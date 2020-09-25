На Харківщині розбився український військовий літак

Літак Повітряних сил ЗСУ АН-26 зазнав катастрофи на Харківщині поблизу Чугуєва у п'ятницю ввечері. Про це повідомило командування Збройних сил України.

В МВС підтвердили інформацію про падіння літака.

На борту літака перебували 23 особи - військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І.Кожедуба, які здійснювали тренувальний політ. ДСНС України повідомляє, що станом на 21:45 виявлено 20 загиблих та двоє тяжко поранених.

За даними МВС літак впав і загорівся на відстані близько двох кілометрів від військового аеропорту міста Чугуїв. Літак належав військовій частині А-4104 Збройних сил України. На місці катастрофи працюють рятувальники підрозділів служби з надзвичайних ситуацій. Район катастрофи очеплений поліцейськими.

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