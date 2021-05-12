Блінкен заявив Лаврову про готовність США захищати громадян, національні інтереси - заява Держдепу

Державний секретар США Ентоні Блінкен у сьогоднішній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим повторив попередні заяви президента США Джо Байдена про рішучий намір Вашингтона захищати американських громадян та твердо діяти на захист інтересів США у відповідь на дії Росії, які шкодять США, чи їх союзникам. Відповідне повідомлення розміщено на сайті Державного департаменту США.

Як повідомляється, розмова між Лавровим та Блінкеном відбулась сьогодні і була присвячена майбутньому засіданні міністрів країн міжурядового форуму "Арктична рада", у якому незабаром головуватиме Росія.

"Він закликав Росію звільнити Пола Вілана та Тревора Ріда (Американець Пол Вілан засуджений у Росії за звинуваченням у шпигунстві, а Тревор Рід засуджений у Росії до дев'яти років колонії загального режиму після опору поліцейським при затриманні - прим. ГА), щоб вони могли повернутись до своїх родин вдома. Державний секретар надав міністр огляд політики США щодо КНДР, і вони домовились про подальші дискусії з питань спільних інтересів", - також відзначає Держдеп.

"Продовжуючи контакти з Росією для просування інтересів США, ми зберігаємо чітке бачення викликів, які становить Росія", - відзначив Блінкен у Twitter.

Як відзначає МЗС Росії, у ході розмови, Лавров та Блінкен "обмінялись думками щодо підходів до ядерної проблеми Корейського півострова, відновлення Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, розгляду завдань у сфері стратегічної стабільності".

Російська сторона також відзначила, що у ході розмови було обговорено пропозицію Вашингтона щодо організації російсько-американського саміту.

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