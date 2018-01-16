Лавров звинувачує США у небажанні визнати існування багатополюсного світу

У час, коли світові лідери, включно з президентом Дональдом Трампом, готуються до Світового економічного форуму в Давосі, у Швейцарії, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США та їх союзників у небажанні визнати існування багатополюсного світу і в бажанні вести справи за допомогою ультиматумів і диктаторських рішень. Ці звинувачення віддзеркалюють надію РФ, що президент може скасувати міжнародні санкції, накладені на Росію з приводу її втручання в Україні.

Протягом останніх днів Трамп опинився під вогнем критики з приводу кількох питань. Критики в США і за кордоном звинуватили його в расизмі після зауваг про іммігрантів з Гаїті та Африки. Протестувальники у Швейцарії намагатимуться навіть блокувати його участь у форумі в Давосі. А Лавров звинуватив США в тому, що вони намагаються накинути свою волю решті світу.

«Вони (США та їх союзники) вдаються до кількох методів, від розгорнення глобальної системи протиракетної оборони, до односторонніх санкцій, від екстериторіального застосування свого законодавства, до погроз розв’язати міжнародні проблеми виключно за своїм сценарієм».

На прес-конференції в Москві в понеділок Лавров сказав, шо нинішня адміністрація США працює так, як і адміністрація Обами, і що в деяких сферах Трамп навіть рішучіший.

Критика Лаврова на адресу США віддзеркалює надії, що Трамп, можливо, не звертатиме уваги на його втручання у справи України, заявив аналітик Пітер Ельцов:

«Що це насправді показує, так те, що вони прорахувалися і вони ніколи не могли зрозуміти глибину відокремлення гілок влади в цій країні – що Конгрес надзвичайно сильний, що юридична влада дуже сильна і що вкінці навіть Дональд Трамп не був аж так схильний різко покращити відносини з Росією».

«Те, що Лавров сказав, в дійсності – неправда. Я думаю, що це лише показує бажання російського уряду проводити російську політику».

Американський експерт з питань Росії Ельцов високо оцінює план президента Трампа взяти участь у Світовому економічному форумі в Давосі. Трамп довший час не погоджувався з вільною торгівлею, яку пропаговано саме на нарадах у Давосі, і тепер, можливо, поширить цю дискусію».

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