми приходили щонеділі. А німці ніколи не заходили до церкви, це було добре.
Але навіть з фіктивними документами ми не могли просто виїхати з країни. Перед тим як потрапити до Великої Британії, куди нас врешті вивезла мама, ми пережили дуже багато випробувань.
У 1942 році німці перевели усіх євреїв Заліщиків, які вижили, до польського Тлусте, де згодом було створено ґетто. Ми з мамою сіли на потяг вглиб країни до Ярослава. Під час подорожі незнайомець випитав у мами, що ми насправді євреї і погрожував здати до Ґестапо.
І тоді мама сказала мені, що вона домовилася із німцем про єдине, що змогла випросити:
“Послухай, я віддала їм усе, що маю. Я лише хотіла, щоб він пообіцяв, що вони розстріляють нас усіх, але – відразу всіх трьох”.
Вона не хотіла розлучатися з дітьми. Це те, що я знала. Те, що вона сказала мені. Правду, як я і раджу усім сьогодні – завжди краще казати правду.
І коли ми вийшли на платформу у місті Ярослав,
я почала смикати маму і сказала: я не хочу вмирати, мамо.
Тоді мама почала просити незнайомця, віддала йому всі гроші і якось їй вдалося переконати його відпустити нас. Потім ми зайшли до кафе попросити молока і там познайомилися з людьми, які порадили жінку, що приймала на роботу та могла надати кімнату. Але з часом до цього будинку влучила німецька бомба.
Г.Т.: Ви пам'ятаєте те бомбардування?
Г.Л.: Звичайно, раптом ми відчули приголомшливий удар. І я почала кричати: “Моя рука, моя рука!” та плакати. Мама схопила мене і сестру, ми побігли на вулицю. Там нікого не було, моя рука кровоточила, ми мусили дістатися лікарні. Мама несла маленьку сестру, тож вона не могла нести мене, але я змогла йти самотужки.
Великий палець висів на шматкові шкіри, який вони просто відрізали.
Але проблема полягала в тому, що, бачите, якщо ви втрачаєте цю частину руки, то вона має тенденцію викривлятися. Тож довелося накласти шину. І головне було не підхопити зараження. Бо якби рука інфікувалася, то довелося б ампутувати її повністю. Медсестрами були черниці, вони були чудовими, абсолютно чудовими. Вони були такі добрі, турботливі, вони піклувалися про мене 2 місяці і не допустили зараження.
Г.Т.: Ваші фотографії дуже зворушливі, як вдалося зберегти їх, коли ви втікали від міста до міста?
Г.Л.: О, це окрема історія. Вони збереглися не у нас, а в Ізраїлі. Лише завдяки тому, що мама пересилала наші фото родичам і друзям. Згодом я побувала там і вони віддали мені ці світлини. Бачите, якою красивою була мама? Вона була чемпіонкою з плавання. І завжди дуже красиво в’язала. Вона і вишивала, а також дуже гарно створювала мереживо. Наші штори були зроблені нею, як і все, що я одягала. Навіть на пляжі.
Г.Т.: Якими пам’ятаєте Заліщики?
Г.Л.: Заліщики були прекрасні! Ви можете побачити у моїй фотоісторії: я була на пляжі практично весь час. Мені було шість з половиною і я найбільше пам’ятаю наш будинок, який, до слова, був зруйнований війною. Мене готували до дитсадка, батько хотів навчити мене читати ще до школи, і навчив. Але до садка я так і не пішла, тому що настала війна. А бабуся і дідусь обіцяли мені фортепіано, і цього теж ніколи не сталося. Я завжди шкодувала, що не навчилася грати на фортепіано.
Г.Т.: Сьогодні знущання з дітей з боку російських військових, воєнні злочини депортації українських дітей до Росії травмують усіх, хто бачить реалії війни. Згадуючи себе маленьку і пережите, що б Ви порадили сьогодні?
Г.Л.: Єдине, що я можу сказати – це те, що ми просто продовжуємо працювати. І продовжуємо розповідати людям. Так, діти – це найголовніше, тому розповідайте їм, що сталося, кажіть правду. І скажіть їм, що світ повинен бути кращим. І намагайтеся працювати далі, щоб зробити його таким.
На верхніх поверхах у нашому Музеї Голокосту є речі з концтаборів, і там є експозиція дитячого взуття.
Цього достатньо, щоб заплакав кожен.
Я туди ніколи не піднімаюся, не можу. Просто не можу.
Г.Т.: Чому, на Вашу думку, міжнародна обіцянка “Ніколи знову” не дотримується?
Г.Л. Що ж, люди є люди. Я не думаю, що вони до кінця розуміють, що роблять. Це дуже боляче.
Так, це те, що ми говоримо – “ніколи знову”, але нам, здається, не вдається досягти цієї мети. Треба працювати, робити те, що можемо. І Музей Голокосту у Вашингтоні активно долучиться до цієї роботи, вони поширюють достовірну інформацію, і дуже старанно працюють зокрема над протидією антисемітизму, тому що це просто невиправдано. На це немає жодних причин окрім того, що люди, здається, знаходять когось, на кого можна спрямувати ненависть. Тому що вони самі нещасливі, можливо, я не знаю.
Я не маю ні найменшої уяви, чому люди можуть бути настільки жорстокими. Я б хотіла, щоб ми зупинили їхню жорстокість, але я не знаю, що робить людей такими.
Ні, я не знаю. Я б радше любила усіх, аніж ненавиділа.
- Голос Америки
Fitch знизив кредитний рейтинг США. У Байдена "категорично незгодні"
Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг США з найвищого ААА до АА+. В агенції зокрема побачили "ерозію управління" у США в нещодавньому політичному протистоянні між політиками щодо підвищення боргового ліміту, яке, хоч і завершилось домовленістю, змусило говорити у Вашингтоні про загрозу дефолту.
Представники Fitch на зустрічах з урядом США особливо наголошували на політичній нестабільності, яку викликала спроба нападу прихильників колишнього президента США Дональда Трампа на будівлю парламенту у США під час засідання колегії виборників, в рамках виборів президента США 2020 року, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на джерела в уряді.
В адміністрації президента США Джо Байдена рішуче заперечили висновки Fitch. Рейтингова агенція винесла "необґрунтоване рішення на основі застарілих даних" заявляє міністерка фінансів США Дженет Єллен.
Вона підкреслила - рішення Fitch не змінить того факту, що "цінні папери Міністерства фінансів США залишаються найбільш безпечним і найліквіднішим активом, і що американська економіка фундаментально сильна".
Облігації США вважають практично безризиковим активом і інвестори використовують їх в якості орієнтира для визначення цін на інші цінні папери.
Ситуація перегукується з рішенням рейтингової агенції S&P, яка в 2011 році дещо знизила рейтинг США, після тривалого протистояння у Вашингтоні щодо збільшення боргового ліміту.
Тепер також фондові ринки відреагували на новину падінням, пише Reuters. Видання, однак, наводить думку фінансиста компанії Charles Schwab про те, що цього разу падіння фондових ринків не буде таким глибоким, як в 2011 і основні показники американської економіки краще, ніж тоді.
В статті використано матеріал Reuters.
Українські гроші експонують в музеї у Вашингтоні. Відео
Українські гривні, карбованці та старовинні монети вже понад рік експонуються в Національному музеї американської історії у Вашингтоні.
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