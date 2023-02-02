Актуально
- Голос Америки
"Наш моральний обов'язок – допомагати Україні, чим тільки можемо" – міністерка оборони Латвії
Через Україну проходить "лінія оборони Балтії" й українці "боронять усю західну цивілізацію", заявила в інтерв'ю Голосу Америки міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце. Вона пояснила, що саме через це її країна є серед найбільших прихильників надання допомоги Україні.
Латвійська урядовиця сказала, що на неї справила велике враження поїздка до Бучі та Ірпеня, які "стали щитом для Києва" у перші тижні війни.
"В Україні я побачила, скільки українці вкладають у захист своєї країни. Я бачила їхню витривалість і хоробрість, – сказала Мурнієце. - Українці борються за існування їх самих як народу, за існування України як держави, і своєї нації. Тому наш моральний обов’язок – допомагати Україні чим тільки можемо".
За її словами, військова допомога Латвії Україні становить 1% ВВП країни, і Рига нещодавно оголосила "найновіший пакет військової допомоги Україні, куди увійшли ЗРК Stinger, вертольоти Мі-17, безпілотники, десятки кулеметів із боєприпасами". Також країна проводить навчання українських військових на своїй території.
"Ми взяли на себе зобов’язання цього року провести тренування для 2 тисяч українських військових. Це вдвічі більше, ніж торік. Це досить велика кількість солдатів, і ми пропонуємо різні навчальні курси, починаючи з базової підготовки піхоти, розмінування, а також медичні курси, стрілецьку підготовку", – сказала міністерка у розмові з кореспондентом Голосу Америки Рікардо Маркіна.
Також за словами урядовиці, Рига надсилає до України безпілотники Atlas та Penguin, які, за словами міністра оборони України Олексія Резникова, дуже потрібні Україні, адже військові, каже міністр, "потребують усі види дронів".
У вівторок посадовці з країн Балтії та Польща висловили підтримку Україну в її прагненні отримати західні винищувачі. "Україні потрібні винищувачі… ракети, танки. Треба діяти", – заявив напередодні міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у Ризі на прес-конференції з балтійськими та польськими колегами.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
Нині прем'єр-міністр Матеуш Моравецький знову припустив передачу Україні винищувачів F-16 за умов відповідного спільного рішення НАТО. Раніше українська сторона заявляла, що Польща надсилає "позитивні сигнали" про відправлення бойових літаків до Києва. Натомість цього тижня заступник Міністра оборони країни Войцех Скуркевич повідомляв, що Польща не планує передавати Україні винищувачі F-16.
Також як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден коротко відповів "ні" на запитання журналістки Юлії Ярмоленко, чи нададуть США винищувачі F-16 Україні. А Велика Британія також не вважає доцільним надсилати свої бойові літаки в Україну, заявив днями речник прем'єр-міністра Ріші Сунака.
Водночас деякі західні оглядачі та американські конгресмени вважають, що рішення не надавати Україні винищувачі F-16 не є остаточним. На думку експертів, якщо Джо Байден змінить своє рішення, він матиме підтримку в Конгресі США та серед деяких союзників по НАТО.
Всі новини дня
У Канаді заселили сім’ї українських біженців у квартири з можливістю безкоштовної оренди. Відео
У Канаді громадські організації разом з приватними забудовниками допомагають українським переселенцям влаштувати побут у нових домівках. Деякі українці, що знайшли прихисток у Ванкувері, змогли заселитись у квартири з можливістю безкоштовної оренди на півроку.
- Голос Америки
У Колорадо безкоштовно встановили протез українському військовому. Відео
- Голос Америки
«Ваші батьки, що загинули, дивляться на вас із неба. І вони герої» – Саша Бондаренко. Відео
Саші Бондаренко 12 років. Влітку 2022 вона втратила батька, який воював у лавах ЗСУ. Нині дівчинка перебуває у складі української делегації у Вашингтоні разом із пораненими військовими та іншими дітьми, які втратили батьків внаслідок російської війни.
Українці завершать навчання у США на системах Patriot уже за кілька тижнів - аташе з питань оборони
Українські військові випереджають графік навчань на системах Patriot. Вони опановують сучасні ракетні комплекси за прискореною програмою і завершать тренування у США вже за кілька тижнів. Про це українській службі Голосу Америки повідомив аташе з питань оборони України у США Борис Кременецький.
“Йдеться про тижні, точної відповіді я не можу надати... Місяць майже вже пройшов, з того часу як вони пробули. Зазвичай, якщо починати вчити з нуля, термін навчання може забрати від кількох місяців до року,” - сказав аташе.
На військову базу Fort Sill у штаті Оклахома українці прибули в середині січня. Тоді в Пентагоні заявляли, що їхнє навчання роботі з сучасною системою протиповітряної оборони триватиме кілька місяців. Утім, за словами Бориса Кременецького, терміни вдалося скоротити завдяки досвіду українських військових.
“Програма дійсно скорочена в порівнянні з тим, як інших фахівців вчать, і причина тут одна: ми надсилаємо на навчання тих фахівців, які мають досвід роботи з системами протиповітряної оборони. Ви знаєте, що у нас протиповітряна оборона зараз досить успішно бореться з засобами повітряного нападу ворога. Фахівці, яких ми надіслали, мають досвід роботи з системами ППО, звісно, не Patriot, з іншими системами, але вони знають основи дії, основи систем протиповітряної оборони, тобто базових елементів їх не потрібно навчати”, - зазначив аташе.
Кременецький розповів, що українців тренують на військовій базі, де проходять навчання всі американські фахівці, які обслуговують системи Patriot, а також фахівці з тих країн, які ці системи отримують.
Програма навчань в Оклахомі передбачає, що українці не лише самі швидко опанують сучасну систему ППО, а після повернення додому будуть готові стати інструкторами для інших військових.
Точну кількість українців, які проходять тренування у США, аташе не назвав. Утім зауважив, що фахівців для роботи з Patriot в Україні вистачає, тож головне питання - в наданні більшої кількості цих систем.
“Ця система значно посилить спроможності нашої протиповітряної оборони, особливо щодо боротьби з балістичними ракетами. Тому це - суттєве покращення спроможності нашої системи ППО. Звичайно, однієї системи, яку ми отримуємо, недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще, ми готові, у нас є фахівці, яких ми готові надіслати ще на навчання. Тобто питання в отриманні додаткових систем. Ми працюємо з нашими партнерами з метою їхнього отримання”, - зазначив Кременецький.
21 грудня 2022 року США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів, в який уперше включили систему протиповітряної оборони Patriot.
Форум