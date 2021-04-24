Держдеп дозволив посольствам і консульствам США вивісити прапори ЛГБТ+ під час Прайд-місяця

Державний департамент США дозволив американським посольствам та консульствам по всьому світі впродовж червня використовувати прапори ЛГБТ+. Про це повідомило видання The New York Times, посилаючись на інформацію Держдепу.

Червень вважається Прайд-місяцем, впродовж якого різні спільноти ЛГБТ+ проводять заходи для привернення уваги громадськості до проблем та потреб людей ЛГБТ+.

Рішення Держсекретаря США Ентоні Блінкена передбачає дозвіл на вивішування у червні веселкових прапорів на флагштоці, до якого прикріплюють національний прапор США. Прапори можна починати вивішувати напередодні Дня проти гомофобії та грансфобії, 17 травня, і вони можуть висіти до кінця червня, - йдеться у повідомленні.

Рішення Держсекретаря не є зобов’язуючим, дипломати на місцях вирішуватимуть, чи вважатимуть за потрібне вирішувати цей прапор.

Речниця Державного департаменту Джаліна Портер під час брифінгу у п'ятницю, 23 квітня, заявила: “Держсекретар Блінкен відданий правам та процвітанню нашої громади ЛГБТ+, як нашим співробітникам у Держдепі, так і по всьому світі”.

Під час попередньої Адміністрації президента Дональда Трампа, у 2019 році, Державний департамент відхилив запит від деяких американських посольств з проханням вивісили прапор ЛГБТ+ на червень місяць.

Тоді віце-президент США Майк Пенс заявив, що американський прапор повинен бути єдиним, який має висіти на флагштоці дипломатичних відомств.

Американські ЗМІ повідомляли, що у 2019 році деякі посольства США таки вивішували прапори ЛГБТ+ під час Прайд-місяця без спеціального дозволу Держдепу.

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