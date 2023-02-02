Через Україну проходить "лінія оборони Балтії" й українці "боронять усю західну цивілізацію", заявила в інтерв'ю Голосу Америки міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце. Вона пояснила, що саме через це її країна є серед найбільших прихильників надання допомоги Україні.

Латвійська урядовиця сказала, що на неї справила велике враження поїздка до Бучі та Ірпеня, які "стали щитом для Києва" у перші тижні війни.

"В Україні я побачила, скільки українці вкладають у захист своєї країни. Я бачила їхню витривалість і хоробрість, – сказала Мурнієце. - Українці борються за існування їх самих як народу, за існування України як держави, і своєї нації. Тому наш моральний обов’язок – допомагати Україні чим тільки можемо".

За її словами, військова допомога Латвії Україні становить 1% ВВП країни, і Рига нещодавно оголосила "найновіший пакет військової допомоги Україні, куди увійшли ЗРК Stinger, вертольоти Мі-17, безпілотники, десятки кулеметів із боєприпасами". Також країна проводить навчання українських військових на своїй території.

"Ми взяли на себе зобов’язання цього року провести тренування для 2 тисяч українських військових. Це вдвічі більше, ніж торік. Це досить велика кількість солдатів, і ми пропонуємо різні навчальні курси, починаючи з базової підготовки піхоти, розмінування, а також медичні курси, стрілецьку підготовку", – сказала міністерка у розмові з кореспондентом Голосу Америки Рікардо Маркіна.

Також за словами урядовиці, Рига надсилає до України безпілотники Atlas та Penguin, які, за словами міністра оборони України Олексія Резникова, дуже потрібні Україні, адже військові, каже міністр, "потребують усі види дронів".

У вівторок посадовці з країн Балтії та Польща висловили підтримку Україну в її прагненні отримати західні винищувачі. "Україні потрібні винищувачі… ракети, танки. Треба діяти", – заявив напередодні міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у Ризі на прес-конференції з балтійськими та польськими колегами.

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Нині прем'єр-міністр Матеуш Моравецький знову припустив передачу Україні винищувачів F-16 за умов відповідного спільного рішення НАТО. Раніше українська сторона заявляла, що Польща надсилає "позитивні сигнали" про відправлення бойових літаків до Києва. Натомість цього тижня заступник Міністра оборони країни Войцех Скуркевич повідомляв, що Польща не планує передавати Україні винищувачі F-16.

Також як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден коротко відповів "ні" на запитання журналістки Юлії Ярмоленко, чи нададуть США винищувачі F-16 Україні. А Велика Британія також не вважає доцільним надсилати свої бойові літаки в Україну, заявив днями речник прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Водночас деякі західні оглядачі та американські конгресмени вважають, що рішення не надавати Україні винищувачі F-16 не є остаточним. На думку експертів, якщо Джо Байден змінить своє рішення, він матиме підтримку в Конгресі США та серед деяких союзників по НАТО.