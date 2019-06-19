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Конгрес США готується прийняти закон про надання Україні нової зброї

Сенатор Роб Портман

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Незабаром Україна може отримати додаткове летальне озброєння зі США. Про це на слуханнях у Сенаті повідомив республіканський сенатор Роб Портман з Огайо.

“Мені приємно бачити, що Україна отримала летальну захисну зброю, яку ми надали їй у 2017. І скоро вона отримає ще. Ви побачите це в законі, за який скоро проголосуємо у Конгресі, там будуть додаткові ідеї. Я не буду уточнювати, бо ми над цим ще працюємо. Але, сподіваюсь, незабаром у нас будуть гарні новини”, — повідомив сенатор Портман.

У відповідь на це спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер додав: “З точки зору пріоритетів, антиснайперські системи були дуже важливими, як і протитанкові ракети “Джавелін”. Зараз ми повинні звернути увагу на протиповітряну оборону, берегову оборону, морські та прибережні спроможності. Все це дуже важливе”.

Нагадаємо, 18 червня у Сенаті США відбулись слухання щодо ситуації в Україні, протягом яких доповідачі ознайомили сенаторів із проблемами та викликами, які постають перед Україною сьогодні.

Того ж дня Міністерство оборони США оголосило, що планує виділити Україні 250 млн доларів для співробітництва у сфері безпеки для нарощування потенціалу збройних сил України.

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